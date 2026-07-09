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Dünya Kupası Finali Bu Kez Devre Arası Şovuyla Tarih Yazacak: Dünya Yıldızları Aynı Sahneye Çıkacak!

Dünya Kupası Finali Bu Kez Devre Arası Şovuyla Tarih Yazacak: Dünya Yıldızları Aynı Sahneye Çıkacak!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
09.07.2026 - 14:19
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Dünya müzik endüstrisinin en büyük yıldızlarını aynı sahnede görmek artık hayal değil! FIFA, 2026 Dünya Kupası Finali için hazırladığı dev organizasyonla futbol tarihine geçmeye hazırlanırken, açıklanan sanatçı kadrosu da şimdiden milyonlarca kişiyi heyecanlandırdı.

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Futbolun en büyük organizasyonu olan FIFA Dünya Kupası, milyonlarca insanı tek bir ekran başında buluşturan, spor tarihinin en prestijli turnuvası olarak kabul ediliyor.

Futbolun en büyük organizasyonu olan FIFA Dünya Kupası, milyonlarca insanı tek bir ekran başında buluşturan, spor tarihinin en prestijli turnuvası olarak kabul ediliyor.

Dört yılda bir düzenlenen turnuva, yalnızca sahadaki rekabetiyle değil; unutulmaz finalleri, efsane futbolcuları ve kırılan rekorlarıyla da hafızalara kazınıyor. Ancak 2026 Dünya Kupası, bu kez futbolun sınırlarını aşan tarihi bir yeniliğe imza atmaya hazırlanıyor. FIFA, yıllardır yalnızca Amerikan futbolunun simgesi haline gelen Super Bowl devre arası şovu formatını ilk kez Dünya Kupası finaline taşıyor. Böylece futbol ile müzik dünyasının en büyük yıldızları aynı sahnede buluşacak.

19 Temmuz'da New York/New Jersey'deki final karşılaşmasının devre arasında gerçekleştirilecek yaklaşık 11 dakikalık gösteri için hazırlıklar şimdiden büyük heyecan yaratmış durumda.

19 Temmuz'da New York/New Jersey'deki final karşılaşmasının devre arasında gerçekleştirilecek yaklaşık 11 dakikalık gösteri için hazırlıklar şimdiden büyük heyecan yaratmış durumda.

FIFA'nın resmi olarak duyurduğu isimler arasında BTS, Justin Bieber, Madonna ve Shakira gibi dünya çapında yıldızlar da yer alıyor. Coldplay'in solisti Chris Martin'in kreatif direktörlüğünü üstlendiği dev organizasyonun, bugüne kadar düzenlenen en görkemli Dünya Kupası devre arası gösterisi olması bekleniyor.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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