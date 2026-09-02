article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Kaç Yaşına Kadar Yaşayacaksınız? İnsanlar Şaşırtıcı Derecede Ne Zaman Öleceklerini Tahmin Edebiliyor

Kaç Yaşına Kadar Yaşayacaksınız? İnsanlar Şaşırtıcı Derecede Ne Zaman Öleceklerini Tahmin Edebiliyor

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
02.09.2026 - 11:17 Son Güncelleme: 02.09.2026 - 11:28
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Japonya'da 28 yıl süren kapsamlı bir araştırma, insanların ne kadar yaşayacaklarını sezgisel olarak doğru tahmin edebildiklerini ortaya koydu. Ancak katılımcıların büyük bir kısmı geriye kalan zamanlarını küçümsedi; araştırmaya katılanların yüzde 59'u beklediklerinden çok daha uzun süre hayatta kaldı.

Kaynak: https://www.science.com/humans-are-su...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kaç yaşına kadar yaşayacağınız sorusu sadece bir merak konusu değil, aynı zamanda bedeninizin ve alışkanlıklarınızın size fısıldadığı önemli bir gerçek olabilir.

Kaç yaşına kadar yaşayacağınız sorusu sadece bir merak konusu değil, aynı zamanda bedeninizin ve alışkanlıklarınızın size fısıldadığı önemli bir gerçek olabilir.

Japonya'da yaşlı bireyler üzerinde tam 28 yıl boyunca yürütülen yeni bir çalışma, insanların kendi yaşam süreleri hakkında şaşırtıcı derecede isabetli bir önseziye sahip olduğunu gösteriyor. Geleceğe dair umutlu olan ve daha uzun yaşayacağını düşünen bireyler, istatistiksel olarak da hayatta kalmayı başardı. Ancak bu başarılı tahmin yeteneğinin arka planında, emeklilik planlarını bile altüst edebilecek devasa bir yanılgı yatıyor: Çoğumuz öleceğimiz yaşı olduğundan daha erken hesaplıyoruz.

Tsukuba Üniversitesi'nden bilim insanlarının yürüttüğü bu dikkat çekici araştırmada, 1996 yılında 60 yaş ve üzeri 2 binden fazla kişiye 'Kaç yaşına kadar yaşamayı bekliyorsunuz?' sorusu yöneltildi. Aradan geçen yaklaşık otuz yılın ardından resmi ölüm kayıtlarını inceleyen ekip, tahmin yürütenlerin yüzde 59'unun hedefledikleri yaşı aştığını tespit etti. İnsanların bu kadar isabetli ama aynı zamanda temkinli tahminler yapmasının arkasında sihirli bir pozitif düşünce gücü yatmıyor. Uzmanlara göre, kişiler kendi mevcut sağlık durumlarını, günlük alışkanlıklarını ve genetik geçmişlerini bilinçaltında harmanlayarak mantıklı bir çıkarım yapıyor.

Tahminlerdeki sapmanın temel nedeni ise insanların "ortalama ömür" tuzağına düşmesi olarak açıklanıyor.

Tahminlerdeki sapmanın temel nedeni ise insanların "ortalama ömür" tuzağına düşmesi olarak açıklanıyor.

Araştırmaya katılanların büyük bir kısmı, o dönemki genel yaş ortalaması olan 80 rakamına odaklandı. Oysa 60 veya 70 yaşını sağlıklı bir şekilde devirmiş bir birey, gençlik yıllarındaki hayati riskleri çoktan atlattığı için istatistiksel olarak 80 yaşını geçme potansiyeline zaten sahip oluyor. Eğitim seviyesi yüksek olanlar ve kadınlar bu ortalamayı daha sık aşsa da, genel eğilim her zaman kalan ömrü küçümseme yönünde oldu.

Kendi ömrümüzü yanlış hesaplamanın faturası ise sadece istatistiksel bir hata olmakla kalmıyor, doğrudan cüzdanımıza yansıyor. Hayatta kalacağınız süreyi kısa tutarak yaptığınız bir finansal planlama, ilerleyen yaşlarda emeklilik fonunuzun tükenmesine ve yoksullukla yüzleşmenize neden olabilir. Çalışma sadece Japonya'daki belirli bir yaş grubunu kapsasa ve tıp dünyasındaki ani gelişmeleri hesaba katamasa da, hepimize çok net bir mesaj veriyor: Vücudunuzun sesini dinleyin ama planlarınızı yaparken geleceğinizin hayal ettiğinizden çok daha uzun sürebileceği gerçeğini asla unutmayın.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın