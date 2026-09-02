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Milyonlarca Devlet Memuruna YouTube ve Sosyal Medya Şoku: İnternetten Ek Gelir Sağlayanlar Dikkat!

Milyonlarca Devlet Memuruna YouTube ve Sosyal Medya Şoku: İnternetten Ek Gelir Sağlayanlar Dikkat!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
02.09.2026 - 11:53 Son Güncelleme: 02.09.2026 - 12:35
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Yüz binlerce devlet memurunu yakından ilgilendiren kritik bir karar imza altına alındı. Cumhurbaşkanlığı, memurların YouTube, sosyal medya ve mobil uygulamalar üzerinden gelir elde etmesinin kanunen yasak olduğunu ve ticaret yasağı kapsamına girdiğini açıkladı. Karardaki en çarpıcı detay ise, para kazanma amacı gütmeden açılan web sitelerinin bile taşıdığı 'potansiyel' nedeniyle memurlar için disiplin suçu sayılacak olması.

Kaynak: MEMURLAR.NET

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Son yıllarda dijital dünyada yaşanan hızlı gelişimle birlikte artış gösteren içerik üreticiliği ve mobil uygulama geliştiriciliği, devlet memurları için artık resmi bir risk taşıyor.

Son yıllarda dijital dünyada yaşanan hızlı gelişimle birlikte artış gösteren içerik üreticiliği ve mobil uygulama geliştiriciliği, devlet memurları için artık resmi bir risk taşıyor.

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü, kamu çalışanlarının dijital platformlardaki faaliyetlerine ilişkin uzun süredir beklenen hukuki çerçeveyi netleştirdi. Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) 17 Haziran 2026 tarihinde talep ettiği görüş üzerine harekete geçen kurum, Hazine ve Maliye Bakanlığının 20 Ağustos 2026 tarihli detaylı incelemelerini baz alarak kritik bir karara imza attı. Alınan karara göre, devlet memurlarının YouTube, sosyal medya ve benzeri platformlardan elde ettikleri gelirler, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 28. maddesinde yer alan 'ticaret yasağı' kapsamında değerlendirilecek.

Söz konusu yasal düzenleme, memurların esnaf veya tacir sayılmasını gerektirecek herhangi bir faaliyette bulunmasını, ticari şirketlere ortak olmasını veya serbest meslek icra etmesini kesin bir dille yasaklıyor. Dijital dünyadan sağlanan kazançların bu yasağa girip girmediği tartışması, Gelir İdaresi Başkanlığının konuya dahil olmasıyla tamamen çözüldü. Mevcut 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'na göre içerik üreticileri ve uygulama geliştiricileri belirli şartlar altında vergiden muaf tutulsa da, bu durum elde edilen paranın 'ticari kazanç' olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Başkanlık, ticari bir faaliyetin oluşması için ortada ille de bir kazanç sağlama niyeti olmasına gerek bulunmadığını, yapılan işin doğası gereği kazanç potansiyeli taşımasının yeterli olduğunu vurguladı.

Bu değerlendirme, internet ortamında varlık gösteren kamu çalışanları için çok daha sert yaptırımların kapısını aralıyor.

Bu değerlendirme, internet ortamında varlık gösteren kamu çalışanları için çok daha sert yaptırımların kapısını aralıyor.

Ortaya çıkan yeni hukuki yoruma göre; bir devlet memuru internet haberciliği yapmak veya içerik paylaşmak için bir web sitesi kurduğunda, cebine hiç para girmese bile ciddi bir yaptırımla karşı karşıya kalabilecek. Kurulan sitenin veya platformun kendi içinde bir gelir yaratma potansiyeline sahip olması, memurun ticari faaliyette bulunduğu gerekçesiyle disiplin cezası alması için yeterli bir sebep olarak kabul ediliyor.

Genel Sekreter adına Personel ve Prensipler Genel Müdür Vekili Ali Yavuz Birincioğlu imzasıyla YÖK'e gönderilen resmi yazıyla birlikte, kamu personelinin dijital mecralardaki ek gelir arayışları mevzuat duvarına çarpmış oldu. Önümüzdeki süreçte gelir vergisi kanunlarında memurlara özel yeni bir istisna tanımlanmadığı müddetçe, sosyal medyada içerik üreten, mobil uygulama geliştiren veya web sitesi yöneten devlet memurlarını zorlu bir disiplin soruşturmaları süreci bekliyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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