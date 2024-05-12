Yılların Bitmek Bilmeyen İstanbul ve Ankara Tartışma Son Noktayı Koyuyoruz!
Yılların Bitmek Bilmeyen İstanbul ve Ankara Tartışma Son Noktayı Koyuyoruz!
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1. İstanbullu, trafik sebebiyle gideceği yere saatler öncesinden yola çıkar. Ankaralı, en uzak mesafe için bile 1 saat önce çıksa olur.
2. İstanbullu, şehrin dinamikliği sebebiyle sabırlı olmayı öğrenmiştir. Ankaralının canı tezdir, beklemeyi sevmez.
3. İstanbullu, her an dans etmeye hazır gibi hareketlidir. Ankaralı daha durgun, daha sakin olmayı sever.
4. İstanbullu, gece uyumamaya alışkındır; şehir hiç uyumaz. Ankaralının uyuma saati bellidir; aynı anlarda şehir de uyur.
5. İstanbulluyla çok kısa zamanda arkadaş olabilirsiniz, samimiyetini saklamaz. Ankaralı mesafelidir, karşısındakini iyice süzmeden arkadaş olmaz.
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6. İstanbullu, bahar gelince deniz kenarında piknik yapar. Ankaralı, orman, kır gibi yeşilliklere koşar.
7. İstanbullu, şehirler arası seyahatini uçakla yapmayı tercih eder. Ankaralı, arabayla ya da otobüsle ulaşımını sağlamayı sever.
8. İstanbullu olmak kargaşanın, kaosun içinde yaşamayı öğrenmek demektir. Ankaralı olmak sıkıcı ve tekdüze bir hayatı renkli hale getirmek demektir.
9. İstanbullu, ünlü birilerini görünce hiç heyecanlanmaz. Ankaralı bakan, milletvekili gibi bürokratik şahsiyetlerle iç içedir.
10. İstanbullu, gece gezmesinden sonra ıslak hamburger yiyerek final yapar. Ankaralı soslu soğanlı Aspava yemeye koşar.
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11. İstanbullu, fahiş ev kiraları yüzünden işine/okuluna göre en mantıklı yeri seçmek zorundadır. Ankaralının aynı kira parasını vererek lüks denilebilecek yerlerde oturma şansı vardır.
12. İstanbullu, yüksek ve aynalı plazaların gergin ortamında çalışır. Ankaralı, kamu kurumlarının soğuk binalarından birinde çalışır.
13. İstanbullunun çeşit çeşit konser, festival gibi etkinliklere katılma şansı vardır. Ankaralı sezon başlar başlamaz devlet tiyatrolarına akın eder.
14. İstanbullu kafası karışık bir beynin içinde yaşamaya çalışır. Ankaralı aynı bedenin kalbinde mücadele verir.
15. İstanbullular havalar ısınır ısınmaz kıyafetlerini mevsime adapte eder. Ankaralılar temkinlidir, kışlıkları mayıs ayından önce kaldırmaz.
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16. İstanbullular renktir, rengarenktir. Ankaralılara "gri" denilir ama renklere her zaman sahip çıkar.
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