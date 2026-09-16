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Ticaret Bakanlığı'ndan Açıklama: Boğulma Riski Taşıyan Peluş Anahtarlık Toplatılıyor

Ticaret Bakanlığı'ndan Açıklama: Boğulma Riski Taşıyan Peluş Anahtarlık Toplatılıyor

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
16.09.2026 - 20:40
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Ticaret Bakanlığı, çocukların kullanımına yönelik bir üründe ciddi bir güvenlik sorunu tespit etti. Piyasa gözetimi kapsamında yapılan testlerde, Wb Horse markalı Ro448 model 'Mavi Ayıcıklı Peluş Anahtarlık'ın hem TS EN 71-1 mekanik güvenlik standardını hem de ağır metal sınırlarını karşılamadığı ortaya çıktı. Bunun üzerine bakanlık, ürünün piyasaya arzını yasakladı ve toplatma kararı aldı.

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Testte metal halka koparak küçük parçalara ayrıldı, bu da boğulma riski doğurdu.

Testte metal halka koparak küçük parçalara ayrıldı, bu da boğulma riski doğurdu.

Ticaret Bakanlığının piyasa gözetimi ve denetimi kapsamında incelediği ürün, Çin menşeli, Wb Horse markalı ve Ro448 model/seri numaralı 'Mavi Ayıcıklı Peluş Anahtarlık' oldu. TS EN 71-1 'Oyuncak Güvenliği - Bölüm 1: Mekanik ve Fiziksel Özellikler' standardı kapsamında metal halkaya uygulanan gerilim testinde, halkanın küçük parçalara ayrıldığı görüldü. Bakanlık, bu parçaların özellikle 36 aydan küçük çocuklarda boğulmaya yol açabilecek büyüklükte olduğunu belirledi. Ürün, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'ne (GÜBİS) 2026090001 bildirim numarasıyla 9 Eylül 2026 tarihinde kaydedildi.

İncelemede, ürünün metal halkasında hem boğulma hem de nikel riski tespit edildi.

İncelemede, ürünün metal halkasında hem boğulma hem de nikel riski tespit edildi.

Anahtarlığı ithal eden Bağcılar merkezli Nastan Dış Ticaret Ve San. Ltd. Şti. hakkında bakanlık ikinci bir sorun daha tespit etti: metal halkanın 'büyük yüzük' bileşeninde, mevzuatın izin verdiği sınırın üzerinde nikel salınımı bulundu. Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan, konuya ilişkin 'Yaptığımız denetimler sonucunda, TS EN 71-1 standardına aykırı olduğu ve çocuklarımız açısından risk taşıdığı tespit edilen bir oyuncak için piyasadan toplatma kararı uygulanmıştır' açıklamasını yaptı. Kaplan, vatandaşların piyasadan toplatılan ürünlere ilişkin güncel bilgilere Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi üzerinden ulaşabileceğini de hatırlattı.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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