16 Günlük Kaos Başladı: Bu 4 Burç Hayatını Sorgulayacak

Boğa

Boğalar için tutulmalar arasındaki dönem özellikle iş ve özel hayat arasındaki dengeyi gündeme getiriyor. Aynı anda ilgilenmeniz gereken çok sayıda konu ortaya çıkabilir ve bunların hepsine yetişmeye çalışmak enerjinizi tüketebilir.

Bu süreçte önceliklerinizi belirlemek her zamankinden daha önemli. İş hayatındaki sorumluluklar nedeniyle dinlenmeye yeterince zaman ayıramasanız da kısa molalar vermek ve enerjinizi yenilemek size iyi gelebilir.

Özellikle 28 Ağustos’taki Ay tutulmasının ardından üzerinizdeki baskının azalması bekleniyor. Böylece iş ve özel hayat arasında daha sağlıklı bir denge kurmak ve kendinize zaman ayırmak mümkün olabilir.

İkizler

İkizler için bu dönem, “Ben aslında ne istiyorum?” sorusunun öne çıktığı bir süreç olabilir. Yaptığınız işlerde sıradan sonuçlarla yetinmek istemiyor, kendinizden daha fazlasını bekliyor olabilirsiniz.

Özellikle kariyer ve gelecek hedefleri konusunda kafanızda pek çok fikir dolaşabilir. Ancak bunları çevrenizdekilere anlatmak veya duygularınızı açıkça ifade etmek başlangıçta kolay olmayabilir.

Gelecek günlerde yaratıcı yönünüzü ve yeteneklerinizi daha fazla ortaya çıkarabileceğiniz bir döneme girmeniz mümkün. Kariyerinizde yeni hedefler belirleyebilir ve kendinizi daha ileri taşımak isteyebilirsiniz.

Ancak bu süreçte kendinize gereğinden fazla baskı uygulamamaya dikkat etmelisiniz. Her şeyi bir anda çözmek zorunda değilsiniz.

Akrep

Akrep burçları için tutulmalar arasındaki dönem, geçmişten gelen bazı meselelerin yeniden gündeme gelmesiylebaşlayabilir. Ancak bu kez geçmişte yaşanan sorunlara farklı bir gözle bakmanız mümkün.

Özellikle maddi konularda zorlayıcı bir süreçten geçen Akrepler için önümüzdeki günlerde rahatlatıcı gelişmeler yaşanabilir. Yapılan yatırımların karşılığını almak veya finansal açıdan daha güvenli bir noktaya ilerlemek gündeme gelebilir.

İş hayatında ise geçmişte yaşanan bazı anlaşmazlıkları geride bırakma fırsatı doğabilir. Kariyerinizle ilgili önemli bir değişiklik yapmadan önce sezgilerinize kulak vermeniz faydalı olabilir.

Aşk hayatında ise işler biraz daha gizemli. Yeni başlayan bir ilişkiyi henüz çevrenizle paylaşmak istemeyebilir, özel hayatınızı gözlerden uzak tutmayı tercih edebilirsiniz. İlişkisi olan Akrepler için de mahremiyete ve sınırlarını korumaya daha fazla önem verilen bir dönem olabilir.

Yay

Yay burçları için bu dönemin ana konusu ev, aile ve özel hayat olacak. Gökyüzündeki yoğun enerji nedeniyle günlük hayatın karmaşası içinde sizin için gerçekten önemli olan şeyleri gözden kaçırabilirsiniz.

Ev içerisinde yaşanan bazı sorunlar veya aile bireyleriyle ilgili konular öncelik kazanabilir. Ancak her problemi hemen çözmeye çalışmak yerine biraz geri çekilmek ve kendinize zaman tanımak daha iyi sonuç verebilir.

Bu süreç aynı zamanda dinlenmek, sevdiklerinizle vakit geçirmek ve zihinsel olarak toparlanmak için önemli bir fırsat sunuyor. Birkaç saatliğine telefonu kapatmak, işten uzaklaşmak veya hiçbir şey yapmadan dinlenmek bile size düşündüğünüzden daha fazla iyi gelebilir.

28 Ağustos’taki Ay tutulmasına doğru kendinizi daha fazla dinlemeye başladıkça, gelecekte ne istediğiniz konusunda daha net kararlar almaya başlayabilirsiniz.