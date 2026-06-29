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İsmail Saymaz Açıkladı: "Deniz Göktaş’a Soruşturma Açıldı Diye Duydum"

İsmail Saymaz Açıkladı: "Deniz Göktaş’a Soruşturma Açıldı Diye Duydum"

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
29.06.2026 - 10:26
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Komedyen Deniz Göktaş’ın YouTube üzerinden yayınladığı 'Ölü Deniz' isimli stand-up gösterisinin yankıları sürüyor. Kısa sürede milyonlarca kişi tarafından izlenen gösterinin X’te paylaşılan bazı kısımları, 'milli güvenlik' nedeniyle engellenmişti. Gazeteci İsmail Saymaz, Halk TV’de katıldığı programda, “Deniz Göktaş hakkında 'dini değerleri aşağılama' iddiasıyla bir soruşturma açıldı diye duydum.” ifadelerini kullandı.

Deniz Göktaş ise 'ülkeden kaçtı' iddialarına X’te yaptığı paylaşımla cevap verdi.

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Deniz Göktaş’ın 4 gün önce YouTube’a yüklediği ve kısa zamanda yaklaşık 6 milyon izlenme alan "Ölü Deniz" isimli gösterisi tartışılmaya devam ediyor.

Deniz Göktaş’ın 4 gün önce YouTube’a yüklediği ve kısa zamanda yaklaşık 6 milyon izlenme alan "Ölü Deniz" isimli gösterisi tartışılmaya devam ediyor.

Stand-up gösterisinin yayınlanmasının ardından X’te paylaşılan bazı kısımlar, 'milli güvenlik' gerekçesiyle engellenmişti.

Gazeteci İsmail Saymaz, Deniz Göktaş hakkında soruşturma açıldığını duyduğunu belirtti.

Saymaz’ın açıklaması şu şekilde:

Kendisi hakkında 'dini değerleri aşağılama' iddiasıyla bir soruşturma açıldı diye duydum. Bunun dışında herhangi bir gelişmeden haberim yok. Umarım sadece soruşturma olarak kalır ve kapanır. Çünkü Türkiye'de artık mizahın da yapılamadığı, bir stand-upçının bile kendisini özgürce ifade edemediği bir döneme de girmeyiz.”

Komedyen Deniz Göktaş ise "ülkeden kaçtı" iddialarına X’te yaptığı paylaşımla cevap verdi.

Komedyen Deniz Göktaş ise "ülkeden kaçtı" iddialarına X’te yaptığı paylaşımla cevap verdi.
twitter.com

'Merhabalar, 

Bütün yıl hayal ettiğim gibi turnem ve kurgu biter bitmez arkadaşlarımın yanına 3 tişört 3 boxerla tatile geldim. Bilmiyorum seyahat etmem ayıp bir şey mi ama istihbarat haberi gibi paylaşanlar 22 Haziran’da yüklü bir bedelli askerlik ücreti ödediğimi de görürler, uzun yıllar ülkede olacağım. Türkiye’de olmamı gerektiren bir durum olursa ilk uçakla döneceğim, tişört sayısı zorluyor.'

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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