Lonely Planet Avrupa'nın Kışın Gidilecek En İyi 13 Yerini Açıkladı: Listenin Zirvesinde Kapadokya Var
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Dünyanın en büyük seyahat rehberi ve yayıncılık şirketlerinden Lonely Planet, 21 Ağustos 2026'da yayımladığı 'The 13 Best Places to Visit in Europe in Winter' başlıklı seçkiyle Avrupa'nın kış rotalarını sıraladı. Listenin ilk sırasında Türkiye'den Kapadokya yer aldı.
Kanarya Adaları'ndan Bavyera Alpleri'ne, Santorini'den Fransız Rivierası'na kadar Avrupa'nın en bilinen kış adreslerinin değerlendirildiği seçkide Kapadokya, 'kar ve yeraltı keşifleri için en iyi destinasyon' olarak tanımlandı.
Kaynak: Lonely Planet
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Lonely Planet'e göre Kapadokya, kar yağdığında çok daha etkileyici bir görünüme kavuşuyor.
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Kış aynı zamanda düşük sezon: Göreme, Kaymaklı ve Keşlik çok daha sakin geziliyor.
Balonlar kışın da uçuyor ama planınızı buna göre yapmakta fayda var.
İşte Lonely Planet'e göre Avrupa'da kışın gidilecek en iyi 13 yer:
Kapadokya Alan Başkanı: "Kapadokya artık dört mevsim dünyanın gözdesi"
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Kapadokya'nın uluslararası görünürlüğü gastronomide de artıyor.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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