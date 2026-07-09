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Hadise ve Jennifer Lopez'in Paris Moda Haftası'na Bir Araya Geldiği Anlar Gündem Oldu

Hadise ve Jennifer Lopez'in Paris Moda Haftası'na Bir Araya Geldiği Anlar Gündem Oldu

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
09.07.2026 - 11:38
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Pop müziğin en güçlü kadın isimlerinden Hadise ile dünyaca ünlü yıldız Jennifer Lopez, Paris Haute Couture Moda Haftası'nda yan yana geldi. Moda dünyasının en prestijli etkinliklerinden birinde aynı davette buluşan ikilinin samimi anları kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. El ele selamlaşmaları, sıcak sohbetleri ve yan yana verdikleri pozlar hem Türk hem de yabancı basında geniş yankı uyandırdı. Gelin, çok konuşulan bu buluşmanın detaylarına birlikte bakalım.

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Hadise, yıllardır Türkiye ve Avrupa'da pop müziğin en güçlü kadın sanatçıları arasında gösteriliyor.

Hadise, yıllardır Türkiye ve Avrupa'da pop müziğin en güçlü kadın sanatçıları arasında gösteriliyor.

Belçika'da başlayan müzik kariyerini Türkiye'de zirveye taşıyan başarılı şarkıcı; güçlü sesi, iddialı sahne performansları, dans şovları ve tarzıyla geniş bir hayran kitlesine sahip. 'Düm Tek Tek', 'Prenses', 'Aşk Kaç Beden Giyer?', 'Sıfır Tolerans' ve 'Hay Hay' gibi hitleriyle milyonlara ulaşan Hadise, sadece müziğiyle değil, televizyon projeleri, konserleri ve moda tercihleriyle de sık sık gündem oluyor.

Jennifer Lopez ise yalnızca bir şarkıcı değil; oyunculuğu, dansçılığı, yapımcılığı ve iş kadınlığıyla dünya çapında bir marka haline gelmiş isimlerden biri. 1990'ların sonundan bu yana 'If You Had My Love', 'Love Don't Cost a Thing', 'Jenny from the Block', 'On The Floor' ve 'Let's Get Loud' gibi sayısız hit parçaya imza atan Lopez, yıllardır dünyanın en büyük sahne yıldızları arasında gösteriliyor. Fit görüntüsü, enerjisi ve yıllara meydan okuyan tarzıyla da adından söz ettirmeyi başarıyor.

Sahne performansları ve dans şovları nedeniyle yıllardır sık sık birbirleriyle kıyaslanan iki yıldızın aynı karede buluşması da bu yüzden büyük ilgi gördü.

Hadise ve Jennifer Lopez, moda dünyasının en prestijli organizasyonlarından biri olan Paris Haute Couture Moda Haftası kapsamında aynı defileye özel davetli olarak katıldı.

Ön sırada yan yana oturan ikili, defile başlamadan önce sohbet ederken objektiflere yansıdı.

Kameralara yansıyan görüntülerde Hadise ile Jennifer Lopez'in samimi şekilde tokalaştığı ve birbirlerine gülümseyerek uzun süre sohbet ettiği görüldü.

Moda tutkunlarının büyük ilgi gösterdiği davette Jennifer Lopez, her zamanki gibi dikkat çekici haute couture kombiniyle beğeni toplarken; Hadise de modern ve iddialı tarzıyla uluslararası davetliler arasında öne çıkan isimlerden biri oldu.

İkilinin yan yana görüntülenmesi özellikle Türkiye'de kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri haline geldi.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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