Hadise ve Jennifer Lopez'in Paris Moda Haftası'na Bir Araya Geldiği Anlar Gündem Oldu

Belçika'da başlayan müzik kariyerini Türkiye'de zirveye taşıyan başarılı şarkıcı; güçlü sesi, iddialı sahne performansları, dans şovları ve tarzıyla geniş bir hayran kitlesine sahip. 'Düm Tek Tek', 'Prenses', 'Aşk Kaç Beden Giyer?', 'Sıfır Tolerans' ve 'Hay Hay' gibi hitleriyle milyonlara ulaşan Hadise, sadece müziğiyle değil, televizyon projeleri, konserleri ve moda tercihleriyle de sık sık gündem oluyor.

Jennifer Lopez ise yalnızca bir şarkıcı değil; oyunculuğu, dansçılığı, yapımcılığı ve iş kadınlığıyla dünya çapında bir marka haline gelmiş isimlerden biri. 1990'ların sonundan bu yana 'If You Had My Love', 'Love Don't Cost a Thing', 'Jenny from the Block', 'On The Floor' ve 'Let's Get Loud' gibi sayısız hit parçaya imza atan Lopez, yıllardır dünyanın en büyük sahne yıldızları arasında gösteriliyor. Fit görüntüsü, enerjisi ve yıllara meydan okuyan tarzıyla da adından söz ettirmeyi başarıyor.