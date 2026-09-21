Gıda Mühendisi Tuğba Bayburtluoğlu Uyardı: Kupanız Bu Şekildeyse Bir Daha Kullanmayın

Bayburtluoğlu, seramik ile porselen ürünlerde çatlak, sır kaybı ya da yüzey aşınması varsa bu ürünlerin artık gıdayla temas ettirilmemesi gerektiğini söylüyor.

Bir gıda mühendisi olarak bu tür hasarlı yüzeylerin süt, kahve, yağ gibi kalıntıları içine çektiğini ve deterjanla bile tam temizlenemediğini anlatan Bayburtluoğlu, sır tabakası ciddi biçimde bozulmuş, kaynağı belirsiz ya da eski ürünleri kendisinin de kullanmaya devam etmediğini belirtiyor.

Emaye kap ve tencerelerde de benzer bir riskin bulunduğunu, koruyucu yüzeyi kalkmış ürünlerin özellikle sıcak, asidik ya da uzun süre temas eden gıdalarla kullanılmasının önerilmediğini vurguluyor.

Videonun sonunda ise atmaya kıyamayanlara saksı, kalemlik ya da dekoratif eşya gibi alternatif kullanım fikirleri sunuyor ve izleyicilere mutfaklarındaki kupa, kase ve emaye tencerelere bir kez daha bakmalarını tavsiye ediyor.