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Gemini, ChatGPT ve Claude Sergen Yalçın'ın Milli Takım Kadrosunu Tek Tek Notladı

Gemini, ChatGPT ve Claude Sergen Yalçın'ın Milli Takım Kadrosunu Tek Tek Notladı

Yapay Zeka
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
06.11.2026 - 18:07
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Sergen Yalçın'ın Belçika ve Fransa maçları için açıkladığı 26 kişilik A Milli Takım kadrosu yapay zekaya sorulunca ortaya üç ayrı karne çıktı. Gemini, ChatGPT ve Claude kaleciden forvete her ismi ayrı ayrı notlandırdı ve kadroda görmek istedikleri futbolcuları da yazdı. Türkiye, 12 Kasım Perşembe günü saat 20.00'de İzmir Gürsel Aksel Stadyumu'nda Belçika'yı ağırlayacak ve karşılaşma ATV'den yayınlanacak. Fransa deplasmanı ise 15 Kasım Pazar günü saat 22.45'te Bordeaux Atlantique Stadyumu'nda oynanacak ve A Spor'dan izlenecek.

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Gemini'nin listesinde Kerem Aktürkoğlu var.

Gemini'nin listesinde Kerem Aktürkoğlu var.

Gemini kadroyu tek tek değerlendirdi ve 18 futbolcuyu doğru karar olarak işaretledi. Serhat Öztaşdelen için 'A Milli Takım seviyesi için erken' notunu düşen Gemini, Merih Demiral'ın adının yanına 'Son dönemdeki istikrarsız performansı soru işareti' yazdı. Emirhan Topçu ve Mustafa Eskihellaç yanında Deniz Gül ile İlhan Fakılı da yanlış karar listesinde yer aldı, İlhan Fakılı için 'Kadro derinliğinde sırıtan bir tercih' ifadesi kullanıldı.

Kadroda olması gerekenler arasında Kerem Aktürkoğlu, Rıdvan Yılmaz ve Semih Kılıçsoy var. 

Gemini, Kerem Aktürkoğlu'nun skorer formunun ve maç kazandırma alışkanlığının onu ilk 11'e taşıması gerektiğini yazdı. Rıdvan Yılmaz'ı sol bekte Ferdi Kadıoğlu'na alternatif olarak gösteren yapay zeka, Semih Kılıçsoy'un bitiriciliğiyle ve fizik gücüyle Deniz Gül ile İlhan Fakılı'nın yerine kadroda değer katacağını belirtti.

ChatGPT'nin kadrosunda İrfan Can Kahveci de var.

ChatGPT'nin kadrosunda İrfan Can Kahveci de var.

Görselini 'Sergen Yalçın'ın Kadrosu' başlığıyla hazırlayan ChatGPT, 26 ismin 20'sini doğru tercih, 6'sını tartışmalı tercih olarak gösterdi. Tartışmalı bulduğu isimler Ersin Destanoğlu, Emirhan Topçu, Merih Demiral, Mustafa Eskihellaç, Enes Ünal ve İlhan Fakılı oldu. Enes Ünal'ı yalnızca ChatGPT bu gruba aldı, Gemini ile Claude aynı ismi doğru karar saydı.

'Benim kadromda olmalıydı' bölümüne Mert Müldür ile İrfan Can Kahveci'yi yazan ChatGPT'nin listesinde Kerem Aktürkoğlu yer almadı. Kenan Yıldız ise sakatlığı nedeniyle değerlendirme dışında tutuldu. ChatGPT karnesini 'Genel hatlarıyla doğru, bazı tercihler tartışmalı' cümlesiyle kapattı.

Claude da Mert Müldür'ü kadroda istedi.

Claude da Mert Müldür'ü kadroda istedi.

Claude doğru, tartışmalı ve yanlış olmak üzere üç kademeli bir karne hazırladı ve 15 ismi doğru, 7 ismi tartışmalı, 4 ismi yanlış buldu. Dokuz defans oyuncusunun çağrıldığı listede Emirhan Topçu ile Mustafa Eskihellaç, yedi forvetin yer aldığı hücum hattında ise Deniz Gül ile İlhan Fakılı yanlış karar sayıldı. Merih Demiral, Hakan Çalhanoğlu ve Salih Özcan tartışmalı grupta kaldı.

Eksik bulunan isimler Kerem Aktürkoğlu ile Mert Müldür oldu. Düzenli ilk 11'de oynayan Kerem Aktürkoğlu'nun listede olmaması, Claude'a göre hücum seçeneklerini azalttı. Müldür ise kadro açıklandıktan sonra A Milli Takım formasıyla arkası dönük siyah beyaz bir fotoğraf paylaşmıştı. Kenan Yıldız sakatlığı nedeniyle İtalya'da tedavi edileceği için Claude'un eksik listesine girmedi.

Üç yapay zeka bu dört ismi beğenmedi.

Üç yapay zeka bu dört ismi beğenmedi.

Emirhan Topçu, Mustafa Eskihellaç, İlhan Fakılı ve Merih Demiral üç yapay zekadan da olumsuz not aldı. Gemini ile Claude ilk üçünü yanlış karar saydı, ChatGPT tartışmalı tercih olarak işaretledi, Merih Demiral'a ise üçü de soru işaretiyle baktı. En büyük ayrışma Serhat Öztaşdelen'de yaşandı. Gemini bu ismi yanlış, ChatGPT doğru, Claude ise tartışmalı buldu. Kerem Aktürkoğlu'nu Gemini ile Claude, Mert Müldür'ü ChatGPT ile Claude kadroya yazarken İrfan Can Kahveci, Rıdvan Yılmaz ve Semih Kılıçsoy yalnızca birer listede kaldı.

Yalçın ise basın toplantısında yapay zeka analizinin 'biraz formalite' olduğunu, kararı kendilerinin vereceğini söylemişti. Dokuz gözlemcinin 43 maçı canlı izlediğini ve 64 rapor hazırlandığını da aktaran teknik direktör, kadro için 'Kim hak ediyorsa burada olacak' demişti.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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