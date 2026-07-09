Hadise ve Jennifer Lopez'in Paris Moda Haftası'na Bir Araya Geldiği Anlar Gündem Oldu
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Pop müziğin en güçlü kadın isimlerinden Hadise ile dünyaca ünlü yıldız Jennifer Lopez, Paris Haute Couture Moda Haftası'nda yan yana geldi. Moda dünyasının en prestijli etkinliklerinden birinde aynı davette buluşan ikilinin samimi anları kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. El ele selamlaşmaları, sıcak sohbetleri ve yan yana verdikleri pozlar hem Türk hem de yabancı basında geniş yankı uyandırdı. Gelin, çok konuşulan bu buluşmanın detaylarına birlikte bakalım.
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Hadise, yıllardır Türkiye ve Avrupa'da pop müziğin en güçlü kadın sanatçıları arasında gösteriliyor.
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Sahne performansları ve dans şovları nedeniyle yıllardır sık sık birbirleriyle kıyaslanan iki yıldızın aynı karede buluşması da bu yüzden büyük ilgi gördü.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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