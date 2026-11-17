Rafta dizili renk renk 10 iksir şişesi seni bekliyor. Ancak dikkatli ol! Şişelerden birinde hayat kurtaran Yaşam İksiri gizliyken, diğerlerinde ise anında zehirleyen tehlikeli karışımlar bulunuyor. İpuçlarını dikkatle oku, zihnini çalıştır ve zehirli iksirlere dokunmadan doğru iksiri bul!

Seviyeler ilerledikçe işler daha da karmaşıklaşacak. Toplam 3 canın var; zehire basarsan o seviye sıfırlanır, canların biterse en başa dönersin.

Eğer ipuçlarını doğru okuyabileceğine ve zekana güveniyorsan iksirini seç, zorlu 10 seviyeyi tamamla ve simya ustası olduğunu kanıtla!