Düğün Öncesi Damada İşkence Gibi Eğlence; Şalvar Giydirilip, Boynuna Çan Takıldı, Fırçayla Yıkandı
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Bursa’nın İznik ilçesinde Dilan Küçükçakır ile dünyaevine giren Tolga Küçükçakır'a, düğün öncesinde arkadaşları tarafından düzenlenen geleneksel eğlencede önce şalvar giydirilip boynuna çan takıldı, yüzüne makyaj yapılıp, alnına da ‘Dilan’ yazıldı. Gelenek gereği boş tüp verilerek yumurta pişirmesi istenen damat, daha sonra sokak ortasında leğene oturtularak fırça ve köpüklü suyla yıkandı.
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Dilan Küçükçakır ile Tolga Küçükçakır, düğün günlerinin sabahında Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Atatürk Yolu Sokak’ta arkadaşlarının kendileri için düzenlediği eğlenceye katıldı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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