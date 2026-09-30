Fas'ın İlk Kadın Başbakanı Belli Oldu: Kral 6. Muhammed, Marakeş Belediye Başkanı Mansouri'yi Atadı

Mansouri, 3 Ocak 1976'da Marakeş'te doğdu. Fransa'daki Montpellier Üniversitesi'nde hukuk okudu, New York Üniversitesi'nden de Anglo-Sakson ticaret hukuku diploması aldı. Siyasete girmeden önce ticari ve gayrimenkul işlemleri üzerine çalışan kendi hukuk bürosunu kurdu.

2009'da, henüz 33 yaşındayken Marakeş'in ilk kadın belediye başkanı seçildi. Bu görevi 2015'e kadar sürdüren Mansouri, 2021'de yeniden belediye başkanlığına döndü. Aynı yılın ekim ayında da Ulusal Toprak Planlaması, Şehircilik, Konut ve Şehir Politikası Bakanı oldu. Başbakanlığa atanana kadar iki görevi birlikte yürütüyordu.

Babası Abderrahmane El Mansouri de tanıdık bir isim: Marakeş'in paşalığını yapan ve Fas'ı Birleşik Arap Emirlikleri'nde büyükelçi olarak temsil eden üst düzey bir yöneticiydi. AP'nin aktardığına göre Mansouri, geçmişte arazi işlemleriyle ilgili çıkar çatışması iddialarıyla da karşılaştı, ancak bu iddiaları iftira olarak nitelendirip reddetti.