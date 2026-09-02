Lonely Planet Avrupa'nın Kışın Gidilecek En İyi 13 Yerini Açıkladı: Listenin Zirvesinde Kapadokya Var

Lonely Planet, kış aylarının Kapadokya'da düşük sezon olması nedeniyle ziyaretçilere daha sakin bir keşif imkânı sunduğunu belirtti. Keşlik Manastırı, Kaymaklı Yeraltı Şehri ve Göreme Açık Hava Müzesi gibi noktalar bu dönemde çok daha az yoğunlukta geziliyor.

Bölgedeki yeraltı yapıları ve kayalara oyulmuş mekânlar, soğuk ve yağışlı günlerde bile programı bozmuyor. Açık havada ise Ihlara Vadisi'ndeki kış yürüyüşleri öne çıkarıldı.