İpuçlarını Takip Ederek Doğru Şişeyi Bulabilecek misin?
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Rafta dizili renk renk 10 iksir şişesi seni bekliyor. Ancak dikkatli ol! Şişelerden birinde hayat kurtaran Yaşam İksiri gizliyken, diğerlerinde ise anında zehirleyen tehlikeli karışımlar bulunuyor. İpuçlarını dikkatle oku, zihnini çalıştır ve zehirli iksirlere dokunmadan doğru iksiri bul!
Seviyeler ilerledikçe işler daha da karmaşıklaşacak. Toplam 3 canın var; zehire basarsan o seviye sıfırlanır, canların biterse en başa dönersin.
Eğer ipuçlarını doğru okuyabileceğine ve zekana güveniyorsan iksirini seç, zorlu 10 seviyeyi tamamla ve simya ustası olduğunu kanıtla!
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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