article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Rize'de Yol İkiye Ayrıldı: Sabaha Kadar Nöbet Tuttular, Mahalle Harabeye Döndü

Rize'de Yol İkiye Ayrıldı: Sabaha Kadar Nöbet Tuttular, Mahalle Harabeye Döndü

Rize sel Sağanak yağış
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
21.09.2026 - 20:01
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Rize'nin İyidere ilçesinde günlerdir aralıksız yağan sağanağın ardından heyelan yaşandı. Fıçıtaşı Mahallesi'ndeki yol ortadan ikiye ayrılarak yaklaşık 60 santimetre çöktü, bölge sakinleri sabaha kadar tedirginlik içinde nöbet tuttu. İstinat duvarının ayakta kalması büyük bir faciayı önlerken, Pazar ilçesinde bir aile de saatlerce mahsur kaldıktan sonra evlerinden pencereden çıkarılarak kurtarıldı. Vali İhsan Selim Baydaş, bölgede 40'a yakın konutun tedbiren boşaltıldığını açıkladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Rize'de yol çöktü. Yürekler ağza geldi: "Yavaş yavaş battı buralar."

Rize'de yol çöktü. Yürekler ağza geldi: "Yavaş yavaş battı buralar."

Rize genelinde etkili olan şiddetli sağanak yağış, İyidere ilçesinde ciddi hasara yol açtı. Fıçıtaşı Mahallesi'ndeki yolda meydana gelen heyelan sonucu asfalt ortadan ikiye ayrılarak yaklaşık 60 santimetre çöktü. Bölgede daha önce inşa edilen istinat duvarının yıkılmadan ayakta kalması, çok daha büyük bir facianın yaşanmasının önüne geçti.

Mahalle sakini Nurettin Kavalcı, felaket gecesini şu sözlerle anlattı:

'O gece çok aşırı, korkunç bir yağmur yağdı. Denizi aldı boşalttı bize Allah'ım. Dereler taştı, buralar komple sel oldu. Sabaha kadar nöbet tuttuk ama elimizden bir şey gelmedi, perişan olduk. Sabah kalktığımızda ortalık harabeye dönmüştü. Sular geldikçe yol çatladı, su çatlaktan aşağı sızmaya başladı. Bir anda her şey bitti, yavaş yavaş sine sine battı buralar, dibini attı geçti gitti.'

"Aşırı yağış nedeniyle yolun ortası aşağıya doğru çöktü."

"Aşırı yağış nedeniyle yolun ortası aşağıya doğru çöktü."

İyidere Belediye Başkanı Saffet Mete, afet bölgesinde yaptığı açıklamada 2019'dan bu yana inşa edilen hiçbir istinat duvarının çökmediğini, ancak üzerindeki arazi yapısının aşırı yağış nedeniyle çöktüğünü söyledi. Mete, Fıçıtaşı ve Yapraklar mahallelerinde yol basması yaşandığını, duvarlarda bir milim dahi oynama olmadığını ancak yolun ortasının aşağı doğru çöktüğünü aktardı. Mete, bölgenin beton kaplama olması durumunda suyun zemine sızmayıp beton yalaklarla derelere tahliye edileceğini belirterek, '2019'dan 2026 yılına kadar yaptığımız hiçbir istinat duvarının çöktüğünü görmedik. Duvarlarımız gayet sağlam duruyor, üzerindeki arazi yapısı çökmüş durumda. O duvarlar olmasaydı yıkım çok daha büyük olurdu. Fıçıtaşı ve Yapraklar mahalleleri mevkiinde yol basması meydana geldi, duvarlarda bir milim dahi oynama yok ancak aşırı yağış nedeniyle yolun ortası aşağıya doğru çöktü' dedi.

Buradan izleyebilirsiniz:

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın