Gıda Mühendisi Tuğba Bayburtluoğlu Uyardı: Kupanız Bu Şekildeyse Bir Daha Kullanmayın
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Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DdioQR...
Instagram'da gıda mühendisliği bilgisini mutfak içerikleriyle birleştiren Tuğba Bayburtluoğlu, çatlamış, sırı dökülmüş veya yüzeyi aşınmış seramik ve emaye ürünlerin gıdayla temas ettirilmemesi gerektiğini anlattı. Hasarlı yüzeylerde gıda kalıntısı birikebileceğini belirten Bayburtluoğlu, bu ürünlerin saksı veya kalemlik gibi farklı amaçlarla kullanılabileceğini söyledi. Peki videoda başka neler anlattı?
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Beraber izleyelim:
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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