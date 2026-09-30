Yargıtay'dan Nişan Hediyesi Kararı: Herkes Taktığı Hediyeyi Geri İsteyebilir
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Nişanı evlilikle sonuçlanmayan çiftleri yakından ilgilendiren bir emsal karar çıktı. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, nişan evlilik dışındaki bir nedenle sona ererse alışılmışın dışındaki hediyelerin verenler tarafından geri istenebileceğine hükmetti. Karara göre nişan yüzüğü bu kapsamın dışında kalırken, diğer tüm altın ve takıların iadesi talep edilebilecek.
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Düğüne kısa süre kala bozulan nişan, 67 bin liralık takı davasına dönüştü.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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