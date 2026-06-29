Türkiye’de Sıcak Hava Dalgası Etkili Olmaya Başladı: İstanbul’da Bazı İlçeler İçin Kritik Uyarı
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Basra merkezli sıcak hava dalgası bugün Türkiye’de etkili olmaya başlayacak. Sıcaklıklar 6-7 derece birden yükselecek. Prof. Dr. Orhan Şen, hem artan sıcaklıklar hem de orman yangınları için uyarıda bulundu. Aydın, İzmir, Manisa ve Denizli’de sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkacak. Aydın’da bugün beklenen hava sıcaklığı 42 derece.
Orhan Şen, İstanbul’da 34 dereceyi bulacak sıcaklıkların Levent, Bağcılar, Esenler gibi yoğun yapılaşmanın olduğu ilçelerde çok daha fazla hissedileceğini açıkladı.
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Avrupa’da etkili olan sıcak hava dalgası bugün sona erecek ve sıcaklıklar Türkiye’de artacak.
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İstanbul’da hangi ilçelerde sıcaklık daha fazla olacak?
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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