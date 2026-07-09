Dünya Kupası Finali Bu Kez Devre Arası Şovuyla Tarih Yazacak: Dünya Yıldızları Aynı Sahneye Çıkacak!
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Dünya müzik endüstrisinin en büyük yıldızlarını aynı sahnede görmek artık hayal değil! FIFA, 2026 Dünya Kupası Finali için hazırladığı dev organizasyonla futbol tarihine geçmeye hazırlanırken, açıklanan sanatçı kadrosu da şimdiden milyonlarca kişiyi heyecanlandırdı.
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Futbolun en büyük organizasyonu olan FIFA Dünya Kupası, milyonlarca insanı tek bir ekran başında buluşturan, spor tarihinin en prestijli turnuvası olarak kabul ediliyor.
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19 Temmuz'da New York/New Jersey'deki final karşılaşmasının devre arasında gerçekleştirilecek yaklaşık 11 dakikalık gösteri için hazırlıklar şimdiden büyük heyecan yaratmış durumda.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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