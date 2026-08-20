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Ekonomi
Özgür Demirtaş'tan The Economist'in Eleştirdiği Daron Acemoğlu'na Destek Geldi

Özgür Demirtaş'tan The Economist'in Eleştirdiği Daron Acemoğlu'na Destek Geldi

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
20.08.2026 - 16:35
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Son günlerde ekonomi ve akademi dünyasında tüm dünyanın dikkatle takip ettiği bir tartışma var. Geçtiğimiz günlerde İngiltere'nin ünlü ekonomi dergilerinden The Economist, Nobel sahibi ekonomist Daron Acemoğlu'nu sert sözlerle eleştirdi. Tartışmaya diğer ekonomistler de dahil oldu. Özgür Demirtaş ise yaptığı paylaşımda Acemoğlu'na destek verdi.

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Dünyaca ünlü The Economist geçtiğimiz günlerde Daron Acemoğlu hakkında uzun ve kapsamlı bir makale yayınlamıştı.

Dünyaca ünlü The Economist geçtiğimiz günlerde Daron Acemoğlu hakkında uzun ve kapsamlı bir makale yayınlamıştı.

Acemoğlu'nun kurumlar tezinden ABD siyaseti hakkındaki görüşlerine, yapay zeka teknolojisindeki karamsar bakış açısından nüfus ve GSYİH bağlamına kadar pek çok yazısı ve makalesini sert sözlerle eleştirmiş ve ünlü bilim insanını 'ikna etmekten uzak' diye nitelendirmişti. 

Acemoğlu ise dergiden cevap hakkı istemiş ve kendisine yapılanın bir itibar suikasti olduğunu X hesabından paylaşmıştı.

Ünlü ekonomist Özgür Demirtaş ise X hesabından yaptığı paylaşımda Acemoğlu'na destek verdi. Paylaşım şöyleydi:

Ünlü ekonomist Özgür Demirtaş ise X hesabından yaptığı paylaşımda Acemoğlu'na destek verdi. Paylaşım şöyleydi:

The Economist’in Daron Acemoğlu hakkındaki yazısını okudum. Bu yazıya zaten Daron Acemoğlu okkalı bir yanıt vercektir. Ancak ben burada yazı ile ilgili kısa fikrimi yazmak isterim.

1) Economist’in yaptığı akademik bir değerlendirme değil.

2) Bu bir yazı bile değil. Bu resmen bir Hit-Piece. Bu bir: tam hedefe ayarlanmış itibar suikasti denemesi.

3) İtibar Suikasti denemesi yaptıkları kişi DEV bir akademisyen olduğu için de yazının çoğu yerinde küçük ve çekingen geri adımlar var.

4) Yazıda Daron Acemoğlu’na yönelttikleri çoğu eleştiri, erken aşama bir doktora öğrencisinin değerlendirmesi tadında.

5) Falanca kadar data çıkarılırsa filanca bulgusu zayıflar tadında eleştiriler ayakkabısız boyunu ölçersen daha kısa çıkarsın ayarında.

6) Yazının Daron’a getirdiği en komik eleştiri: Daron Acemoğlu’nun çok kompleks matematik kullanarak nedenlerini bulduğu sorunlara BASİT çözümler önermesi. İyi de kardeşim: Simplicity is Beauty. Bu eleştirilmesi değil tam aksine övülmesi gereken bir yön.

Gelelim en önemli kısma. The Economist’in Daron Acemoğlu gibi DEV bir akademisyen için yönelttiği zayıf ve çoğu komik eleştirilerinden daha önemli bir şey var: Bu itibar suikasti çalışması NEDEN şimdi ve NEDEN Daron Acemoğlu.

Benim kafam burada çok net. Bunu anlamak için Dedektif S. Holmes olmaya gerek yok. Common Sense yeterli (Gerçi günümüzde Common Sense o kadar Common değil o ayrı !)

Bu itibar suikasti denemesinin NEDENİNİ bulmak için Daron Acemoğlu’nun akademik yayınlarının ve kitaplarının neyi ve kimi hedeflediğine bakmak yeterli:

Daron Acemoğlu’nun bulguları en başta:

1) Oligarkları

2) Diktatörleri

3) Otokratları

4) Verimsiz Büyüme aktörlerini

5) Yeni Monopolleri

6) Teknoloji Devlerini

7) Statükocuları vuruyor….

Dolayısı ile bu Komik-Zayıf-Şeytani hit piece’i yazdırtan da yukarıdaki 7’li koalisyondur.

Nobel Ödüllü ve bu toprakların çıkardığı en büyük akademisyenlerden biri olan Daron Acemoğlu bu eleştirilere:

Tıpkı kitabına yapılan Çin eleştirilerine verdiği yanıtta yaptığı gibi ilmek ilmek dokuyarak yanıt verecektir.

Not: Bu arada bu olaydan sonra The Economist aboneliğimi dün itibari ile askıya aldım!

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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