Fas'ın İlk Kadın Başbakanı Belli Oldu: Kral 6. Muhammed, Marakeş Belediye Başkanı Mansouri'yi Atadı
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Kral 6. Muhammed, 29 Eylül Salı günü Rabat'taki Kraliyet Sarayı'nda kabul ettiği Fatima Ezzahra El Mansouri'yi hükümet başkanlığına atadı ve yeni hükümeti kurmakla görevlendirdi. Böylece 50 yaşındaki avukat, ülke tarihinde bu koltuğa oturan ilk kadın oldu. Atama, 23 Eylül'de yapılan ve sonuçları dört gün önce açıklanan genel seçimlerin ardından geldi. Mansouri'nin liderliğini yaptığı Otantiklik ve Modernite Partisi (PAM) sandıktan birinci çıksa da tek başına hükümet kuracak çoğunluğa ulaşamadı. Yeni başbakanın önündeki ilk sınav, 2030 Dünya Kupası öncesi milyarlarca dolarlık yatırımları yönetecek bir koalisyonu bir araya getirmek olacak.
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Mansouri, Arap dünyasında başbakanlık koltuğuna oturan ikinci kadın oldu.
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Marakeş'in ilk kadın belediye başkanı, 2021'den bu yana konut ve şehircilikten sorumlu bakandı.
PAM 395 sandalyenin 97'sini aldı, çoğunluk için 101 sandalye daha gerekiyor.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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