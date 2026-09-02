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Lonely Planet Avrupa'nın Kışın Gidilecek En İyi 13 Yerini Açıkladı: Listenin Zirvesinde Kapadokya Var

Lonely Planet Avrupa'nın Kışın Gidilecek En İyi 13 Yerini Açıkladı: Listenin Zirvesinde Kapadokya Var

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
02.09.2026 - 13:33
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Dünyanın en büyük seyahat rehberi ve yayıncılık şirketlerinden Lonely Planet, 21 Ağustos 2026'da yayımladığı 'The 13 Best Places to Visit in Europe in Winter' başlıklı seçkiyle Avrupa'nın kış rotalarını sıraladı. Listenin ilk sırasında Türkiye'den Kapadokya yer aldı.

Kanarya Adaları'ndan Bavyera Alpleri'ne, Santorini'den Fransız Rivierası'na kadar Avrupa'nın en bilinen kış adreslerinin değerlendirildiği seçkide Kapadokya, 'kar ve yeraltı keşifleri için en iyi destinasyon' olarak tanımlandı.

Kaynak: Lonely Planet

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Lonely Planet'e göre Kapadokya, kar yağdığında çok daha etkileyici bir görünüme kavuşuyor.

Lonely Planet'e göre Kapadokya, kar yağdığında çok daha etkileyici bir görünüme kavuşuyor.

Seçkide, kar örtüsünün bölgenin doğal oluşumlarına, kayalara oyulmuş tarihi evlerine ve kiliselerine bambaşka bir boyut kazandırdığı vurgulandı. Yumuşak tüf kayalarının milyonlarca yılda aldığı biçim, üzerine kar düştüğünde daha da belirginleşiyor.

Kış aynı zamanda düşük sezon: Göreme, Kaymaklı ve Keşlik çok daha sakin geziliyor.

Kış aynı zamanda düşük sezon: Göreme, Kaymaklı ve Keşlik çok daha sakin geziliyor.

Lonely Planet, kış aylarının Kapadokya'da düşük sezon olması nedeniyle ziyaretçilere daha sakin bir keşif imkânı sunduğunu belirtti. Keşlik Manastırı, Kaymaklı Yeraltı Şehri ve Göreme Açık Hava Müzesi gibi noktalar bu dönemde çok daha az yoğunlukta geziliyor.

Bölgedeki yeraltı yapıları ve kayalara oyulmuş mekânlar, soğuk ve yağışlı günlerde bile programı bozmuyor. Açık havada ise Ihlara Vadisi'ndeki kış yürüyüşleri öne çıkarıldı.

Balonlar kışın da uçuyor ama planınızı buna göre yapmakta fayda var.

Balonlar kışın da uçuyor ama planınızı buna göre yapmakta fayda var.

Bölgenin simgesi hâline gelen sıcak hava balonları yıl boyunca havalanıyor. Ancak kış aylarında hava koşullarına bağlı iptaller yaşanabiliyor; bu yüzden programa birkaç günlük esneklik bırakmak mantıklı.

Kapadokya'nın butik mağara otelleri de kış deneyiminin en çok konuşulan parçalarından biri olarak gösterildi.

İşte Lonely Planet'e göre Avrupa'da kışın gidilecek en iyi 13 yer:

İşte Lonely Planet'e göre Avrupa'da kışın gidilecek en iyi 13 yer:

1. Kapadokya, Türkiye – Kar ve yeraltı keşifleri için

2. Fuerteventura, Kanarya Adaları – Kışın deniz ve güneş tatili için

3. Eryri (Snowdonia), Galler – Kış macera sporları için

4. Bilbao, İspanya – Sanat ve gastronomi için

5. Madeira, Portekiz – Ilıman havada açık hava aktiviteleri için

6. Côte d'Azur, Fransa – Sezon dışı Akdeniz deneyimi için

7. Bavyera Alpleri, Almanya – Karlarla çevrili masalsı şatolar için

8. Santorini, Yunanistan – Kalabalıktan uzak Yunan adası deneyimi için

9. Alentejo, Portekiz – Şarap tutkunları için

10. Lyon, Fransa – Gastronomi için

11. Cinque Terre, İtalya – Kalabalıktan uzak klasik İtalya deneyimi için

12. Budapeşte, Macaristan – Kaplıcalar ve termal hamamlar için

13. Lapland, Finlandiya – Kuzey ışıkları için

Kapadokya Alan Başkanı: "Kapadokya artık dört mevsim dünyanın gözdesi"

Kapadokya Alan Başkanı: "Kapadokya artık dört mevsim dünyanın gözdesi"

Kapadokya Alan Başkanı A. Cem Aslanbay, listenin bölgede yürütülen koruma ve sürdürülebilir turizm çalışmalarının uluslararası karşılığını gösterdiğini söyledi:

'Sayın Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy'un vizyonuyla hayata geçirilen Kapadokya Alan Başkanlığı modeli, bu eşsiz coğrafyanın korunması ve sürdürülebilir bir turizm anlayışıyla geleceğe taşınması açısından önemli bir dönüm noktası oldu. Bugün Kapadokya, yalnızca belirli dönemlerde ziyaret edilen bir destinasyon olmaktan çıkarak dört mevsim farklı deneyimler sunan güçlü bir dünya markasına dönüşüyor. Lonely Planet gibi dünyanın önde gelen seyahat yayınlarından birinin Kapadokya'yı listenin zirvesine taşıması, doğru koruma ve sürdürülebilir turizm politikalarının uluslararası alandaki karşılığını göstermesi bakımından son derece kıymetli.'

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Kapadokya'nın uluslararası görünürlüğü gastronomide de artıyor.

Kapadokya'nın uluslararası görünürlüğü gastronomide de artıyor.

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Kapadokya, volkanik oluşumların milyonlarca yılda şekillendirdiği coğrafyası ve binlerce yıllık kültürel birikimiyle Türkiye'nin en güçlü turizm markalarından biri olmayı sürdürüyor.

Bölge ayrıca 2026 restoran seçkisiyle MICHELIN Rehberi'ne katılan Türkiye'nin en yeni destinasyonu oldu. Köklü mutfak kültürü ve özgün gastronomi deneyimleri, Kapadokya'nın dört mevsime yayılan turizm çeşitliliğini güçlendiren başlıklar arasında gösteriliyor.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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