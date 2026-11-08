İrfan Can Kahveci'den Sergen Yalçın'a Gönderme İddiasıyla İlgili Açıklama Geldi

A Milli Takım Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın açıkladığı son aday kadroda yer almayan Kahveci, attığı golden sonra doğrudan kameralara yönelerek Yalçın'ın sosyal medyada viral olan ceplerini kontrol etme görüntüsünü taklit ettiği iddia edilmişti. Oyuncu, gönderme yaptığı yönündeki yorumlara şu sözlerle yanıt verdi:

“Gol sevincimde Sergen Hoca'yla ilgili hiçbir şey yapmadım. Hiçbir alakası yok. Kendisi sevdiğim ve saygı duyduğum bir isimdir, hareketimin onunla hiçbir alakası bulunmuyor.”