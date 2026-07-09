Dünya Kupası Finali Bu Kez Devre Arası Şovuyla Tarih Yazacak: Dünya Yıldızları Aynı Sahneye Çıkacak!

Dört yılda bir düzenlenen turnuva, yalnızca sahadaki rekabetiyle değil; unutulmaz finalleri, efsane futbolcuları ve kırılan rekorlarıyla da hafızalara kazınıyor. Ancak 2026 Dünya Kupası, bu kez futbolun sınırlarını aşan tarihi bir yeniliğe imza atmaya hazırlanıyor. FIFA, yıllardır yalnızca Amerikan futbolunun simgesi haline gelen Super Bowl devre arası şovu formatını ilk kez Dünya Kupası finaline taşıyor. Böylece futbol ile müzik dünyasının en büyük yıldızları aynı sahnede buluşacak.