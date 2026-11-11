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Türkiye Belçika Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta? Türkiye Belçika Maçı Hangi Kanalda, Şifresiz mi?

Türkiye Belçika Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta? Türkiye Belçika Maçı Hangi Kanalda, Şifresiz mi?

İnci Öztürk
İnci Öztürk - Yaşam Editörü
11.11.2026 - 21:57
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UEFA Uluslar Ligi'nde milli maç heyecanı başlıyor. A Milli Futbol Takımımız, A Ligi 1. Grup'taki beşinci maçında Belçika'yı İzmir'de konuk edecek. Grupta henüz puanı bulunmayan ay-yıldızlılar, kendi taraftarı önünde ilk galibiyetini almak için sahaya çıkacak.

Peki Türkiye Belçika maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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Türkiye Belçika Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta?

Türkiye Belçika Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta?

Türkiye Belçika maçı 12 Kasım 2026 Perşembe günü oynanacak. Karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Türkiye Belçika Maçı Nerede Oynanacak?

Türkiye Belçika maçı İzmir'deki Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak. 23 bin 376 kişilik stat, A Milli Takım'ın daha önce Litvanya ve İzlanda'yı yendiği maçlara da ev sahipliği yapmıştı.

Türkiye Belçika Maçı Hangi Kanalda, Şifresiz mi?

Türkiye Belçika Maçı Hangi Kanalda, Şifresiz mi?

Türkiye Belçika maçı ATV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Milli maç heyecanı, şifresiz kanalda izleyiciyle buluşacak.

Türkiye'nin Bir Sonraki Maçı Ne Zaman?

A Milli Takım, Belçika maçının ardından 15 Kasım Pazar günü saat 22.45'te Fransa'ya konuk olacak. Bordeaux'daki Matmut Atlantique Stadyumu'nda oynanacak maç da ATV'den yayınlanacak.

Türkiye Belçika Maçının Hakemi Kim?

Türkiye Belçika Maçının Hakemi Kim?

Türkiye Belçika maçını İsviçreli hakem Sandro Schärer yönetecek. VAR'da ise Lukas Fähndrich görev yapacak.

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup Puan Durumu

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İnci Öztürk
İnci Öztürk
Yaşam Editörü
Yazmaya olan ilgimi profesyonel bir şekilde Onedio'da sürdürüyorum. SEO içerikleriyle bilgilendirici haberler sunuyor, ilgi çekici konularda içerik üretmeye devam ediyorum.
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