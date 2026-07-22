Meteoroloji'den Sel, Dolu ve Sağanak Uyarısı! Türkiye Genelinde Sıcaklıklar 10 Derece Birden Düşüyor
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Türkiye'yi günlerdir esir alan bunaltıcı sıcaklar, bugünden itibaren yerini ani bir serinliğe ve şiddetli yağışlara bırakıyor. İstanbul'dan başlayarak tüm yurdu etkisi altına alacak yeni hava dalgasıyla sıcaklıklar 10 derece birden düşerken, yetkililer hafta sonu planı yapanları sel ve dolu tehlikesine karşı uyarıyor.
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Yurt genelinde uzun süredir etkisini sürdüren aşırı sıcaklar, bugünden itibaren yerini ani ve sert bir hava değişimine bırakıyor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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