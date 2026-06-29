İsmailağa Cemaati'nin Çalıştığı Kuyumcu 500 Kilo Altınla Kayıplara Karıştı

Saymaz şu sözleri ekledi: 'Bu arada sadece garibanı, fakir fukarayı çarpmıyor. Tabii kaybolan altınlar arasında İsmailağa Vakfı'nın altınları da var. Benim öğrendiğim kadarıyla bu buhar olan 500 altın arasında İDDEF'in, yani İsmailağa'nın yardım derneği olan İDDEF'in 70; yine İsmailağa'ya bağlı vakıflardan biri olan Erenler Vakfı'nın da 66 kilo altını var.'