Milyonlarca Devlet Memuruna YouTube ve Sosyal Medya Şoku: İnternetten Ek Gelir Sağlayanlar Dikkat!

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü, kamu çalışanlarının dijital platformlardaki faaliyetlerine ilişkin uzun süredir beklenen hukuki çerçeveyi netleştirdi. Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) 17 Haziran 2026 tarihinde talep ettiği görüş üzerine harekete geçen kurum, Hazine ve Maliye Bakanlığının 20 Ağustos 2026 tarihli detaylı incelemelerini baz alarak kritik bir karara imza attı. Alınan karara göre, devlet memurlarının YouTube, sosyal medya ve benzeri platformlardan elde ettikleri gelirler, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 28. maddesinde yer alan 'ticaret yasağı' kapsamında değerlendirilecek.

Söz konusu yasal düzenleme, memurların esnaf veya tacir sayılmasını gerektirecek herhangi bir faaliyette bulunmasını, ticari şirketlere ortak olmasını veya serbest meslek icra etmesini kesin bir dille yasaklıyor. Dijital dünyadan sağlanan kazançların bu yasağa girip girmediği tartışması, Gelir İdaresi Başkanlığının konuya dahil olmasıyla tamamen çözüldü. Mevcut 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'na göre içerik üreticileri ve uygulama geliştiricileri belirli şartlar altında vergiden muaf tutulsa da, bu durum elde edilen paranın 'ticari kazanç' olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Başkanlık, ticari bir faaliyetin oluşması için ortada ille de bir kazanç sağlama niyeti olmasına gerek bulunmadığını, yapılan işin doğası gereği kazanç potansiyeli taşımasının yeterli olduğunu vurguladı.