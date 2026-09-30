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Fas'ın İlk Kadın Başbakanı Belli Oldu: Kral 6. Muhammed, Marakeş Belediye Başkanı Mansouri'yi Atadı

Fas'ın İlk Kadın Başbakanı Belli Oldu: Kral 6. Muhammed, Marakeş Belediye Başkanı Mansouri'yi Atadı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
30.09.2026 - 11:00
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Kral 6. Muhammed, 29 Eylül Salı günü Rabat'taki Kraliyet Sarayı'nda kabul ettiği Fatima Ezzahra El Mansouri'yi hükümet başkanlığına atadı ve yeni hükümeti kurmakla görevlendirdi. Böylece 50 yaşındaki avukat, ülke tarihinde bu koltuğa oturan ilk kadın oldu. Atama, 23 Eylül'de yapılan ve sonuçları dört gün önce açıklanan genel seçimlerin ardından geldi. Mansouri'nin liderliğini yaptığı Otantiklik ve Modernite Partisi (PAM) sandıktan birinci çıksa da tek başına hükümet kuracak çoğunluğa ulaşamadı. Yeni başbakanın önündeki ilk sınav, 2030 Dünya Kupası öncesi milyarlarca dolarlık yatırımları yönetecek bir koalisyonu bir araya getirmek olacak.

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Mansouri, Arap dünyasında başbakanlık koltuğuna oturan ikinci kadın oldu.

Mansouri, Arap dünyasında başbakanlık koltuğuna oturan ikinci kadın oldu.

Kraliyet Sarayı'nın açıklamasında Mansouri'nin yeni hükümeti kurmakla görevlendirildiği duyuruldu. Fas'ta 2011 anayasası gereği kral, hükümet başkanını seçimlerden birinci çıkan partinin içinden seçiyor. Bu yüzden PAM'in zaferi, Mansouri'nin adını daha sonuçlar açıklandığı anda öne çıkarmıştı.

Atamanın ardından konuşan Mansouri, ülke tarihinde ilk kez bir kadının hükümeti yönetme sorumluluğunu üstlendiğini söyledi. Bunun yalnızca kendisi için değil, bütün Faslı kadınlar için bir gurur kaynağı olduğunu da ekledi.

Atamanın önemi Fas sınırlarını da aşıyor. Arap dünyasında daha önce başbakanlık koltuğuna oturan tek kadın, 2021-2023 yılları arasında Tunus hükümetini yöneten Necla Bouden'di.

Marakeş'in ilk kadın belediye başkanı, 2021'den bu yana konut ve şehircilikten sorumlu bakandı.

Marakeş'in ilk kadın belediye başkanı, 2021'den bu yana konut ve şehircilikten sorumlu bakandı.

Mansouri, 3 Ocak 1976'da Marakeş'te doğdu. Fransa'daki Montpellier Üniversitesi'nde hukuk okudu, New York Üniversitesi'nden de Anglo-Sakson ticaret hukuku diploması aldı. Siyasete girmeden önce ticari ve gayrimenkul işlemleri üzerine çalışan kendi hukuk bürosunu kurdu.

2009'da, henüz 33 yaşındayken Marakeş'in ilk kadın belediye başkanı seçildi. Bu görevi 2015'e kadar sürdüren Mansouri, 2021'de yeniden belediye başkanlığına döndü. Aynı yılın ekim ayında da Ulusal Toprak Planlaması, Şehircilik, Konut ve Şehir Politikası Bakanı oldu. Başbakanlığa atanana kadar iki görevi birlikte yürütüyordu.

Babası Abderrahmane El Mansouri de tanıdık bir isim: Marakeş'in paşalığını yapan ve Fas'ı Birleşik Arap Emirlikleri'nde büyükelçi olarak temsil eden üst düzey bir yöneticiydi. AP'nin aktardığına göre Mansouri, geçmişte arazi işlemleriyle ilgili çıkar çatışması iddialarıyla da karşılaştı, ancak bu iddiaları iftira olarak nitelendirip reddetti.

PAM 395 sandalyenin 97'sini aldı, çoğunluk için 101 sandalye daha gerekiyor.

PAM 395 sandalyenin 97'sini aldı, çoğunluk için 101 sandalye daha gerekiyor.

23 Eylül seçimlerinde PAM, 395 sandalyeli Temsilciler Meclisi'nde 97 sandalye kazandı. 2021'den bu yana hükümeti yöneten Ulusal Bağımsızlar Birliği (RNI) ise 102 sandalyeden 66'ya geriledi. İstiklal Partisi 65, İslamcı çizgideki Adalet ve Kalkınma Partisi (PJD) ise bir önceki seçime göre 41 sandalye artışla 54 sandalye aldı. Katılım oranı yüzde 38,08'de kaldı, bu da 2021'e göre yaklaşık 13 puanlık bir düşüş anlamına geliyor.

Seçim, temmuz sonunda 70 binden fazla kişinin Fas'tan İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Septe'ye geçtiği göç krizinin gölgesinde yapıldı. Kriz, ülkedeki genç işsizliği ve hayat pahalılığı tartışmalarını yeniden alevlendirmişti.

Çoğunluk için 198 sandalye gerektiğinden Mansouri'nin koalisyon ortakları bulması şart. PJD başta olmak üzere bazı partiler muhalefette kalacaklarını şimdiden açıkladı. Kurulacak hükümet, Fas'ın İspanya ve Portekiz'le birlikte ev sahipliği yapacağı 2030 Dünya Kupası hazırlıklarını da yönetecek.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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