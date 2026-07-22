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Daha 17'nin Aslı'sından Çağan Efe Ak'la Olay Paylaşım! "Kızlar Sizin Yerinize Öpüyorum"

Daha 17'nin Aslı'sından Çağan Efe Ak'la Olay Paylaşım! "Kızlar Sizin Yerinize Öpüyorum"

Daha 17
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
22.07.2026 - 15:25
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Kanal D'nin yaz sezonunda ilgi gören dizisi Daha 17'nin oyuncularından Melek Gültekin, başrol oyuncusu Çağan Efe Ak ile yaptığı sosyal medya paylaşımıyla gündem oldu. Genç oyuncunun Çağan Efe Ak'ı yanağından öptüğü kareye eklediği 'Kızlar sizin yerinize öpüyorum' notu, dizinin hayranları arasında kısa sürede dikkat çekti.

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Kanal D'nin yaz sezonunda ilgi gören dizisi Daha 17'nin oyuncularından Melek Gültekin, başrol oyuncusu Çağan Efe Ak ile yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

Kanal D'nin yaz sezonunda ilgi gören dizisi Daha 17'nin oyuncularından Melek Gültekin, başrol oyuncusu Çağan Efe Ak ile yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

Dizide Aslı karakterini canlandıran Melek Gültekin, Aras karakterine hayat veren başrol oyuncusu Çağan Efe Ak'la çekildiği kareyi sosyal medya hesabından yayınladı.

Paylaşımda Çağan Efe Ak'ı yanağından öpen genç oyuncu, diziyi takip eden genç kızlara seslenerek, 'Kızlar sizin yerinize öpüyorum.' notunu paylaştı.

Kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum alan paylaşım, dizinin hayranları arasında da geniş yankı uyandırdı.

Buradan izleyebilirsiniz:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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