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SGK ve Vergi Borcu Olanlar Dikkat: 72 Ay Taksit ve Faiz İndiriminde Son Günler

SGK ve Vergi Borcu Olanlar Dikkat: 72 Ay Taksit ve Faiz İndiriminde Son Günler

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
21.08.2026 - 14:39
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Kamuya vadesi geçmiş borcu bulunan milyonlarca vatandaşı ve mükellefi yakından ilgilendiren ödemelerde son dönemece girildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bünyesindeki alacakları kapsayan tecil ve taksitlendirme imkanından faydalanmak isteyenler için başvuru takvimi hızla daralıyor. Sabah'ta yer alan habere göre borcu olanlar için son tarih belli oldu.

Kaynak: Sabah

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Hangi borçlar kapsama giriyor?

Hangi borçlar kapsama giriyor?

Uygulama kapsamında borçlulara önemli finansal kolaylıklar sağlanıyor. Yapılandırma imkanından yararlanan vatandaşların borçlarına yıllık yüzde 29 tecil faiz oranı uygulanacak. Borç miktarı 10 milyon lirayı aşmayan mükelleflerden herhangi bir teminat gösterme şartı aranmazken, 10 milyon liranın üzerindeki borç tutarlarında ise yalnızca aşan kısmın yarısı kadar teminat talep edilecek.

Düzenleme çerçevesinde vergi dairelerince takip edilen ve 5 Haziran itibarıyla vadesi dolduğu halde 16 Haziran’a kadar ödenmemiş olan kamu alacakları taksitlendirilebiliyor. Bu doğrultuda kapsama giren ana borç kalemleri şunlar:

  • Gelir ve Kurumlar Vergisi borçları

  • Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV)

  • Trafik, adli ve idari para cezaları

  • Öğrenim kredisi borçları ve harçlar

  • SGK prim borçları ve gecikme cezaları 

Mükellefler, Katma Değer Vergisi (KDV) dışındaki borçlarını 72 aya kadar taksitlendirebilirken; KDV borçlarında ise azami taksit süresi 12 ay ile sınırlandırıldı.

ÖTV kapsam dışında.

ÖTV kapsam dışında.

Tüm kamu borçları tecil kapsamına dahil edilmedi. Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), 2026 yılı gelir veya kurumlar vergisine ilişkin geçici vergiler ile bunlara bağlı vergi cezaları ve gecikme zamları düzenlemenin dışında tutuldu. Ayrıca bu vergilere ait beyannamelere ilişkin damga vergileri de taksitlendirmeye konu edilemeyecek.

Borçlarını taksitlendirmek isteyen vatandaşların fiziki olarak vergi dairelerine ya da SGK merkezlerine gitme zorunluluğu bulunmuyor. İşlemler tamamen dijital ortam üzerinden yürütülebiliyor. Mükellefler; Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) resmi internet sitesi, Dijital Vergi Dairesi veya e-Devlet kapısı üzerinden sistemde oturum açarak tecil edilebilir borçlarını listeleyebiliyor ve kendilerine en uygun ödeme planını seçebiliyor.

İlk taksit ödemeleri için son tarih 31 Ağustos.

İlk taksit ödemeleri için son tarih 31 Ağustos.

Başvurularını 31 Ağustos Pazartesi gününe kadar tamamlayan mükellefler için ilk taksit ödeme süresi 30 Eylül’de dolacak. İkinci ve sonraki taksitler ise takip eden aylarda periyodik olarak ödenecek. Düzenlemenin ihlal edilmemesi için taksitlerin zamanında yatırılması kritik önem taşırken, bir takvim yılı içerisinde en fazla iki taksitin aksatılması veya eksik ödenmesi tecil hakkını bozmayacak.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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