Rutin Kontrolde Ortaya Çıktı: 41 Yaşındaki Kadın Tüm Uzuvlarını Kaybetti
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ABD'nin San Diego kentinde yaşayan 41 yaşındaki Leslie Caoili, rutin kalp kontrolü için hastaneye gitti. Yapılan tetkiklerde hayati tehlike taşıyan aort diseksiyonu tespit edilen Caoili, acil ameliyata alındı ancak operasyon sonrası elleri ve ayaklarındaki kan dolaşımı durdu. Genç kadın, oluşan ağır doku hasarı nedeniyle dört uzvunu da kaybetti.
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ABD'nin San Diego kentinde yaşayan 41 yaşındaki Leslie Caoili, rutin kalp kontrolü için hastaneye gitti.
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Aort diseksiyonu, kalpten çıkan ana damar olan aortun iç duvarında yırtık oluşmasıyla ortaya çıkıyor.
Elleri Ön Koldan, Bacakları Diz Altından Ampute Edildi
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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