Yargıtay'dan Nişan Hediyesi Kararı: Herkes Taktığı Hediyeyi Geri İsteyebilir

Dava, nişanı düğünden kısa süre önce bozulan çiftin arasında açıldı. Dava açan taraf, nişan töreninde takılan 6 adet 22 ayar bilezik (toplam 120 gram), 22 gramlık bir kolye, 22 ayar 5 gramlık bir yüzük ve yine 22 ayar 5 gramlık bir alyansın iadesini istedi. Talep edilen takıların toplam değeri 67 bin lirayı buluyordu. Yerel mahkeme talebi kabul etti, dosya ise Yargıtay'a taşındı.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 122. maddesine dayandı. Bu maddeye göre nişanlılar birbirine ya da anne babaları veya onlar gibi davrananlar diğer nişanlıya alışılmışın dışında hediyeler vermişse, nişan evlilik dışındaki bir sebeple sona erdiğinde bu hediyeler geri istenebiliyor. Daire, kararında nişan yüzüğü dışında kalan tüm altın, takı ve ziynet eşyalarının alışılmışın dışında hediye sayılacağını belirtti. Yani nişan yüzüğü iade kapsamı dışında tutulurken, bilezik, kolye gibi diğer takılar geri alınabilecek.

Kararın en dikkat çeken yanı ise kusur meselesi oldu. Yargıtay, hediye iadesi davalarında tarafların hangisinin nişanı bozduğunun ya da kimin kusurlu olduğunun araştırılmayacağını vurguladı. Nişanın evlilikle sonuçlanmaması, iade talebi için yeterli görüldü.

İspat konusunda da yol gösterildi. Hediyenin verildiğini ve geri alınmadığını iddia eden, bunu her türlü delille kanıtlayabilecek. Daire, kanunda aksine bir hüküm bulunmadıkça her tarafın hakkını dayandırdığı olguları ispatla yükümlü olduğunu hatırlattı. Nişan töreninin tanıkları da bu nedenle dosyada önem kazanıyor. Kararın, benzer davalarda yol gösterici olması bekleniyor.