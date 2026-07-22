Yüksek Miktarlarda Kurşun Tespit Edilen Kalemtıraş Piyasadan Toplatılacak
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T.C. Ticaret Bakanlığı, vatandaşların güvenli ürünlere erişimini sağlamak ve halk sağlığını korumak amacıyla yürüttüğü piyasa gözetimi ve denetim faaliyetleri kapsamında aldığı kararı resmi sitesinden duyurdu. Duyuruya göre Mobidus-Ruppert marka pirinç kalemtıraşta yasal sınırın üzerinde kurşun tespit edilince ürünün piyasadan toplatılmasında karar kılındı.
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Bakanlığın Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği tarafından yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi:
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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