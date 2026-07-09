Evliliklerini Bitirme Kararı Alan Deniz Baysal ve Barış Yurtçu'nun Boşanma Davasının Perde Arkası Ortaya Çıktı
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Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/magazi...
Magazin dünyasının örnek gösterilen çiftlerinden biri olarak anılan Deniz Baysal ve Kolpa grubunun solisti Barış Yurtçu cephesinden üzen haber geldi. Yaklaşık yedi yıldır mutlu bir evlilik sürdüren çiftin yollarını ayırma kararı aldığı öğrenildi. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Deniz Baysal, hafta başında İstanbul Adliyesi'ne başvurarak resmi olarak boşanma davasını açtı. İlk etapta anlaşmalı olarak ilerlemesi planlanan süreç ise tarafların uzlaşamaması nedeniyle çekişmeli davaya dönüştü. İşte kulisleri hareketlendiren ayrılığın perde arkası...
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Deniz Baysal ile Barış Yurtçu'nun yolları 2016 yılında Kolpa grubunun "Tasma" isimli şarkısının klip çekimlerinde kesişti.
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Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Deniz Baysal, hafta başında İstanbul Adliyesi'ne başvurarak eşi Barış Yurtçu hakkında boşanma davası açtı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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