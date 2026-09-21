Dünyanın En Değerli Milli Takımları Açıklandı: Milli Takım Dev Rakiplerinin Arkasında Kaldı

25 takımlık sıralamanın tamamı şöyle oluştu.

1. İngiltere - 1,67 milyar euro

2. Fransa - 1,44 milyar euro

3. İspanya - 1,35 milyar euro

4. Almanya - 1,33 milyar euro

5. Portekiz - 1,00 milyar euro

6. Arjantin - 958,50 milyon euro

7. İtalya - 871,50 milyon euro

8. Hollanda - 852,00 milyon euro

9. Brezilya - 851,00 milyon euro

10. Norveç - 620,10 milyon euro

11. Belçika - 568,80 milyon euro

12. Fas - 551,40 milyon euro

13. Fildişi Sahili - 479,20 milyon euro

14. Senegal - 476,60 milyon euro

15. Hırvatistan - 424,00 milyon euro

16. Danimarka - 421,00 milyon euro

17. İsveç - 414,08 milyon euro

18. Türkiye - 407,00 milyon euro

19. Uruguay - 366,20 milyon euro

20. Yunanistan - 323,60 milyon euro

21. Sırbistan - 316,60 milyon euro

22. Japonya - 315,00 milyon euro

23. İsviçre - 301,40 milyon euro

24. Amerika Birleşik Devletleri - 260,80 milyon euro

25. Rusya - 260,60 milyon euro