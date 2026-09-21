Dünyanın En Değerli Milli Takımları Açıklandı: Milli Takım Dev Rakiplerinin Arkasında Kaldı
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Dünyanın en değerli milli futbol takımları sıralaması açıklandı. Zirvede kadro değeri 1,67 milyar euroyu bulan İngiltere yer alıyor. Uluslar Ligi'nde zorlu rakiplerle karşılaşacak Türkiye ise 407 milyon euroluk değeriyle 18. sırada yer alıyor. Rakipleri Fransa ve İtalya ise çok daha üst sıralarda yer alıyor.
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İngiltere, listenin lideri oldu.
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Fransa, listede ikinci sırada yer alıyor.
Türkiye, 407 milyon euroluk değerle 18. sırada.
Rusya da 25 takımlık listeye kendini attı.
25 takımlık liste şu şekilde:
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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