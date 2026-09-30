Evden Çalışanlar İçin Yeni Kurallar Belli Oldu

SGK uzmanı İsa Karakaş'a göre kuralların muhatabı oldukça geniş. İşinin tamamını ya da bir kısmını evden, kafeden veya bilgisayarının bulunduğu herhangi bir yerden, işvereninin onayıyla yürüten herkes yönetmeliğin kapsamına giriyor.

Düzenleme üç temel kavramı netleştiriyor: süreci denetleyen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, işini ofis dışından teknoloji aracılığıyla yapan 'uzaktan çalışan' ve yazılı bir akitle kurulan 'uzaktan çalışma' modeli.

Bu da 'Yarın sen evden çalış' türünden sözlü anlaşmaların hukuken bir karşılığının kalmadığı anlamına geliyor. Hizmet akdinin mutlaka yazılı yapılması gerekiyor. Sözleşmede işin tanımı, nasıl yapılacağı, çalışma süresi ve yeri, ücretin ne kadar olduğu ve ne zaman ödeneceği, şirketin vereceği bilgisayar ya da telefon gibi iş araçları ile işverenin çalışana hangi saatlerde ve hangi kanaldan ulaşacağı tek tek yer almalı. Karakaş'ın deyişiyle akde dökülmeyen hiçbir sözün hukuken hükmü bulunmuyor.

Haftanın bir bölümünü evde, bir bölümünü ofiste geçiren hibrit çalışanlar da düzenlemenin dışında kalmadı. Yönetmelikte yapılan değişikliklerle birlikte hangi günlerin evde, hangi günlerin şirkette geçirileceği sözleşmeye gün gün işlenecek.