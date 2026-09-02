'Burada Yetişmez' Dediler: Samsun'da 480 Metrekarelik Serada Yetişiyor, Kilosu 250 TL!
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Ejder meyvesi denince akıllara Vietnam, Malezya, Tayland gibi Asya ülkeleri veya bazı Güney Amerika ülkeleri gelir. Samsun'un Çarşamba ilçesi pek de gelmez!
Bu nedenle Neşe Özbek 2022'de bu işe giriştiğinde çevresinden duyduğu cümle hep aynıydı: 'Burada yetişmez, boşuna masraf ediyorsun.'
Dört yıl sonra ise tablo oldukça farklı. 👇
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400 fidanla başladı, bu sezon 1 tonun üzerinde rekolte bekliyor.
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Kilosu 250 TL ve hasat yılbaşına kadar sürüyor!
Çarşamba'da bu işi yapan ilk ve tek üretici
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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