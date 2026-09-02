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'Burada Yetişmez' Dediler: Samsun'da 480 Metrekarelik Serada Yetişiyor, Kilosu 250 TL!

'Burada Yetişmez' Dediler: Samsun'da 480 Metrekarelik Serada Yetişiyor, Kilosu 250 TL!

Samsun
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
02.09.2026 - 13:55
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Ejder meyvesi denince akıllara Vietnam, Malezya, Tayland gibi Asya ülkeleri veya bazı Güney Amerika ülkeleri gelir. Samsun'un Çarşamba ilçesi pek de gelmez!

Bu nedenle Neşe Özbek 2022'de bu işe giriştiğinde çevresinden duyduğu cümle hep aynıydı: 'Burada yetişmez, boşuna masraf ediyorsun.' 

Dört yıl sonra ise tablo oldukça farklı. 👇

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400 fidanla başladı, bu sezon 1 tonun üzerinde rekolte bekliyor.

400 fidanla başladı, bu sezon 1 tonun üzerinde rekolte bekliyor.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde yaşayan Neşe Özbek, Yukarı Donurlu Mahallesi'nde 480 metrekarelik bir sera kurdu. İçinde de tam 400 fidan bulunuyor.

Mayıs 2022'de başlayan üretimde bu sezon 1 tonun üzerinde rekolte bekleniyor. Bitkiler tam verime ulaştığında yıllık üretimin yaklaşık 2 tona çıkacağı tahmin ediliyor.

Kilosu 250 TL ve hasat yılbaşına kadar sürüyor!

Kilosu 250 TL ve hasat yılbaşına kadar sürüyor!

Ejder meyvesinin kilosu 250 TL'den alıcı buluyor. Hasat dönemi ağustosun ilk haftasında başlıyor ve yılbaşına kadar devam ediyor.

Yani sezon, çoğu meyvede olduğu gibi birkaç haftayla sınırlı değil; üretici gelirini aylara yayabiliyor.

Çarşamba'da bu işi yapan ilk ve tek üretici

Çarşamba'da bu işi yapan ilk ve tek üretici

Özbek, Çarşamba'da ejder meyvesi yetiştiren ilk ve tek üretici. Başlangıçtaki 'burada yetişmez' tepkilerine rağmen devam etmesinin sebebini tek cümleyle özetliyor:

'Hayalini kurduğum işi başardığım için mutluyum.'

Özbek'in yaptığı açıklama ise şu şekilde:

'Uzun araştırmalarımızın ardından Çarşamba'da yetiştirilebileceğine inandık ve Mayıs 2022'de fidanlarımızı diktik. Şu an 480 metrekarelik seramızda 100 direk ve 400 fidan bulunuyor. Ürün miktarı her sene çoğaldı. Bu sene oldukça iyi miktarda ürünümüz var. 1 tonun üzerinde hasat bekliyoruz. Tam verime ulaştığında ise yıllık yaklaşık 2 ton ürün elde etmeyi hedefliyoruz. Ağustosun ilk haftasında başladığımız hasadımız yılbaşına kadar dönem dönem devam edecek. Şu anda kilo satış fiyatı 250 TL. Talep gayet iyi ve süreçten memnunuz. Çoğu kişi 'burada yetişmeyeceğini, boşuna masraf ettiğimizi' söyledi. Ancak pes etmedik ve emeğimizin karşılığını almaya başladık. Yıllar ilerledikçe meyvelerimiz olgunlaşıp piyasaya sürünce güzel tepkiler almaya başladık.'

Kaynak: İHA 

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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