Ticaret Bakanlığı'ndan Açıklama: Boğulma Riski Taşıyan Peluş Anahtarlık Toplatılıyor

Anahtarlığı ithal eden Bağcılar merkezli Nastan Dış Ticaret Ve San. Ltd. Şti. hakkında bakanlık ikinci bir sorun daha tespit etti: metal halkanın 'büyük yüzük' bileşeninde, mevzuatın izin verdiği sınırın üzerinde nikel salınımı bulundu. Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan, konuya ilişkin 'Yaptığımız denetimler sonucunda, TS EN 71-1 standardına aykırı olduğu ve çocuklarımız açısından risk taşıdığı tespit edilen bir oyuncak için piyasadan toplatma kararı uygulanmıştır' açıklamasını yaptı. Kaplan, vatandaşların piyasadan toplatılan ürünlere ilişkin güncel bilgilere Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi üzerinden ulaşabileceğini de hatırlattı.