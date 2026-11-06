Gemini, ChatGPT ve Claude Sergen Yalçın'ın Milli Takım Kadrosunu Tek Tek Notladı

Gemini kadroyu tek tek değerlendirdi ve 18 futbolcuyu doğru karar olarak işaretledi. Serhat Öztaşdelen için 'A Milli Takım seviyesi için erken' notunu düşen Gemini, Merih Demiral'ın adının yanına 'Son dönemdeki istikrarsız performansı soru işareti' yazdı. Emirhan Topçu ve Mustafa Eskihellaç yanında Deniz Gül ile İlhan Fakılı da yanlış karar listesinde yer aldı, İlhan Fakılı için 'Kadro derinliğinde sırıtan bir tercih' ifadesi kullanıldı.

Kadroda olması gerekenler arasında Kerem Aktürkoğlu, Rıdvan Yılmaz ve Semih Kılıçsoy var.

Gemini, Kerem Aktürkoğlu'nun skorer formunun ve maç kazandırma alışkanlığının onu ilk 11'e taşıması gerektiğini yazdı. Rıdvan Yılmaz'ı sol bekte Ferdi Kadıoğlu'na alternatif olarak gösteren yapay zeka, Semih Kılıçsoy'un bitiriciliğiyle ve fizik gücüyle Deniz Gül ile İlhan Fakılı'nın yerine kadroda değer katacağını belirtti.