İki Mobilyanın Satışı Yasaklandı: Bakanlık, Piyasadan Toplatma Kararı Aldı

Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden halk sağlığını tehdit eden ürünleri listeliyor. Son yapılan bildirime göre iki mobilyanın satışı yasaklandı ve piyasadan toplatılmasına karar verildi.

Bakanlığın yaptığı açıklamaya göre Tayga markaya ait iki mobilyanın yaralanmaya neden olabileceği belirtildi. Ürünlerin piyasadan toplatılacağı açıklandı.

Öte yandan Ticaret Bakanlığı, GÜBİS’ten yaptığı bildirimde “Bu platformda yer alan güvensizlik bildirimleri sadece bildirim konusu ürüne ilişkin tespiti içermekte olup, üretici firmanın diğer ürünlerine ilişkin bir tespit içermemektedir” ifadelerine yer verdi.