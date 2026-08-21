SGK ve Vergi Borcu Olanlar Dikkat: 72 Ay Taksit ve Faiz İndiriminde Son Günler
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Kamuya vadesi geçmiş borcu bulunan milyonlarca vatandaşı ve mükellefi yakından ilgilendiren ödemelerde son dönemece girildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bünyesindeki alacakları kapsayan tecil ve taksitlendirme imkanından faydalanmak isteyenler için başvuru takvimi hızla daralıyor. Sabah'ta yer alan habere göre borcu olanlar için son tarih belli oldu.
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Hangi borçlar kapsama giriyor?
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ÖTV kapsam dışında.
İlk taksit ödemeleri için son tarih 31 Ağustos.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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