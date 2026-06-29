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İsmailağa Cemaati'nin Çalıştığı Kuyumcu 500 Kilo Altınla Kayıplara Karıştı

İsmailağa Cemaati'nin Çalıştığı Kuyumcu 500 Kilo Altınla Kayıplara Karıştı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
29.06.2026 - 13:50
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Gazeteci İsmail Saymaz, Halk TV'de İsmailağa cemaatinin güvendiği bir mutemetin 500 kilo altınla kayıplara karıştığını aktardı. İsmailağa'ya bağlı olmasa da cemaat içinde sevilen bir kişi olan Mehmet Y. isimli şahıs, WhatsApp'tan 'Sevgili ihvan kardeşlerim, ben kimsenin parasını yemem. Ben sizin paranızı en kısa sürede ödeyeceğim' mesajı gönderdi. Mesajın alınmasının ardından şahıs ortadan kayboldu.

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Cemaat tarafından güvenilen bir kuyumcuydu.

Cemaat tarafından güvenilen bir kuyumcuydu.

Medyascope'un 21 Haziran 2026 tarihli haberine göre, Fatih Çarşamba'da 20 yıldır faaliyet gösteren Altıneller Kuyumculuk'un sahibi Mehmet Y., yaklaşık 500 kilo altınla ortadan kayboldu. Yüzlerce mağdur kaçak kuyumcuya ulaşmaya çalışsa da telefonlar açılmadı.

Gazeteci İsmail Saymaz ise kuyumcunun İsmailağa üyeleri ve derneklerinin adeta kasası olduğunu öne sürdü.

Saymaz şu sözleri ekledi: 'Bu arada sadece garibanı, fakir fukarayı çarpmıyor. Tabii kaybolan altınlar arasında İsmailağa Vakfı'nın altınları da var. Benim öğrendiğim kadarıyla bu buhar olan 500 altın arasında İDDEF'in, yani İsmailağa'nın yardım derneği olan İDDEF'in 70; yine İsmailağa'ya bağlı vakıflardan biri olan Erenler Vakfı'nın da 66 kilo altını var.'

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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