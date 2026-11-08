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İrfan Can Kahveci'den Sergen Yalçın'a Gönderme İddiasıyla İlgili Açıklama Geldi

İrfan Can Kahveci'den Sergen Yalçın'a Gönderme İddiasıyla İlgili Açıklama Geldi

Fenerbahçe
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
08.11.2026 - 20:36
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Fenerbahçe, deplasmanda Çorum FK'yı 5-0 yendiği maçta İrfan Can Kahveci Fenerbahçe formasıyla 200. kez sahaya çıktı. Maç sonrası konuşan Kahveci, golün ardından yaptığı hareketle ilgili Sergen Yalçın'a gönderme yapıp yapmadığını anlattı. Milli takıma çağrılmamasına ilişkin duygularını da açık açık dile getirdi. Kahveci'nin gol sevinci, Yalçın'ın ceplerini kontrol ettiği görüntülerin taklidi olarak yorumlanmıştı.

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200. maçında galibiyette başrol oynadı.

200. maçında galibiyette başrol oynadı.

Fenerbahçe, deplasmanda Çorum FK'yı 5-0 mağlup etti. İrfan Can Kahveci bu karşılaşmada Fenerbahçe forması altında 200. maçına çıktı ve attığı gollerle galibiyette başrol oynadı. Maçın ardından gol sevinci ve milli takım tercihlerine dair merak edilen soruları yanıtladı.

Sergen Hoca'yla alakası yok dedi.

Sergen Hoca'yla alakası yok dedi.

A Milli Takım Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın açıkladığı son aday kadroda yer almayan Kahveci, attığı golden sonra doğrudan kameralara yönelerek Yalçın'ın sosyal medyada viral olan ceplerini kontrol etme görüntüsünü taklit ettiği iddia edilmişti. Oyuncu, gönderme yaptığı yönündeki yorumlara şu sözlerle yanıt verdi:

“Gol sevincimde Sergen Hoca'yla ilgili hiçbir şey yapmadım. Hiçbir alakası yok. Kendisi sevdiğim ve saygı duyduğum bir isimdir, hareketimin onunla hiçbir alakası bulunmuyor.”

Milli takıma çağrılmamasına üzüldü.

Milli takıma çağrılmamasına üzüldü.

Kahveci, formda olduğu bir dönemde A Milli Takım kadrosuna çağrılmamasıyla ilgili samimi değerlendirmelerde bulundu ve üzüntüsünü gizlemedi:

“Formda ve iyiyim. Milli Takım'a davet gelmeyince üzüldüm, bu yalan değil.”

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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