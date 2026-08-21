SGK ve Vergi Borcu Olanlar Dikkat: 72 Ay Taksit ve Faiz İndiriminde Son Günler

Uygulama kapsamında borçlulara önemli finansal kolaylıklar sağlanıyor. Yapılandırma imkanından yararlanan vatandaşların borçlarına yıllık yüzde 29 tecil faiz oranı uygulanacak. Borç miktarı 10 milyon lirayı aşmayan mükelleflerden herhangi bir teminat gösterme şartı aranmazken, 10 milyon liranın üzerindeki borç tutarlarında ise yalnızca aşan kısmın yarısı kadar teminat talep edilecek.

Düzenleme çerçevesinde vergi dairelerince takip edilen ve 5 Haziran itibarıyla vadesi dolduğu halde 16 Haziran’a kadar ödenmemiş olan kamu alacakları taksitlendirilebiliyor. Bu doğrultuda kapsama giren ana borç kalemleri şunlar:

Gelir ve Kurumlar Vergisi borçları

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV)

Trafik, adli ve idari para cezaları

Öğrenim kredisi borçları ve harçlar

SGK prim borçları ve gecikme cezaları

Mükellefler, Katma Değer Vergisi (KDV) dışındaki borçlarını 72 aya kadar taksitlendirebilirken; KDV borçlarında ise azami taksit süresi 12 ay ile sınırlandırıldı.