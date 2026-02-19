İki Mobilyanın Satışı Yasaklandı: Bakanlık, Piyasadan Toplatma Kararı Aldı
Halk sağlığını tehdit eden ve risk taşıyan ürünlere yönelik denetimler sürüyor. Ticaret Bakanlığı, satışı yasaklanan ürünlerin duyurusunu ‘Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi’ internet istesinden paylaşıyor. Son yapılan bildirime göre iki mobilyanın satışı yasaklandı. Ürünlerin piyasadan toplatılmasına karar verildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bakanlık açıkladı: İki mobilyanın satışı yasaklandı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın