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Stranger Things Canavarını Andıran Gelinliğiyle Kamera Karşısına Geçen Yeni Gelin Goygoy Malzemesi Oldu

Stranger Things Canavarını Andıran Gelinliğiyle Kamera Karşısına Geçen Yeni Gelin Goygoy Malzemesi Oldu

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
25.08.2026 - 13:52
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Sosyal medyada paylaşılan bir düğün fotoğrafı, gelinin sıra dışı görünümü nedeniyle kısa sürede gündem oldu. Çiçeklerle bezeli gelinliğiyle objektif karşısına geçen gelin, kullanıcıları ikiye böldü. Bazıları gelini “Damogorgon”a benzetirken, bazıları ise gelinliği görünce hayatı sorguladığını söyleyerek esprili yorumlarda bulundu.

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Sosyal medyada bir düğün fotoğrafı gündem oldu.

Sosyal medyada bir düğün fotoğrafı gündem oldu.

Çiçeklerle bezenmiş yeni gelin, kullanıcılar tarafından yorum yağmuruna tutuldu.

Çiçeklerle bezenmiş yeni gelin, kullanıcılar tarafından yorum yağmuruna tutuldu.
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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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