'Burada Yetişmez' Dediler: Samsun'da 480 Metrekarelik Serada Yetişiyor, Kilosu 250 TL!

Özbek, Çarşamba'da ejder meyvesi yetiştiren ilk ve tek üretici. Başlangıçtaki 'burada yetişmez' tepkilerine rağmen devam etmesinin sebebini tek cümleyle özetliyor:

'Hayalini kurduğum işi başardığım için mutluyum.'

Özbek'in yaptığı açıklama ise şu şekilde:

'Uzun araştırmalarımızın ardından Çarşamba'da yetiştirilebileceğine inandık ve Mayıs 2022'de fidanlarımızı diktik. Şu an 480 metrekarelik seramızda 100 direk ve 400 fidan bulunuyor. Ürün miktarı her sene çoğaldı. Bu sene oldukça iyi miktarda ürünümüz var. 1 tonun üzerinde hasat bekliyoruz. Tam verime ulaştığında ise yıllık yaklaşık 2 ton ürün elde etmeyi hedefliyoruz. Ağustosun ilk haftasında başladığımız hasadımız yılbaşına kadar dönem dönem devam edecek. Şu anda kilo satış fiyatı 250 TL. Talep gayet iyi ve süreçten memnunuz. Çoğu kişi 'burada yetişmeyeceğini, boşuna masraf ettiğimizi' söyledi. Ancak pes etmedik ve emeğimizin karşılığını almaya başladık. Yıllar ilerledikçe meyvelerimiz olgunlaşıp piyasaya sürünce güzel tepkiler almaya başladık.'

Kaynak: İHA