Saha İçinde Dev, Saha Dışında Güven Abidesi: Türkiye'nin En Güvenilir Sporcusunu Seçiyoruz!

Spor dünyasında sadece attığın golle, kırdığın rekorla ya da kaldırdığın kupayla efsane olamazsın. Gerçek bir ikon olmak; parkede, sahada veya ringde ter dökerken sergilediğin duruşla, verdiğin sözle ve o asla sarsılmayan karakterinle alakalıdır.

Bazıları sadece başarılarıyla değil, her röportajıyla, her hareketiyle bize 'İşte sporcu ahlakı!' dedirtiyor. Ne yaşanırsa yaşansın çizgisini bozmayan, formasının hakkını sonuna kadar veren ve duruşuyla yediden yetmişe herkese sonsuz bir güven aşılayan o ismi arıyoruz.

Milli gururlarımızdan dünya çapında yüzümüzü ağartan şampiyonlara, jenerasyon değiştiren genç yeteneklerden yılların eskitemediği kaptanlara kadar listemiz kabarık. Kiminin soğukkanlılığına, kiminin ise asil liderliğine hayranız.

Peki, senin için Türkiye’nin en samimi, en karakterli ve 'arkamı arkama bakmadan yaslarım' dediğin sporcusu kim? Ayrımcılık yok, sadece saf güven var! Oyunu ver, Türkiye'nin en güvenilir sporcusunu birlikte belirleyelim!