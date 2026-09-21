Rize'de Yol İkiye Ayrıldı: Sabaha Kadar Nöbet Tuttular, Mahalle Harabeye Döndü
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Rize'nin İyidere ilçesinde günlerdir aralıksız yağan sağanağın ardından heyelan yaşandı. Fıçıtaşı Mahallesi'ndeki yol ortadan ikiye ayrılarak yaklaşık 60 santimetre çöktü, bölge sakinleri sabaha kadar tedirginlik içinde nöbet tuttu. İstinat duvarının ayakta kalması büyük bir faciayı önlerken, Pazar ilçesinde bir aile de saatlerce mahsur kaldıktan sonra evlerinden pencereden çıkarılarak kurtarıldı. Vali İhsan Selim Baydaş, bölgede 40'a yakın konutun tedbiren boşaltıldığını açıkladı.
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Rize'de yol çöktü. Yürekler ağza geldi: "Yavaş yavaş battı buralar."
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"Aşırı yağış nedeniyle yolun ortası aşağıya doğru çöktü."
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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