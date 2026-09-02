Kaç Yaşına Kadar Yaşayacaksınız? İnsanlar Şaşırtıcı Derecede Ne Zaman Öleceklerini Tahmin Edebiliyor

Japonya'da yaşlı bireyler üzerinde tam 28 yıl boyunca yürütülen yeni bir çalışma, insanların kendi yaşam süreleri hakkında şaşırtıcı derecede isabetli bir önseziye sahip olduğunu gösteriyor. Geleceğe dair umutlu olan ve daha uzun yaşayacağını düşünen bireyler, istatistiksel olarak da hayatta kalmayı başardı. Ancak bu başarılı tahmin yeteneğinin arka planında, emeklilik planlarını bile altüst edebilecek devasa bir yanılgı yatıyor: Çoğumuz öleceğimiz yaşı olduğundan daha erken hesaplıyoruz.

Tsukuba Üniversitesi'nden bilim insanlarının yürüttüğü bu dikkat çekici araştırmada, 1996 yılında 60 yaş ve üzeri 2 binden fazla kişiye 'Kaç yaşına kadar yaşamayı bekliyorsunuz?' sorusu yöneltildi. Aradan geçen yaklaşık otuz yılın ardından resmi ölüm kayıtlarını inceleyen ekip, tahmin yürütenlerin yüzde 59'unun hedefledikleri yaşı aştığını tespit etti. İnsanların bu kadar isabetli ama aynı zamanda temkinli tahminler yapmasının arkasında sihirli bir pozitif düşünce gücü yatmıyor. Uzmanlara göre, kişiler kendi mevcut sağlık durumlarını, günlük alışkanlıklarını ve genetik geçmişlerini bilinçaltında harmanlayarak mantıklı bir çıkarım yapıyor.