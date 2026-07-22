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Yüksek Miktarlarda Kurşun Tespit Edilen Kalemtıraş Piyasadan Toplatılacak

Yüksek Miktarlarda Kurşun Tespit Edilen Kalemtıraş Piyasadan Toplatılacak

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
22.07.2026 - 15:16
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T.C. Ticaret Bakanlığı, vatandaşların güvenli ürünlere erişimini sağlamak ve halk sağlığını korumak amacıyla yürüttüğü piyasa gözetimi ve denetim faaliyetleri kapsamında aldığı kararı resmi sitesinden duyurdu. Duyuruya göre Mobidus-Ruppert marka pirinç kalemtıraşta yasal sınırın üzerinde kurşun tespit edilince ürünün piyasadan toplatılmasında karar kılındı.

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Bakanlığın Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği tarafından yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bakanlığın Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği tarafından yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'Ticaret Bakanlığı olarak, vatandaşlarımızın güvenli ürünlere erişimini sağlamak ve halk sağlığını korumak amacıyla piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz.

Yapılan denetimler sonucunda, Mobidus-Ruppert markalı pirinç kalemtıraşın, limitlerin üzerinde kurşun içerdiği tespit edilmiştir. Kimyasal risk taşıdığı belirlenen söz konusu ürün hakkında, ilgili mevzuat kapsamında piyasaya arzının yasaklanması ve toplatılması kararı alınmıştır.'

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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