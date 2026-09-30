McKinsey Raporu: Yapay Zeka Yüzünden 11 Milyon Amerikalı 2035'e Kadar Meslek Değiştirmek Zorunda Kalabilir
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McKinsey Global Institute'ün yayımladığı rapora göre, otomasyon ve yapay zekâ nedeniyle ABD'de yaklaşık 11 milyon çalışan, yani mevcut işgücünün yüzde 6,5'i 2035'e kadar tamamen farklı bir mesleğe geçmek zorunda kalabilir. Rapor, bu dönüşümün ABD tarihindeki en büyük ve en uzun soluklu işgücü dönüşümü olabileceği uyarısını yapıyor.
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Rapora göre yapay zekâ 36 milyon işe olan talebi azaltırken 40 milyon yeni iş talebi doğurabilir; asıl sorun 11 milyon kişinin yeni alana geçebilmesi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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