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Sergen Yalçın, Montella Döneminde Kadro Dışı Kalan Berke Özer'le Konuştuklarını Açıkladı

Sergen Yalçın, Montella Döneminde Kadro Dışı Kalan Berke Özer'le Konuştuklarını Açıkladı

Kuzey Soydan
Kuzey Soydan - Spor Editörü
22.10.2026 - 14:30
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A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü Sergen Yalçın, TFF'nin Riva'daki tesislerinde düzenlenen imza töreninin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. En çok merak edilen konulardan biri, Vincenzo Montella döneminde bir türlü kadroya çağrılmayan Lille kalecisi Berke Özer'di. Yalçın, kalecinin durumuna ilişkin soruya, sorunun kendisinden önce yaşandığını söyleyerek yanıt verdi ve oyuncuyla görüştüklerini açıkladı. Özer'in 11 Ekim 2025'teki Bulgaristan maçının ardından kampı bırakmasıyla başlayan süreç çokça konuşulmuştu.

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Yalçın: "Oyuncuyla konuştuk, milli takıma gelmek için can atıyor"

Yalçın: "Oyuncuyla konuştuk, milli takıma gelmek için can atıyor"

Berke Özer'in milli takım sürecine ilişkin soruyu yanıtlayan Yalçın, 'Berke Özer ile ilgili bizden önce yaşanan bir sorun olmuş, oyuncuyla konuştuk. Milli Takım'a gelmek için can atıyor kendisi.' dedi. Teknik adam törende, milli takımda oyuncu tercihlerinde adil davranılacağını da vurguladı.

Yalçın'ın bu sözleri, göreve getirildiği 20 Ekim'deki ilk açıklamalarının devamı oldu. O gün Kafa Sports'ta konuşan teknik adam, 'Berke Özer ile ilgili daha önce bazı problemler oldu ancak bunlar çözülmeyecek şeyler değil' dedi ve kalecinin gelmesinde bir sakınca görmediğini söyledi. Aynı konuşmada 'Özür dilemesi gereken bir şey varsa özür diler' diyen Yalçın, 'Oyuncular hata yaptı diye cezalandırmayacağız' ifadesini de kullandı.

Berke Özer, Bulgaristan maçından sonra kampı bırakmıştı

Berke Özer, Bulgaristan maçından sonra kampı bırakmıştı

Özer, 11 Ekim 2025'te Türkiye'nin Bulgaristan'ı 6-1 yendiği maçın kadrosunda yer almamış, takımın İstanbul'a dönmesinin ardından kamptan ayrılmıştı. TFF ertesi gün yaptığı açıklamada kalecinin teknik ve idari ekibin izni olmadan kampı terk ettiğini duyurdu. Özer ise ağrılarını kamp öncesinde teknik heyete bildirdiğini, maçta oynamayacaksa dinlenip tedavi olmasının daha uygun olacağını söylediğini ve ayrılığın ekibin bilgisi dahilinde gerçekleştiğini savundu.

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Kuzey Soydan
Kuzey Soydan
Spor Editörü
Gündeme dair haberleri kendi bakış açımla okuyuculara aktarıyorum.
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