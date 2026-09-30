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Yargıtay'dan Nişan Hediyesi Kararı: Herkes Taktığı Hediyeyi Geri İsteyebilir

Yargıtay'dan Nişan Hediyesi Kararı: Herkes Taktığı Hediyeyi Geri İsteyebilir

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
30.09.2026 - 12:25
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Nişanı evlilikle sonuçlanmayan çiftleri yakından ilgilendiren bir emsal karar çıktı. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, nişan evlilik dışındaki bir nedenle sona ererse alışılmışın dışındaki hediyelerin verenler tarafından geri istenebileceğine hükmetti. Karara göre nişan yüzüğü bu kapsamın dışında kalırken, diğer tüm altın ve takıların iadesi talep edilebilecek.

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Düğüne kısa süre kala bozulan nişan, 67 bin liralık takı davasına dönüştü.

Düğüne kısa süre kala bozulan nişan, 67 bin liralık takı davasına dönüştü.

Dava, nişanı düğünden kısa süre önce bozulan çiftin arasında açıldı. Dava açan taraf, nişan töreninde takılan 6 adet 22 ayar bilezik (toplam 120 gram), 22 gramlık bir kolye, 22 ayar 5 gramlık bir yüzük ve yine 22 ayar 5 gramlık bir alyansın iadesini istedi. Talep edilen takıların toplam değeri 67 bin lirayı buluyordu. Yerel mahkeme talebi kabul etti, dosya ise Yargıtay'a taşındı.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 122. maddesine dayandı. Bu maddeye göre nişanlılar birbirine ya da anne babaları veya onlar gibi davrananlar diğer nişanlıya alışılmışın dışında hediyeler vermişse, nişan evlilik dışındaki bir sebeple sona erdiğinde bu hediyeler geri istenebiliyor. Daire, kararında nişan yüzüğü dışında kalan tüm altın, takı ve ziynet eşyalarının alışılmışın dışında hediye sayılacağını belirtti. Yani nişan yüzüğü iade kapsamı dışında tutulurken, bilezik, kolye gibi diğer takılar geri alınabilecek.

Kararın en dikkat çeken yanı ise kusur meselesi oldu. Yargıtay, hediye iadesi davalarında tarafların hangisinin nişanı bozduğunun ya da kimin kusurlu olduğunun araştırılmayacağını vurguladı. Nişanın evlilikle sonuçlanmaması, iade talebi için yeterli görüldü.

İspat konusunda da yol gösterildi. Hediyenin verildiğini ve geri alınmadığını iddia eden, bunu her türlü delille kanıtlayabilecek. Daire, kanunda aksine bir hüküm bulunmadıkça her tarafın hakkını dayandırdığı olguları ispatla yükümlü olduğunu hatırlattı. Nişan töreninin tanıkları da bu nedenle dosyada önem kazanıyor. Kararın, benzer davalarda yol gösterici olması bekleniyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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