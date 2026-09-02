Müge Anlı’nın Eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu Hakkında Değişim Kararı: Yerine Başkası Geldi, Yeni Görevi Açıklanmadı
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İstanbul Emniyet Müdürlüğünde her yıl yapılan il içi atamalar belli oldu. 9 şube müdürlüğü ile 18 ilçe emniyet müdürlüğünde değişiklik yapılırken en dikkat çeken değişimlerden biri de televizyoncu Müge Anlı’nın eşi olan Emniyet Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu hakkında oldu. Yüzbaşıoğlu’nun görev yeri olan Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne 3.Sınıf Emniyet Müdürü Can Coşkun atanırken, Müge Anlı’nın eşi Emniyet Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu’nın yeni görev yeri hakkında açıklama yapılmadı.
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Atamalarda, 27 şube ve ilçe emniyet müdürü görevlendirilirken, 9 şube müdürlüğü ile 18 ilçe emniyet müdürlüğünde değişiklik yapıldı.
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Yapılan tüm görev değişimleri:
İstanbul Emniyet Müdürlüğündeki il içi atamalar arasında magazin tarafından takip edilen önemli bir değişiklik de yaşandı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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