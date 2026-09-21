Rize'de Yol İkiye Ayrıldı: Sabaha Kadar Nöbet Tuttular, Mahalle Harabeye Döndü

İyidere Belediye Başkanı Saffet Mete, afet bölgesinde yaptığı açıklamada 2019'dan bu yana inşa edilen hiçbir istinat duvarının çökmediğini, ancak üzerindeki arazi yapısının aşırı yağış nedeniyle çöktüğünü söyledi. Mete, Fıçıtaşı ve Yapraklar mahallelerinde yol basması yaşandığını, duvarlarda bir milim dahi oynama olmadığını ancak yolun ortasının aşağı doğru çöktüğünü aktardı. Mete, bölgenin beton kaplama olması durumunda suyun zemine sızmayıp beton yalaklarla derelere tahliye edileceğini belirterek, '2019'dan 2026 yılına kadar yaptığımız hiçbir istinat duvarının çöktüğünü görmedik. Duvarlarımız gayet sağlam duruyor, üzerindeki arazi yapısı çökmüş durumda. O duvarlar olmasaydı yıkım çok daha büyük olurdu. Fıçıtaşı ve Yapraklar mahalleleri mevkiinde yol basması meydana geldi, duvarlarda bir milim dahi oynama yok ancak aşırı yağış nedeniyle yolun ortası aşağıya doğru çöktü' dedi.