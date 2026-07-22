Meteoroloji'den Sel, Dolu ve Sağanak Uyarısı! Türkiye Genelinde Sıcaklıklar 10 Derece Birden Düşüyor

Trakya üzerinden ülkemize giriş yapan ve ilk olarak İstanbul'u etkisi altına alacak olan serin ve yağışlı hava dalgası, adım adım tüm Anadolu'ya yayılacak. Bu keskin değişimle birlikte termometrelerin 10 dereceye kadar gerilemesi beklenirken, vatandaşlar bir yanda serinlemenin rahatlığını yaşayacak diğer yanda ise şiddetli doğa olaylarıyla mücadele etmek zorunda kalacak.

Hava sıcaklıklarındaki bu düşüş adeta ani bir mevsim geçişi hissi yaratacak. İstanbul'da günlerdir 35 derecenin üzerinde seyreden kavurucu sıcaklar hızla düşüşe geçerken, Ankara'da da 33 derecelerden 22 derecelere kadar inen bir serinlik yaşanacak. Yurdun büyük bir bölümünde hissedilecek bu 8 ila 11 derecelik fark, beraberinde kuvvetli sağanak yağışları da getirecek. Yarından itibaren iç kesimlere doğru ilerleyecek olan sistem, cuma günü yurdun iç bölgeleri dışında kalan her yerde etkisini şiddetle hissettirecek.

Özellikle hafta sonu için açık hava planı yapanların programlarını yeniden gözden geçirmesi gerekecek. Çünkü cumartesi ve pazar günleri, Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu'nun belirli kesimleri haricinde neredeyse tüm şehirlerimiz kuvvetli yağmura teslim olacak. Kıyı şeridinde Muğla dışında kalan tüm bölgeler bu yoğun yağışlardan nasibini alırken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü yaşanabilecek olumsuzluklara karşı çok net uyarılarda bulunuyor. Uzmanlar; ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, heyelan, yerel dolu yağışları ve fırtına gibi ciddi tehlikelere karşı vatandaşların son derece dikkatli ve hazırlıklı olmasını tavsiye ediyor.

Neyse ki bu fırtınalı ve serin süreç çok uzun soluklu olmayacak. Pazar günü yavaş yavaş yurdun kuzey kesimlerine doğru çekilmesi beklenen yağışlı sistem, haftanın son günüyle birlikte gücünü tamamen kaybedecek. Yeni haftanın başlamasıyla beraber Türkiye'nin yeniden güneşli günlere ve hızlıca yükselen sıcaklıklara merhaba demesi öngörülüyor.