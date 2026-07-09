Yıllara Meydan Okuyor: Ezel Dizisinin Ömer'i İsmail Filiz'in Son Hali Ortaya Çıktı!

Türk televizyon tarihinin kült yapımları arasında gösterilen Ezel, unutulmaz hikâyesi kadar hafızalara kazınan karakterleriyle de yıllar geçse de konuşulmaya devam ediyor. Dizide Kenan İmirzalıoğlu'nun canlandırdığı Ezel Bayraktar'ın estetik operasyon öncesindeki hali Ömer Uçar karakterine hayat veren İsmail Filiz de bu isimlerden biri. Oyunculuğa tesadüf eseri adım atan Filiz, ilk projesiyle milyonların tanıdığı bir yüz haline gelirken; Anadolu Kartalları, Muhteşem Yüzyıl Kösem, Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı, Deliler Fatih'in Fermanı ve Adanış: Kutsal Kavga gibi birçok dizi ve sinema filminde rol alarak kariyerini başarıyla sürdürdü.