Yıllara Meydan Okuyor: Ezel Dizisinin Ömer'i İsmail Filiz'in Son Hali Ortaya Çıktı!
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Türk televizyon tarihinin unutulmaz yapımlarından Ezel'de hayat verdiği Ömer Uçar karakteriyle geniş kitlelerin hafızasına kazınan İsmail Filiz, oyunculuk kariyerine oldukça sıra dışı bir hikayeyle adım attı. Benzin istasyonu işletirken tesadüfen keşfedilen başarılı oyuncu, ilk rolüyle büyük bir çıkış yakaladıktan sonra Anadolu Kartalları, Muhteşem Yüzyıl Kösem, Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı ve Adanış: Kutsal Kavga gibi birçok yapımda rol alarak kariyerini istikrarlı bir şekilde sürdürdü.
Son olarak Snobmagazin tarafından Nişantaşı'nda görüntülenen İsmail Filiz, özellikle yabancı hayranlarının yoğun ilgisiyle dikkat çekti.
Kaynak: Snobmagazin
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türk televizyon tarihinin en unutulmaz yapımlarından biri olan Ezel, yayınlandığı döneme damga vururken dizinin her karakteri de hafızalara kazındı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Aradan geçen yıllara rağmen ekranlardan uzak kalsa da hayranlarının ilgisini kaybetmeyen İsmail Filiz, Nişantaşı'nda Snobmagazin objektiflerine yansıdı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın