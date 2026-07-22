Daha 17'nin Aslı'sından Çağan Efe Ak'la Olay Paylaşım! "Kızlar Sizin Yerinize Öpüyorum"
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Kanal D'nin yaz sezonunda ilgi gören dizisi Daha 17'nin oyuncularından Melek Gültekin, başrol oyuncusu Çağan Efe Ak ile yaptığı sosyal medya paylaşımıyla gündem oldu. Genç oyuncunun Çağan Efe Ak'ı yanağından öptüğü kareye eklediği 'Kızlar sizin yerinize öpüyorum' notu, dizinin hayranları arasında kısa sürede dikkat çekti.
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Kanal D'nin yaz sezonunda ilgi gören dizisi Daha 17'nin oyuncularından Melek Gültekin, başrol oyuncusu Çağan Efe Ak ile yaptığı paylaşımla dikkat çekti.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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