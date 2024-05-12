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Yılların Bitmek Bilmeyen İstanbul ve Ankara Tartışma Son Noktayı Koyuyoruz!

Yılların Bitmek Bilmeyen İstanbul ve Ankara Tartışma Son Noktayı Koyuyoruz!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
12.05.2024 - 20:43

İstanbul ve Ankara...İki büyükşehir birbirinden nasıl bu kadar farklı olabilir? Yıllardır süregelen 'İstanbul mu Ankara mı?' tartışmasında karar vermek bir hayli zor olsa da öne çıkan bariz farklar var. İkisine de bir göz atın, tarafınızı seçin!

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1. İstanbullu, trafik sebebiyle gideceği yere saatler öncesinden yola çıkar. Ankaralı, en uzak mesafe için bile 1 saat önce çıksa olur.

1. İstanbullu, trafik sebebiyle gideceği yere saatler öncesinden yola çıkar. Ankaralı, en uzak mesafe için bile 1 saat önce çıksa olur.

2. İstanbullu, şehrin dinamikliği sebebiyle sabırlı olmayı öğrenmiştir. Ankaralının canı tezdir, beklemeyi sevmez.

2. İstanbullu, şehrin dinamikliği sebebiyle sabırlı olmayı öğrenmiştir. Ankaralının canı tezdir, beklemeyi sevmez.

3. İstanbullu, her an dans etmeye hazır gibi hareketlidir. Ankaralı daha durgun, daha sakin olmayı sever.

3. İstanbullu, her an dans etmeye hazır gibi hareketlidir. Ankaralı daha durgun, daha sakin olmayı sever.

4. İstanbullu, gece uyumamaya alışkındır; şehir hiç uyumaz. Ankaralının uyuma saati bellidir; aynı anlarda şehir de uyur.

4. İstanbullu, gece uyumamaya alışkındır; şehir hiç uyumaz. Ankaralının uyuma saati bellidir; aynı anlarda şehir de uyur.

5. İstanbulluyla çok kısa zamanda arkadaş olabilirsiniz, samimiyetini saklamaz. Ankaralı mesafelidir, karşısındakini iyice süzmeden arkadaş olmaz.

5. İstanbulluyla çok kısa zamanda arkadaş olabilirsiniz, samimiyetini saklamaz. Ankaralı mesafelidir, karşısındakini iyice süzmeden arkadaş olmaz.
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6. İstanbullu, bahar gelince deniz kenarında piknik yapar. Ankaralı, orman, kır gibi yeşilliklere koşar.

6. İstanbullu, bahar gelince deniz kenarında piknik yapar. Ankaralı, orman, kır gibi yeşilliklere koşar.

7. İstanbullu, şehirler arası seyahatini uçakla yapmayı tercih eder. Ankaralı, arabayla ya da otobüsle ulaşımını sağlamayı sever.

7. İstanbullu, şehirler arası seyahatini uçakla yapmayı tercih eder. Ankaralı, arabayla ya da otobüsle ulaşımını sağlamayı sever.

8. İstanbullu olmak kargaşanın, kaosun içinde yaşamayı öğrenmek demektir. Ankaralı olmak sıkıcı ve tekdüze bir hayatı renkli hale getirmek demektir.

8. İstanbullu olmak kargaşanın, kaosun içinde yaşamayı öğrenmek demektir. Ankaralı olmak sıkıcı ve tekdüze bir hayatı renkli hale getirmek demektir.

9. İstanbullu, ünlü birilerini görünce hiç heyecanlanmaz. Ankaralı bakan, milletvekili gibi bürokratik şahsiyetlerle iç içedir.

9. İstanbullu, ünlü birilerini görünce hiç heyecanlanmaz. Ankaralı bakan, milletvekili gibi bürokratik şahsiyetlerle iç içedir.

10. İstanbullu, gece gezmesinden sonra ıslak hamburger yiyerek final yapar. Ankaralı soslu soğanlı Aspava yemeye koşar.

10. İstanbullu, gece gezmesinden sonra ıslak hamburger yiyerek final yapar. Ankaralı soslu soğanlı Aspava yemeye koşar.
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11. İstanbullu, fahiş ev kiraları yüzünden işine/okuluna göre en mantıklı yeri seçmek zorundadır. Ankaralının aynı kira parasını vererek lüks denilebilecek yerlerde oturma şansı vardır.

11. İstanbullu, fahiş ev kiraları yüzünden işine/okuluna göre en mantıklı yeri seçmek zorundadır. Ankaralının aynı kira parasını vererek lüks denilebilecek yerlerde oturma şansı vardır.

12. İstanbullu, yüksek ve aynalı plazaların gergin ortamında çalışır. Ankaralı, kamu kurumlarının soğuk binalarından birinde çalışır.

12. İstanbullu, yüksek ve aynalı plazaların gergin ortamında çalışır. Ankaralı, kamu kurumlarının soğuk binalarından birinde çalışır.

13. İstanbullunun çeşit çeşit konser, festival gibi etkinliklere katılma şansı vardır. Ankaralı sezon başlar başlamaz devlet tiyatrolarına akın eder.

13. İstanbullunun çeşit çeşit konser, festival gibi etkinliklere katılma şansı vardır. Ankaralı sezon başlar başlamaz devlet tiyatrolarına akın eder.

14. İstanbullu kafası karışık bir beynin içinde yaşamaya çalışır. Ankaralı aynı bedenin kalbinde mücadele verir.

14. İstanbullu kafası karışık bir beynin içinde yaşamaya çalışır. Ankaralı aynı bedenin kalbinde mücadele verir.

15. İstanbullular havalar ısınır ısınmaz kıyafetlerini mevsime adapte eder. Ankaralılar temkinlidir, kışlıkları mayıs ayından önce kaldırmaz.

15. İstanbullular havalar ısınır ısınmaz kıyafetlerini mevsime adapte eder. Ankaralılar temkinlidir, kışlıkları mayıs ayından önce kaldırmaz.
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16. İstanbullular renktir, rengarenktir. Ankaralılara "gri" denilir ama renklere her zaman sahip çıkar.

16. İstanbullular renktir, rengarenktir. Ankaralılara "gri" denilir ama renklere her zaman sahip çıkar.

Peki siz hangi şehrin insanısınız? Artık bu tartışmaya son noktayı koymanın zamanı geldi!

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