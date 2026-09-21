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Gıda Mühendisi Tuğba Bayburtluoğlu Uyardı: Kupanız Bu Şekildeyse Bir Daha Kullanmayın

Gıda Mühendisi Tuğba Bayburtluoğlu Uyardı: Kupanız Bu Şekildeyse Bir Daha Kullanmayın

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
21.09.2026 - 19:59
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Instagram'da gıda mühendisliği bilgisini mutfak içerikleriyle birleştiren Tuğba Bayburtluoğlu, çatlamış, sırı dökülmüş veya yüzeyi aşınmış seramik ve emaye ürünlerin gıdayla temas ettirilmemesi gerektiğini anlattı. Hasarlı yüzeylerde gıda kalıntısı birikebileceğini belirten Bayburtluoğlu, bu ürünlerin saksı veya kalemlik gibi farklı amaçlarla kullanılabileceğini söyledi. Peki videoda başka neler anlattı?

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DdioQR...
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Beraber izleyelim:

Seramik kupalarda neye dikkat etmeliyiz?

Seramik kupalarda neye dikkat etmeliyiz?

Bayburtluoğlu, seramik ile porselen ürünlerde çatlak, sır kaybı ya da yüzey aşınması varsa bu ürünlerin artık gıdayla temas ettirilmemesi gerektiğini söylüyor.

Bir gıda mühendisi olarak bu tür hasarlı yüzeylerin süt, kahve, yağ gibi kalıntıları içine çektiğini ve deterjanla bile tam temizlenemediğini anlatan Bayburtluoğlu, sır tabakası ciddi biçimde bozulmuş, kaynağı belirsiz ya da eski ürünleri kendisinin de kullanmaya devam etmediğini belirtiyor.

Emaye kap ve tencerelerde de benzer bir riskin bulunduğunu, koruyucu yüzeyi kalkmış ürünlerin özellikle sıcak, asidik ya da uzun süre temas eden gıdalarla kullanılmasının önerilmediğini vurguluyor.

Videonun sonunda ise atmaya kıyamayanlara saksı, kalemlik ya da dekoratif eşya gibi alternatif kullanım fikirleri sunuyor ve izleyicilere mutfaklarındaki kupa, kase ve emaye tencerelere bir kez daha bakmalarını tavsiye ediyor.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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