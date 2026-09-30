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McKinsey Raporu: Yapay Zeka Yüzünden 11 Milyon Amerikalı 2035'e Kadar Meslek Değiştirmek Zorunda Kalabilir

McKinsey Raporu: Yapay Zeka Yüzünden 11 Milyon Amerikalı 2035'e Kadar Meslek Değiştirmek Zorunda Kalabilir

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
30.09.2026 - 10:46
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McKinsey Global Institute'ün yayımladığı rapora göre, otomasyon ve yapay zekâ nedeniyle ABD'de yaklaşık 11 milyon çalışan, yani mevcut işgücünün yüzde 6,5'i 2035'e kadar tamamen farklı bir mesleğe geçmek zorunda kalabilir. Rapor, bu dönüşümün ABD tarihindeki en büyük ve en uzun soluklu işgücü dönüşümü olabileceği uyarısını yapıyor. 

[Kaynak: CNN]

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Rapora göre yapay zekâ 36 milyon işe olan talebi azaltırken 40 milyon yeni iş talebi doğurabilir; asıl sorun 11 milyon kişinin yeni alana geçebilmesi.

Rapora göre yapay zekâ 36 milyon işe olan talebi azaltırken 40 milyon yeni iş talebi doğurabilir; asıl sorun 11 milyon kişinin yeni alana geçebilmesi.

McKinsey araştırmacılarının baz senaryosuna göre otomasyon, 2035'e kadar ABD'de işgücü talebini 36 milyon iş azaltabilir. Aynı dönemde yapay zekâ ile ilişkili alanlardaki ve genel ekonomideki büyümenin ise 40 milyon iş için talep yaratabileceği öngörülüyor. Etkilenen 36 milyon çalışanın yaklaşık 25 milyonunun, sektörlerindeki büyüme otomasyonun etkisini dengelediği için mevcut mesleğinde kalabileceği belirtildi.

Geriye kalan 11 milyon kişi ise rapordaki ifadeyle 'mesleği tümüyle değiştirmek zorunda kalabilir'. Araştırmacılar, 'Önümüzdeki on yılın sorunu kıtlık değil, hareketlilik' diye yazdı. Raporda ayrıca sosyal medyadaki kıyamet senaryolarına da gönderme yapıldı: ABD'nin 2035'te bugünkinden daha fazla iş imkânına sahip olması bekleniyor, ancak nüfus yaşlandığı için bu işleri yapacak çalışan sayısı daha az olacak.

Tablo iş piyasasının mevcut halinde de sert. Son iki yıldır 'düşük işe alım, düşük işten çıkarma' diye tarif edilen durgun bir dönem yaşanıyor. Aynı gün Çalışma İstatistikleri Bürosu'nun (BLS) açıkladığı verilere göre ağustos sonunda açık pozisyonlar beş ayın en düşük seviyesine indi, işten kendi isteğiyle ayrılma oranı altı yılın dibine yakın seyretti. Geçen yıl aylık 10 binin altında kalan istihdam artışı bu yıl ortalama 80 bine çıktı, ancak tarihsel ortalamaların altında.

Çalışanların morali de aynı yönde. Glassdoor'un Çalışan Güven Endeksi eylülde, 10 yıllık endeksin bu yıl gördüğü üçüncü rekor dip seviyeye geriledi; çalışanlar iş güvencesinden, ekonomik belirsizlikten ve yapay zekâdan giderek daha fazla endişe duyuyor. Glassdoor Baş Ekonomisti Daniel Zhao, CNN'e yaptığı açıklamada işe alımın yavaşlığının çalışanları sıkışmış hissettirdiğini söyledi: 'Bu da sağlıklı bir çıkış yolu bulamayan hayal kırıklığı ve kaygının büyümesi demek.'

Conference Board'un tüketici güven endeksi de aynı gün 6,7 puan düşerek 81,9'la son 12 yılın en düşük seviyesine indi. Cuma günü açıklanacak eylül istihdam raporunda ise FactSet'in derlediği beklenti, ağustostaki 162 bin yerine 95 bin yeni iş eklendiği, işsizlik oranının ise yüzde 4,1'de sabit kaldığı yönünde.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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