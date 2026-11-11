Türkiye Belçika Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta? Türkiye Belçika Maçı Hangi Kanalda, Şifresiz mi?

UEFA Uluslar Ligi'nde milli maç heyecanı başlıyor. A Milli Futbol Takımımız, A Ligi 1. Grup'taki beşinci maçında Belçika'yı İzmir'de konuk edecek. Grupta henüz puanı bulunmayan ay-yıldızlılar, kendi taraftarı önünde ilk galibiyetini almak için sahaya çıkacak.

Peki Türkiye Belçika maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?