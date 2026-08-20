Özgür Demirtaş'tan The Economist'in Eleştirdiği Daron Acemoğlu'na Destek Geldi
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Son günlerde ekonomi ve akademi dünyasında tüm dünyanın dikkatle takip ettiği bir tartışma var. Geçtiğimiz günlerde İngiltere'nin ünlü ekonomi dergilerinden The Economist, Nobel sahibi ekonomist Daron Acemoğlu'nu sert sözlerle eleştirdi. Tartışmaya diğer ekonomistler de dahil oldu. Özgür Demirtaş ise yaptığı paylaşımda Acemoğlu'na destek verdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dünyaca ünlü The Economist geçtiğimiz günlerde Daron Acemoğlu hakkında uzun ve kapsamlı bir makale yayınlamıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ünlü ekonomist Özgür Demirtaş ise X hesabından yaptığı paylaşımda Acemoğlu'na destek verdi. Paylaşım şöyleydi:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın