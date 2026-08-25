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16 Günlük Kaos Başladı: Bu 4 Burç Hayatını Sorgulayacak

16 Günlük Kaos Başladı: Bu 4 Burç Hayatını Sorgulayacak

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
25.08.2026 - 19:32
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12 Ağustos’taki Güneş tutulmasının ardından 28 Ağustos’ta gerçekleşecek Ay tutulmasına kadar gökyüzünde oldukça hareketli bir dönem yaşanıyor. Astrolojide “kaotik ara dönem” olarak adlandırılan bu süreçte özellikle Boğa, İkizler, Akrep ve Yay burçlarının hayatında önemli değişimler ve farkındalıklar gündeme gelebilir.

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12 Ağustos’ta gerçekleşen Aslan burcundaki Güneş tutulmasının ardından gökyüzü, 28 Ağustos’ta gerçekleşecek Balık burcundaki Ay tutulmasına hazırlanıyor.

12 Ağustos’ta gerçekleşen Aslan burcundaki Güneş tutulmasının ardından gökyüzü, 28 Ağustos’ta gerçekleşecek Balık burcundaki Ay tutulmasına hazırlanıyor.

Astrolojide iki tutulma arasında kalan yaklaşık 16 günlük dönem ise son zamanlarda “messy middle” yani “kaotik ara dönem” olarak tanımlanıyor.

Bu dönem, hayatımızda bazı şeylerin artık eskisi gibi devam etmeyeceğini hissettiğimiz ancak yeni düzenin henüz tam olarak şekillenmediği bir geçiş sürecine işaret ediyor. Eski alışkanlıklar, ilişkiler, hedefler ve düşünceler sorgulanırken önemli farkındalıklar da ortaya çıkabiliyor.

Astrolog Lisa Stardust’a göre tutulmalar arasındaki bu süreç; yorgunluk, ani kararlar, ilişkilerde değişimler, ayrılıklar, barışmalar ve gelecek planlarıyla ilgili sorgulamalar açısından oldukça hareketli geçebilir.

Her burç bu enerjiyi farklı şekilde deneyimlerken özellikle Boğa, İkizler, Akrep ve Yay burçlarının hayatında daha kişisel gelişmeler yaşanması bekleniyor.

İşte Bu Kaotik Dönemden En Çok Etkilenecek Burçlar

İşte Bu Kaotik Dönemden En Çok Etkilenecek Burçlar

Boğa

Boğalar için tutulmalar arasındaki dönem özellikle iş ve özel hayat arasındaki dengeyi gündeme getiriyor. Aynı anda ilgilenmeniz gereken çok sayıda konu ortaya çıkabilir ve bunların hepsine yetişmeye çalışmak enerjinizi tüketebilir.

Bu süreçte önceliklerinizi belirlemek her zamankinden daha önemli. İş hayatındaki sorumluluklar nedeniyle dinlenmeye yeterince zaman ayıramasanız da kısa molalar vermek ve enerjinizi yenilemek size iyi gelebilir.

Özellikle 28 Ağustos’taki Ay tutulmasının ardından üzerinizdeki baskının azalması bekleniyor. Böylece iş ve özel hayat arasında daha sağlıklı bir denge kurmak ve kendinize zaman ayırmak mümkün olabilir.

İkizler

İkizler için bu dönem, “Ben aslında ne istiyorum?” sorusunun öne çıktığı bir süreç olabilir. Yaptığınız işlerde sıradan sonuçlarla yetinmek istemiyor, kendinizden daha fazlasını bekliyor olabilirsiniz.

Özellikle kariyer ve gelecek hedefleri konusunda kafanızda pek çok fikir dolaşabilir. Ancak bunları çevrenizdekilere anlatmak veya duygularınızı açıkça ifade etmek başlangıçta kolay olmayabilir.

Gelecek günlerde yaratıcı yönünüzü ve yeteneklerinizi daha fazla ortaya çıkarabileceğiniz bir döneme girmeniz mümkün. Kariyerinizde yeni hedefler belirleyebilir ve kendinizi daha ileri taşımak isteyebilirsiniz.

Ancak bu süreçte kendinize gereğinden fazla baskı uygulamamaya dikkat etmelisiniz. Her şeyi bir anda çözmek zorunda değilsiniz.

Akrep

Akrep burçları için tutulmalar arasındaki dönem, geçmişten gelen bazı meselelerin yeniden gündeme gelmesiylebaşlayabilir. Ancak bu kez geçmişte yaşanan sorunlara farklı bir gözle bakmanız mümkün.

Özellikle maddi konularda zorlayıcı bir süreçten geçen Akrepler için önümüzdeki günlerde rahatlatıcı gelişmeler yaşanabilir. Yapılan yatırımların karşılığını almak veya finansal açıdan daha güvenli bir noktaya ilerlemek gündeme gelebilir.

İş hayatında ise geçmişte yaşanan bazı anlaşmazlıkları geride bırakma fırsatı doğabilir. Kariyerinizle ilgili önemli bir değişiklik yapmadan önce sezgilerinize kulak vermeniz faydalı olabilir.

Aşk hayatında ise işler biraz daha gizemli. Yeni başlayan bir ilişkiyi henüz çevrenizle paylaşmak istemeyebilir, özel hayatınızı gözlerden uzak tutmayı tercih edebilirsiniz. İlişkisi olan Akrepler için de mahremiyete ve sınırlarını korumaya daha fazla önem verilen bir dönem olabilir.

Yay

Yay burçları için bu dönemin ana konusu ev, aile ve özel hayat olacak. Gökyüzündeki yoğun enerji nedeniyle günlük hayatın karmaşası içinde sizin için gerçekten önemli olan şeyleri gözden kaçırabilirsiniz.

Ev içerisinde yaşanan bazı sorunlar veya aile bireyleriyle ilgili konular öncelik kazanabilir. Ancak her problemi hemen çözmeye çalışmak yerine biraz geri çekilmek ve kendinize zaman tanımak daha iyi sonuç verebilir.

Bu süreç aynı zamanda dinlenmek, sevdiklerinizle vakit geçirmek ve zihinsel olarak toparlanmak için önemli bir fırsat sunuyor. Birkaç saatliğine telefonu kapatmak, işten uzaklaşmak veya hiçbir şey yapmadan dinlenmek bile size düşündüğünüzden daha fazla iyi gelebilir.

28 Ağustos’taki Ay tutulmasına doğru kendinizi daha fazla dinlemeye başladıkça, gelecekte ne istediğiniz konusunda daha net kararlar almaya başlayabilirsiniz.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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