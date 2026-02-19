onedio
İki Mobilyanın Satışı Yasaklandı: Bakanlık, Piyasadan Toplatma Kararı Aldı

Dilara Şimşek
19.02.2026 - 13:13

Halk sağlığını tehdit eden ve risk taşıyan ürünlere yönelik denetimler sürüyor. Ticaret Bakanlığı, satışı yasaklanan ürünlerin duyurusunu ‘Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi’ internet istesinden paylaşıyor. Son yapılan bildirime göre iki mobilyanın satışı yasaklandı. Ürünlerin piyasadan toplatılmasına karar verildi.

Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden halk sağlığını tehdit eden ürünleri listeliyor. Son yapılan bildirime göre iki mobilyanın satışı yasaklandı ve piyasadan toplatılmasına karar verildi. 

Bakanlığın yaptığı açıklamaya göre Tayga markaya ait iki mobilyanın yaralanmaya neden olabileceği belirtildi. Ürünlerin piyasadan toplatılacağı açıklandı.

Öte yandan Ticaret Bakanlığı, GÜBİS’ten yaptığı bildirimde “Bu platformda yer alan güvensizlik bildirimleri sadece bildirim konusu ürüne ilişkin tespiti içermekte olup, üretici firmanın diğer ürünlerine ilişkin bir tespit içermemektedir” ifadelerine yer verdi.

