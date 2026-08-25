Rutin Kontrolde Ortaya Çıktı: 41 Yaşındaki Kadın Tüm Uzuvlarını Kaybetti

Tip A aort diseksiyonu, aortun kalbe yakın bölümünü etkilediği için en tehlikeli türlerden biri olarak kabul ediliyor ve acil müdahale gerektiriyor.

Doktorlar, Caoili'nin hayatta kalabilmesi için kalp-akciğer makinesi desteğiyle kapsamlı bir ameliyat gerçekleştirdi ve aort damarında geniş çaplı onarım yaptı.

Eşi Lee Caoili, ABC News'e yaptığı açıklamada, ameliyatın ardından vücudun nasıl tepki vereceğini başlangıçta bilmediklerini söyledi. Ancak kısa süre içinde genç kadının ellerine ve ayaklarına yeterli kan gitmediği ortaya çıktı.

Lee, yaklaşık bir ayın sonunda eşinin elleri ve ayaklarının karardığını ve ciddi şekilde küçülüp büzüştüğünü belirtti.