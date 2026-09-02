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Müge Anlı’nın Eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu Hakkında Değişim Kararı: Yerine Başkası Geldi, Yeni Görevi Açıklanmadı

Müge Anlı’nın Eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu Hakkında Değişim Kararı: Yerine Başkası Geldi, Yeni Görevi Açıklanmadı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
02.09.2026 - 09:07
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İstanbul Emniyet Müdürlüğünde her yıl yapılan il içi atamalar belli oldu. 9 şube müdürlüğü ile 18 ilçe emniyet müdürlüğünde değişiklik yapılırken en dikkat çeken değişimlerden biri de televizyoncu Müge Anlı’nın eşi olan Emniyet Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu hakkında oldu. Yüzbaşıoğlu’nun görev yeri olan Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne 3.Sınıf Emniyet Müdürü Can Coşkun atanırken, Müge Anlı’nın eşi Emniyet Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu’nın yeni görev yeri hakkında açıklama yapılmadı.

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Atamalarda, 27 şube ve ilçe emniyet müdürü görevlendirilirken, 9 şube müdürlüğü ile 18 ilçe emniyet müdürlüğünde değişiklik yapıldı.

Atamalarda, 27 şube ve ilçe emniyet müdürü görevlendirilirken, 9 şube müdürlüğü ile 18 ilçe emniyet müdürlüğünde değişiklik yapıldı.

Bu kapsamda, Baltalimanı Polis Evi Şube Müdürlüğüne Ozak Koç, Çocuk Şube Müdürlüğüne Mehmet Tanrıkulu, Boğaziçi Köprüleri Koruma Şube Müdürlüğüne Halil İbrahim Başlı, Koruma Şube Müdürlüğüne Muhsin Dumlupınar, Hassas Bölgeleri Koruma Şube Müdürlüğüne Emrah Ata, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Şube Müdürlüğüne Gökhan Karagül getirildi.

Dış İlişkiler Şube Müdürü Esma Yavaşca İnterpol/Europol Şube Müdürlüğü ile Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğüne vekaleten, İnşaat Emlak Şube Müdürü Azmi İlker Çiftci de Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğüne vekaleten getirildi.

Yapılan tüm görev değişimleri:

Yapılan tüm görev değişimleri:

3.Sınıf Emniyet Müdürü Alpaslan Şahin, Adalar İlçe Emniyet Müdürü olarak görevlendirildi.

2.Sınıf Emniyet Müdürü Lütfü Doğan, Çatalca İlçe Emniyet Müdürü oldu.

2.Sınıf Emniyet Müdürü Tolga Öztürk, Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürü olarak görevlendirildi.

2.Sınıf Emniyet Müdürü Muhammet Ahmet Katipoğlu, Ataşehir İlçe Emniyet Müdürü oldu.

3.Sınıf Emniyet Müdürü Kıvanç Taşçı, Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürü olarak görevlendirildi.

4.Sınıf Emniyet Müdürü Kürşat Mesut Özmen, Bakırköy İlçe Emniyet Müdürü oldu.

2.Sınıf Emniyet Müdürü Oktay Çelik, Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürü olarak görevlendirildi.

4.Sınıf Emniyet Müdürü Nadir Öztürk, Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürü oldu.

3.Sınıf Emniyet Müdürü Can Coşkun, Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürü olarak görevlendirildi.

2.Sınıf Emniyet Müdürü Özgür Yılmaz, Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürü oldu.

2.Sınıf Emniyet Müdürü Ömer Faruk Günay, Kağıthane İlçe Emniyet Müdürü olarak görevlendirildi.

3.Sınıf Emniyet Müdürü Fatih Tilki, Kartal İlçe Emniyet Müdürü oldu.

2.Sınıf Emniyet Müdürü İlyas Kayış, Pendik İlçe Emniyet Müdürü olarak görevlendirildi.

3.Sınıf Emniyet Müdürü Yunus Gezer.Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürü oldu.

2.Sınıf Emniyet Müdürü Hakan Alpaslan Kırbaş, Sarıyer İlçe Emniyet Müdürü olarak görevlendirildi.

3.Sınıf Emniyet Müdürü Ahmet Serkan Tulum, Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürü oldu.

3.Sınıf Emniyet Müdürü Arınç Çevik, Sultangazi İlçe Emniyet Müdürü olarak görevlendirildi.

2.Sınıf Emniyet Müdürü Dr. Abdulkadir Bilen, Tuzla İlçe Emniyet Müdürü oldu.

İstanbul Emniyeti bünyesindeki şube müdürlüklerinde de yeni görev dağılımı yapıldı.

4.Sınıf Emniyet Müdürü Ozan Koç, Baltalimanı Polisevi Şube Müdürü olarak görevlendirildi.

4.Sınıf Emniyet Müdürü Mehmet Tanrıkulu, Çocuk Şube Müdürü oldu.

4.Sınıf Emniyet Müdürü Esma Yavaşça, Dış İlişkiler Şube Müdürü olarak görevlendirildi.Yavaşça ayrıca Interpol-Europol Şube Müdürü ve Strateji Geliştirme Şube Müdürü görevlerini vekaleten yürütecek.

3.Sınıf Emniyet Müdürü Halil İbrahim Başlı, Boğaziçi Köprüleri Koruma Şube Müdürü oldu.

3.Sınıf Emniyet Müdürü Azmi İlker Çiftçi, İnşaat Emlak Şube Müdürü olarak görevlendirildi. Çiftçi aynı zamanda Destek Hizmetleri Şube Müdürü görevini vekaleten yürütecek.

3.Sınıf Emniyet Müdürü Muhsin Dumlupınar, Koruma Şube Müdürü oldu.

3.Sınıf Emniyet Müdürü Emrah Ata, Hassas Bölgeleri Koruma Şube Müdürü olarak görevlendirildi.

3.Sınıf Emniyet Müdürü Gökhan Karagül ise İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Şube Müdürü oldu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğündeki il içi atamalar arasında magazin tarafından takip edilen önemli bir değişiklik de yaşandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğündeki il içi atamalar arasında magazin tarafından takip edilen önemli bir değişiklik de yaşandı.

Televizyon programcısı Müge Anlı eşi Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu'nun yerine yeni bir görevlendirme yapıldığı öğrenildi. Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü görevine 3.Sınıf Emniyet Müdürü Can Coşkun atanırken, Müge Anlı’nın eşi Emniyet Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu’nın yeni görev yeri hakkında açıklama yapılmadı.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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