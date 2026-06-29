article/comments
article/share
Haberler
Test
Anket
Saha İçinde Dev, Saha Dışında Güven Abidesi: Türkiye'nin En Güvenilir Sporcusunu Seçiyoruz!

Saha İçinde Dev, Saha Dışında Güven Abidesi: Türkiye'nin En Güvenilir Sporcusunu Seçiyoruz!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
29.06.2026 - 09:44 Son Güncelleme: 29.06.2026 - 09:54
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Spor dünyasında sadece attığın golle, kırdığın rekorla ya da kaldırdığın kupayla efsane olamazsın. Gerçek bir ikon olmak; parkede, sahada veya ringde ter dökerken sergilediğin duruşla, verdiğin sözle ve o asla sarsılmayan karakterinle alakalıdır.

Bazıları sadece başarılarıyla değil, her röportajıyla, her hareketiyle bize 'İşte sporcu ahlakı!' dedirtiyor. Ne yaşanırsa yaşansın çizgisini bozmayan, formasının hakkını sonuna kadar veren ve duruşuyla yediden yetmişe herkese sonsuz bir güven aşılayan o ismi arıyoruz.

Milli gururlarımızdan dünya çapında yüzümüzü ağartan şampiyonlara, jenerasyon değiştiren genç yeteneklerden yılların eskitemediği kaptanlara kadar listemiz kabarık. Kiminin soğukkanlılığına, kiminin ise asil liderliğine hayranız.

Peki, senin için Türkiye’nin en samimi, en karakterli ve 'arkamı arkama bakmadan yaslarım' dediğin sporcusu kim? Ayrımcılık yok, sadece saf güven var! Oyunu ver, Türkiye'nin en güvenilir sporcusunu birlikte belirleyelim!

Popüler Anketler 🤔 1 / 1

Hangi meslek grubuna daha çok güveniyorsun?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Türkiye'nin En Güvenilir Sporcusu Kim?

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın