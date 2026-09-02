Milyonlarca Devlet Memuruna YouTube ve Sosyal Medya Şoku: İnternetten Ek Gelir Sağlayanlar Dikkat!
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Yüz binlerce devlet memurunu yakından ilgilendiren kritik bir karar imza altına alındı. Cumhurbaşkanlığı, memurların YouTube, sosyal medya ve mobil uygulamalar üzerinden gelir elde etmesinin kanunen yasak olduğunu ve ticaret yasağı kapsamına girdiğini açıkladı. Karardaki en çarpıcı detay ise, para kazanma amacı gütmeden açılan web sitelerinin bile taşıdığı 'potansiyel' nedeniyle memurlar için disiplin suçu sayılacak olması.
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Son yıllarda dijital dünyada yaşanan hızlı gelişimle birlikte artış gösteren içerik üreticiliği ve mobil uygulama geliştiriciliği, devlet memurları için artık resmi bir risk taşıyor.
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Bu değerlendirme, internet ortamında varlık gösteren kamu çalışanları için çok daha sert yaptırımların kapısını aralıyor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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