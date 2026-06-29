İsmail Saymaz Açıkladı: "Deniz Göktaş’a Soruşturma Açıldı Diye Duydum"
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Komedyen Deniz Göktaş’ın YouTube üzerinden yayınladığı 'Ölü Deniz' isimli stand-up gösterisinin yankıları sürüyor. Kısa sürede milyonlarca kişi tarafından izlenen gösterinin X’te paylaşılan bazı kısımları, 'milli güvenlik' nedeniyle engellenmişti. Gazeteci İsmail Saymaz, Halk TV’de katıldığı programda, “Deniz Göktaş hakkında 'dini değerleri aşağılama' iddiasıyla bir soruşturma açıldı diye duydum.” ifadelerini kullandı.
Deniz Göktaş ise 'ülkeden kaçtı' iddialarına X’te yaptığı paylaşımla cevap verdi.
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Deniz Göktaş’ın 4 gün önce YouTube’a yüklediği ve kısa zamanda yaklaşık 6 milyon izlenme alan "Ölü Deniz" isimli gösterisi tartışılmaya devam ediyor.
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Komedyen Deniz Göktaş ise "ülkeden kaçtı" iddialarına X’te yaptığı paylaşımla cevap verdi.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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