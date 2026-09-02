Kaç Yaşına Kadar Yaşayacaksınız? İnsanlar Şaşırtıcı Derecede Ne Zaman Öleceklerini Tahmin Edebiliyor
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Kaynak: https://www.science.com/humans-are-su...
Japonya'da 28 yıl süren kapsamlı bir araştırma, insanların ne kadar yaşayacaklarını sezgisel olarak doğru tahmin edebildiklerini ortaya koydu. Ancak katılımcıların büyük bir kısmı geriye kalan zamanlarını küçümsedi; araştırmaya katılanların yüzde 59'u beklediklerinden çok daha uzun süre hayatta kaldı.
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Kaç yaşına kadar yaşayacağınız sorusu sadece bir merak konusu değil, aynı zamanda bedeninizin ve alışkanlıklarınızın size fısıldadığı önemli bir gerçek olabilir.
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Tahminlerdeki sapmanın temel nedeni ise insanların "ortalama ömür" tuzağına düşmesi olarak açıklanıyor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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