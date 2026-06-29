İsmailağa Cemaati'nin Çalıştığı Kuyumcu 500 Kilo Altınla Kayıplara Karıştı
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Gazeteci İsmail Saymaz, Halk TV'de İsmailağa cemaatinin güvendiği bir mutemetin 500 kilo altınla kayıplara karıştığını aktardı. İsmailağa'ya bağlı olmasa da cemaat içinde sevilen bir kişi olan Mehmet Y. isimli şahıs, WhatsApp'tan 'Sevgili ihvan kardeşlerim, ben kimsenin parasını yemem. Ben sizin paranızı en kısa sürede ödeyeceğim' mesajı gönderdi. Mesajın alınmasının ardından şahıs ortadan kayboldu.
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Cemaat tarafından güvenilen bir kuyumcuydu.
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Gazeteci İsmail Saymaz ise kuyumcunun İsmailağa üyeleri ve derneklerinin adeta kasası olduğunu öne sürdü.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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