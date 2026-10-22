Sergen Yalçın, Montella Döneminde Kadro Dışı Kalan Berke Özer'le Konuştuklarını Açıkladı
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A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü Sergen Yalçın, TFF'nin Riva'daki tesislerinde düzenlenen imza töreninin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. En çok merak edilen konulardan biri, Vincenzo Montella döneminde bir türlü kadroya çağrılmayan Lille kalecisi Berke Özer'di. Yalçın, kalecinin durumuna ilişkin soruya, sorunun kendisinden önce yaşandığını söyleyerek yanıt verdi ve oyuncuyla görüştüklerini açıkladı. Özer'in 11 Ekim 2025'teki Bulgaristan maçının ardından kampı bırakmasıyla başlayan süreç çokça konuşulmuştu.
Yalçın: "Oyuncuyla konuştuk, milli takıma gelmek için can atıyor"
Berke Özer, Bulgaristan maçından sonra kampı bırakmıştı
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