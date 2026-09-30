Evden Çalışanlar İçin Yeni Kurallar Belli Oldu
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Evden ya da hibrit çalışan milyonlarca kişiyi ilgilendiren Uzaktan Çalışma Yönetmeliği, işçi ile işveren arasındaki pek çok gri alanı netleştirdi. İnternet ve elektrik giderlerinin nasıl karşılanacağından mesai dışında gelen iş mesajlarına, bozulan bilgisayarın tamirinden evden yapılamayacak işlere kadar birçok soru yanıt buldu. Türkiye Gazetesi yazarı İsa Karakaş, bugünkü köşesinde uzaktan çalışanları bekleyen hak ve yükümlülükleri tek tek sıraladı.
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Sözlü anlaşma devri kapandı: Evden çalışmak için yazılı sözleşme artık şart.
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İnternet, elektrik ve bilgisayar masrafı: Giderlerin nasıl karşılanacağı sözleşmede yazacak.
Bu işler evden yapılamayacak: Ofise dönmek isteyen çalışanın talebine öncelik verilecek.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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