İsmail Saymaz Açıkladı: "Deniz Göktaş’a Soruşturma Açıldı Diye Duydum"

Stand-up gösterisinin yayınlanmasının ardından X’te paylaşılan bazı kısımlar, 'milli güvenlik' gerekçesiyle engellenmişti.

Gazeteci İsmail Saymaz, Deniz Göktaş hakkında soruşturma açıldığını duyduğunu belirtti.

Saymaz’ın açıklaması şu şekilde:

“Kendisi hakkında 'dini değerleri aşağılama' iddiasıyla bir soruşturma açıldı diye duydum. Bunun dışında herhangi bir gelişmeden haberim yok. Umarım sadece soruşturma olarak kalır ve kapanır. Çünkü Türkiye'de artık mizahın da yapılamadığı, bir stand-upçının bile kendisini özgürce ifade edemediği bir döneme de girmeyiz.”