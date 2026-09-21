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Dünyanın En Değerli Milli Takımları Açıklandı: Milli Takım Dev Rakiplerinin Arkasında Kaldı

Dünyanın En Değerli Milli Takımları Açıklandı: Milli Takım Dev Rakiplerinin Arkasında Kaldı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
21.09.2026 - 19:52
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Dünyanın en değerli milli futbol takımları sıralaması açıklandı. Zirvede kadro değeri 1,67 milyar euroyu bulan İngiltere yer alıyor. Uluslar Ligi'nde zorlu rakiplerle karşılaşacak Türkiye ise 407 milyon euroluk değeriyle 18. sırada yer alıyor. Rakipleri Fransa ve İtalya ise çok daha üst sıralarda yer alıyor.

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İngiltere, listenin lideri oldu.

İngiltere, listenin lideri oldu.

İngiltere, 1 milyar 670 milyon euroluk kadro değeriyle sıralamanın lideri oldu. Fransa ve İspanya listenin ikinci ve üçüncü sırasında yer aldı. Almanya ve Portekiz ilk beşi tamamlayan takımlar oldu. Arjantin, İtalya, Hollanda ve Brezilya da ilk on içinde yer aldı.

Fransa, listede ikinci sırada yer alıyor.

Fransa, listede ikinci sırada yer alıyor.

Grup rakibi Fransa, 1 milyar 440 milyon euroluk değeriyle listenin ikinci sırasında yer alıyor. İtalya, 871 milyon 500 bin euro ile yedinci sırada bulunuyor. Belçika ise 568 milyon 800 bin euroluk değeriyle on birinci sırayı aldı. Üç rakibin de piyasa değeri, Türkiye'nin toplamının kat kat üzerinde.

Türkiye, 407 milyon euroluk değerle 18. sırada.

Türkiye, 407 milyon euroluk değerle 18. sırada.

407 milyon euroluk kadro değeriyle Türkiye, sıralamada 18. sırada yer aldı. A Milli Takım, bu değerle 400 milyon euro barajını da aşmış oldu. Bizim Çocuklar, önümüzdeki dönemde Uluslar A Ligi'nde sahaya çıkacak. Rakip kadrolar arasında Türkiye'den çok daha yüksek piyasa değerine sahip takımlar bulunuyor.

Rusya da 25 takımlık listeye kendini attı.

Rusya da 25 takımlık listeye kendini attı.

Türkiye'nin hemen önünde İsveç, arkasında ise Uruguay yer alıyor. Hırvatistan ve Danimarka da 400 milyon euro sınırına yakın değerlerle listede. Listenin son sıralarında ise Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya bulunuyor. 25 takımlık listede en düşük değer 260 milyon 600 bin euro ile Rusya'ya ait.

25 takımlık liste şu şekilde:

25 takımlık liste şu şekilde:

25 takımlık sıralamanın tamamı şöyle oluştu.

1. İngiltere - 1,67 milyar euro

2. Fransa - 1,44 milyar euro

3. İspanya - 1,35 milyar euro

4. Almanya - 1,33 milyar euro

5. Portekiz - 1,00 milyar euro

6. Arjantin - 958,50 milyon euro

7. İtalya - 871,50 milyon euro

8. Hollanda - 852,00 milyon euro

9. Brezilya - 851,00 milyon euro

10. Norveç - 620,10 milyon euro

11. Belçika - 568,80 milyon euro

12. Fas - 551,40 milyon euro

13. Fildişi Sahili - 479,20 milyon euro

14. Senegal - 476,60 milyon euro

15. Hırvatistan - 424,00 milyon euro

16. Danimarka - 421,00 milyon euro

17. İsveç - 414,08 milyon euro

18. Türkiye - 407,00 milyon euro

19. Uruguay - 366,20 milyon euro

20. Yunanistan - 323,60 milyon euro

21. Sırbistan - 316,60 milyon euro

22. Japonya - 315,00 milyon euro

23. İsviçre - 301,40 milyon euro

24. Amerika Birleşik Devletleri - 260,80 milyon euro

25. Rusya - 260,60 milyon euro

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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