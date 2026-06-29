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Düğün Öncesi Damada İşkence Gibi Eğlence; Şalvar Giydirilip, Boynuna Çan Takıldı, Fırçayla Yıkandı

Düğün Öncesi Damada İşkence Gibi Eğlence; Şalvar Giydirilip, Boynuna Çan Takıldı, Fırçayla Yıkandı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
29.06.2026 - 12:41
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Bursa’nın İznik ilçesinde Dilan Küçükçakır ile dünyaevine giren Tolga Küçükçakır'a, düğün öncesinde arkadaşları tarafından düzenlenen geleneksel eğlencede önce şalvar giydirilip boynuna çan takıldı, yüzüne makyaj yapılıp, alnına da ‘Dilan’ yazıldı. Gelenek gereği boş tüp verilerek yumurta pişirmesi istenen damat, daha sonra sokak ortasında leğene oturtularak fırça ve köpüklü suyla yıkandı.

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Dilan Küçükçakır ile Tolga Küçükçakır, düğün günlerinin sabahında Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Atatürk Yolu Sokak’ta arkadaşlarının kendileri için düzenlediği eğlenceye katıldı.

Dilan Küçükçakır ile Tolga Küçükçakır, düğün günlerinin sabahında Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Atatürk Yolu Sokak’ta arkadaşlarının kendileri için düzenlediği eğlenceye katıldı.

Geleneksel eğlenceye göre, damat ve sağdıç, arkadaşlarının hazırladığı görevleri yerine getirmek zorunda kaldı. Damada önce arkadaşları tarafından şalvar giydirilip, boynuna çan takılırken, yüzüne de rujla makyaj yapılıp, alnına ‘Dilan’ yazıldı. Boş tüp verilerek yumurta pişirmesi istenen damat, bol yağlı, tuzlu ve baharatla pişirilen yumurtayı da yedi. Ardından arkadaşlarının sokak ortasına koydukları leğene oturan damat, fırça ve köpüklü suyla yıkandı. Dilan Küçükçakır ise yaşananları gelin arabasında izleyip, o anları cep telefonuyla kaydetti. Eğlencenin finalinde evinin terasına çıkartılan damat; davul, zurna ve korna sesleri eşliğinde araç içindeki gelin Dilan’a aşkını ilan etmeye çalıştı.

İlçede uzun yıllardır sürdürülen gelenek eğlenceli anlara sahne olurken, arkadaşlarının işkence gibi eğlencesine maruz kalan Tolga Küçükçakır, “Yaşananları anlatmama gerek yok, her şey halimden belli oluyor. İznik yöresinde bu yaşananlar her erkeğin başına geliyordur herhalde” dedi.

Yaşananları gelin arabasından keyifle izlediğini söyleyen Dilan Küçükçakır ise “Geleneklerimiz gereği mecbur bu anları yaşamak zorundaymış. İzlemesi çok keyifliydi” ifadelerini kullandı.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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