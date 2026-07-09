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Yıllara Meydan Okuyor: Ezel Dizisinin Ömer'i İsmail Filiz'in Son Hali Ortaya Çıktı!

Yıllara Meydan Okuyor: Ezel Dizisinin Ömer'i İsmail Filiz'in Son Hali Ortaya Çıktı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
09.07.2026 - 14:55
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Türk televizyon tarihinin unutulmaz yapımlarından Ezel'de hayat verdiği Ömer Uçar karakteriyle geniş kitlelerin hafızasına kazınan İsmail Filiz, oyunculuk kariyerine oldukça sıra dışı bir hikayeyle adım attı. Benzin istasyonu işletirken tesadüfen keşfedilen başarılı oyuncu, ilk rolüyle büyük bir çıkış yakaladıktan sonra Anadolu Kartalları, Muhteşem Yüzyıl Kösem, Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı ve Adanış: Kutsal Kavga gibi birçok yapımda rol alarak kariyerini istikrarlı bir şekilde sürdürdü.

Son olarak Snobmagazin tarafından Nişantaşı'nda görüntülenen İsmail Filiz, özellikle yabancı hayranlarının yoğun ilgisiyle dikkat çekti. 

Kaynak: Snobmagazin

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Türk televizyon tarihinin en unutulmaz yapımlarından biri olan Ezel, yayınlandığı döneme damga vururken dizinin her karakteri de hafızalara kazındı.

Türk televizyon tarihinin en unutulmaz yapımlarından biri olan Ezel, yayınlandığı döneme damga vururken dizinin her karakteri de hafızalara kazındı.

Türk televizyon tarihinin kült yapımları arasında gösterilen Ezel, unutulmaz hikâyesi kadar hafızalara kazınan karakterleriyle de yıllar geçse de konuşulmaya devam ediyor. Dizide Kenan İmirzalıoğlu'nun canlandırdığı Ezel Bayraktar'ın estetik operasyon öncesindeki hali Ömer Uçar karakterine hayat veren İsmail Filiz de bu isimlerden biri. Oyunculuğa tesadüf eseri adım atan Filiz, ilk projesiyle milyonların tanıdığı bir yüz haline gelirken; Anadolu Kartalları, Muhteşem Yüzyıl Kösem, Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı, Deliler Fatih'in Fermanı ve Adanış: Kutsal Kavga gibi birçok dizi ve sinema filminde rol alarak kariyerini başarıyla sürdürdü.

Aradan geçen yıllara rağmen ekranlardan uzak kalsa da hayranlarının ilgisini kaybetmeyen İsmail Filiz, Nişantaşı'nda Snobmagazin objektiflerine yansıdı.

Özellikle yabancı hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaşan oyuncunun son hali kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, kullanıcılar 'Yıllara meydan okuyor', 'Hiç değişmemiş' ve 'Hala ilk günkü karizmasını koruyor' yorumları yaptı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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