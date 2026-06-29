Türkiye’de Sıcak Hava Dalgası Etkili Olmaya Başladı: İstanbul’da Bazı İlçeler İçin Kritik Uyarı

Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul’da termometrelerin 33-34 dereceyi göstereceğini söyledi.

Ancak özellikle yoğun betonlaşmanın bulunduğu bölgelerde “ısı adası” etkisinin devreye gireceğini vurgulayan Şen, “Gökdelenlerin ve yüksek yapılaşmanın olduğu bölgelerde hissedilen sıcaklık 2-3 derece daha fazla olabilir. Levent gibi yüksek gökdelenlerin olduğu yerler ve özellikle Aksaray, Esenler, Bağcılar gibi yoğun yapılaşmanın bulunduğu ilçelerde vatandaşlar çok daha bunaltıcı bir sıcaklık hissedecek.” dedi.