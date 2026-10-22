Sergen Yalçın, Montella Döneminde Kadro Dışı Kalan Berke Özer'le Konuştuklarını Açıkladı

Berke Özer'in milli takım sürecine ilişkin soruyu yanıtlayan Yalçın, 'Berke Özer ile ilgili bizden önce yaşanan bir sorun olmuş, oyuncuyla konuştuk. Milli Takım'a gelmek için can atıyor kendisi.' dedi. Teknik adam törende, milli takımda oyuncu tercihlerinde adil davranılacağını da vurguladı.

Yalçın'ın bu sözleri, göreve getirildiği 20 Ekim'deki ilk açıklamalarının devamı oldu. O gün Kafa Sports'ta konuşan teknik adam, 'Berke Özer ile ilgili daha önce bazı problemler oldu ancak bunlar çözülmeyecek şeyler değil' dedi ve kalecinin gelmesinde bir sakınca görmediğini söyledi. Aynı konuşmada 'Özür dilemesi gereken bir şey varsa özür diler' diyen Yalçın, 'Oyuncular hata yaptı diye cezalandırmayacağız' ifadesini de kullandı.