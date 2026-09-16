Ticaret Bakanlığı'ndan Açıklama: Boğulma Riski Taşıyan Peluş Anahtarlık Toplatılıyor
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Ticaret Bakanlığı, çocukların kullanımına yönelik bir üründe ciddi bir güvenlik sorunu tespit etti. Piyasa gözetimi kapsamında yapılan testlerde, Wb Horse markalı Ro448 model 'Mavi Ayıcıklı Peluş Anahtarlık'ın hem TS EN 71-1 mekanik güvenlik standardını hem de ağır metal sınırlarını karşılamadığı ortaya çıktı. Bunun üzerine bakanlık, ürünün piyasaya arzını yasakladı ve toplatma kararı aldı.
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Testte metal halka koparak küçük parçalara ayrıldı, bu da boğulma riski doğurdu.
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İncelemede, ürünün metal halkasında hem boğulma hem de nikel riski tespit edildi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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