İrfan Can Kahveci'den Sergen Yalçın'a Gönderme İddiasıyla İlgili Açıklama Geldi
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Fenerbahçe, deplasmanda Çorum FK'yı 5-0 yendiği maçta İrfan Can Kahveci Fenerbahçe formasıyla 200. kez sahaya çıktı. Maç sonrası konuşan Kahveci, golün ardından yaptığı hareketle ilgili Sergen Yalçın'a gönderme yapıp yapmadığını anlattı. Milli takıma çağrılmamasına ilişkin duygularını da açık açık dile getirdi. Kahveci'nin gol sevinci, Yalçın'ın ceplerini kontrol ettiği görüntülerin taklidi olarak yorumlanmıştı.
200. maçında galibiyette başrol oynadı.
Sergen Hoca'yla alakası yok dedi.
Milli takıma çağrılmamasına üzüldü.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın