article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Rutin Kontrolde Ortaya Çıktı: 41 Yaşındaki Kadın Tüm Uzuvlarını Kaybetti

Rutin Kontrolde Ortaya Çıktı: 41 Yaşındaki Kadın Tüm Uzuvlarını Kaybetti

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
25.08.2026 - 15:47
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

ABD'nin San Diego kentinde yaşayan 41 yaşındaki Leslie Caoili, rutin kalp kontrolü için hastaneye gitti. Yapılan tetkiklerde hayati tehlike taşıyan aort diseksiyonu tespit edilen Caoili, acil ameliyata alındı ancak operasyon sonrası elleri ve ayaklarındaki kan dolaşımı durdu. Genç kadın, oluşan ağır doku hasarı nedeniyle dört uzvunu da kaybetti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

ABD'nin San Diego kentinde yaşayan 41 yaşındaki Leslie Caoili, rutin kalp kontrolü için hastaneye gitti.

ABD'nin San Diego kentinde yaşayan 41 yaşındaki Leslie Caoili, rutin kalp kontrolü için hastaneye gitti.

Yapılan incelemelerde hayatını tehdit eden Tip A aort diseksiyonu tespit edilen Caoili, acil ameliyata alındı. Ancak hayatını kurtaran operasyonun ardından elleri ve ayaklarına giden kan akışı ciddi şekilde bozuldu.

Caoili'nin ailesi, genç kadının geçirdiği zorlu ameliyatın ardından sağlık durumunun toparlanmasını bekliyordu. Fakat takip eden haftalarda elleri ve ayaklarındaki dolaşım giderek kötüleşti. Bir ayın sonunda uzuvlarında ciddi doku hasarı meydana geldi.

Aort diseksiyonu, kalpten çıkan ana damar olan aortun iç duvarında yırtık oluşmasıyla ortaya çıkıyor.

Aort diseksiyonu, kalpten çıkan ana damar olan aortun iç duvarında yırtık oluşmasıyla ortaya çıkıyor.

Tip A aort diseksiyonu, aortun kalbe yakın bölümünü etkilediği için en tehlikeli türlerden biri olarak kabul ediliyor ve acil müdahale gerektiriyor.

Doktorlar, Caoili'nin hayatta kalabilmesi için kalp-akciğer makinesi desteğiyle kapsamlı bir ameliyat gerçekleştirdi ve aort damarında geniş çaplı onarım yaptı.

Eşi Lee Caoili, ABC News'e yaptığı açıklamada, ameliyatın ardından vücudun nasıl tepki vereceğini başlangıçta bilmediklerini söyledi. Ancak kısa süre içinde genç kadının ellerine ve ayaklarına yeterli kan gitmediği ortaya çıktı.

Lee, yaklaşık bir ayın sonunda eşinin elleri ve ayaklarının karardığını ve ciddi şekilde küçülüp büzüştüğünü belirtti.

Elleri Ön Koldan, Bacakları Diz Altından Ampute Edildi

Elleri Ön Koldan, Bacakları Diz Altından Ampute Edildi

Kan dolaşımının yeniden sağlanamaması üzerine doktorlar, oluşan ağır doku hasarı nedeniyle Caoili'nin ellerinin ön kol seviyesinden ve iki bacağının da ampute edilmesine karar verdi.

İki çocuk annesi olan Caoili, yaşadığı sağlık sorunlarından önce San Diego'da güç sporlarıyla ilgileniyordu. Bir anda hayatının tamamen değişmesi, ailesini de zorlu bir sürecin içine soktu.

Eşi Lee, aort diseksiyonunun son derece hızlı ve ölümcül ilerleyebildiğini belirterek gerçekleştirilen ameliyatın aslında Leslie'nin hayatını kurtarmak için zorunlu olduğunu ifade etti.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
2
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın