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Türkiye’de Sıcak Hava Dalgası Etkili Olmaya Başladı: İstanbul’da Bazı İlçeler İçin Kritik Uyarı

Türkiye’de Sıcak Hava Dalgası Etkili Olmaya Başladı: İstanbul’da Bazı İlçeler İçin Kritik Uyarı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
29.06.2026 - 13:40
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Basra merkezli sıcak hava dalgası bugün Türkiye’de etkili olmaya başlayacak. Sıcaklıklar 6-7 derece birden yükselecek. Prof. Dr. Orhan Şen, hem artan sıcaklıklar hem de orman yangınları için uyarıda bulundu. Aydın, İzmir, Manisa ve Denizli’de sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkacak. Aydın’da bugün beklenen hava sıcaklığı 42 derece.

Orhan Şen, İstanbul’da 34 dereceyi bulacak sıcaklıkların Levent, Bağcılar, Esenler gibi yoğun yapılaşmanın olduğu ilçelerde çok daha fazla hissedileceğini açıkladı.

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Avrupa’da etkili olan sıcak hava dalgası bugün sona erecek ve sıcaklıklar Türkiye’de artacak.

Avrupa’da etkili olan sıcak hava dalgası bugün sona erecek ve sıcaklıklar Türkiye’de artacak.

CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, önümüzdeki 3 gün boyunca sıcaklıkların Marmara, Ege, Batı Karadeniz ve İç Anadolu’nun batısında artacağını açıkladı.

Sıcaklıkların 6-7 derece yükseleceğini ifade eden Şen, sıcak hava dalgasından en fazla etkilenecek ilin Aydın olacağını söyledi.

Hava sıcaklıkları İzmir, Manisa ve Denizli gibi kentlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

İstanbul’da hangi ilçelerde sıcaklık daha fazla olacak?

İstanbul’da hangi ilçelerde sıcaklık daha fazla olacak?

Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul’da termometrelerin 33-34 dereceyi göstereceğini söyledi. 

Ancak özellikle yoğun betonlaşmanın bulunduğu bölgelerde “ısı adası” etkisinin devreye gireceğini vurgulayan Şen, “Gökdelenlerin ve yüksek yapılaşmanın olduğu bölgelerde hissedilen sıcaklık 2-3 derece daha fazla olabilir. Levent gibi yüksek gökdelenlerin olduğu yerler ve özellikle Aksaray, Esenler, Bağcılar gibi yoğun yapılaşmanın bulunduğu ilçelerde vatandaşlar çok daha bunaltıcı bir sıcaklık hissedecek.” dedi.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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