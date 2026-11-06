Gemini, ChatGPT ve Claude Sergen Yalçın'ın Milli Takım Kadrosunu Tek Tek Notladı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Sergen Yalçın'ın Belçika ve Fransa maçları için açıkladığı 26 kişilik A Milli Takım kadrosu yapay zekaya sorulunca ortaya üç ayrı karne çıktı. Gemini, ChatGPT ve Claude kaleciden forvete her ismi ayrı ayrı notlandırdı ve kadroda görmek istedikleri futbolcuları da yazdı. Türkiye, 12 Kasım Perşembe günü saat 20.00'de İzmir Gürsel Aksel Stadyumu'nda Belçika'yı ağırlayacak ve karşılaşma ATV'den yayınlanacak. Fransa deplasmanı ise 15 Kasım Pazar günü saat 22.45'te Bordeaux Atlantique Stadyumu'nda oynanacak ve A Spor'dan izlenecek.
Gemini'nin listesinde Kerem Aktürkoğlu var.
ChatGPT'nin kadrosunda İrfan Can Kahveci de var.
Claude da Mert Müldür'ü kadroda istedi.
Üç yapay zeka bu dört ismi beğenmedi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın