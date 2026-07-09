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Evliliklerini Bitirme Kararı Alan Deniz Baysal ve Barış Yurtçu'nun Boşanma Davasının Perde Arkası Ortaya Çıktı

Evliliklerini Bitirme Kararı Alan Deniz Baysal ve Barış Yurtçu'nun Boşanma Davasının Perde Arkası Ortaya Çıktı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
09.07.2026 - 10:09
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Magazin dünyasının örnek gösterilen çiftlerinden biri olarak anılan Deniz Baysal ve Kolpa grubunun solisti Barış Yurtçu cephesinden üzen haber geldi. Yaklaşık yedi yıldır mutlu bir evlilik sürdüren çiftin yollarını ayırma kararı aldığı öğrenildi. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Deniz Baysal, hafta başında İstanbul Adliyesi'ne başvurarak resmi olarak boşanma davasını açtı. İlk etapta anlaşmalı olarak ilerlemesi planlanan süreç ise tarafların uzlaşamaması nedeniyle çekişmeli davaya dönüştü. İşte kulisleri hareketlendiren ayrılığın perde arkası...

Kaynak: Birsen Altuntaş

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/magazi...
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Deniz Baysal ile Barış Yurtçu'nun yolları 2016 yılında Kolpa grubunun "Tasma" isimli şarkısının klip çekimlerinde kesişti.

Deniz Baysal ile Barış Yurtçu'nun yolları 2016 yılında Kolpa grubunun "Tasma" isimli şarkısının klip çekimlerinde kesişti.

Kısa sürede arkadaşlıkları aşka dönüşen ikili, magazin dünyasının göz önündeki ilişkilerinden biri olsalar da özel hayatlarını büyük ölçüde kameralardan uzak yaşamayı tercih etti.

Yaklaşık iki yıllık birlikteliğin ardından Kasım 2018'de nişanlanan çift, 6 Eylül 2019 tarihinde Çeşme'de ailelerinin ve yakın dostlarının katıldığı romantik bir düğünle dünyaevine girdi. Uzun yıllar boyunca örnek çiftler arasında gösterilen Baysal ve Yurtçu, verdikleri röportajlarda birbirlerine duydukları sevgi ve saygıdan sık sık bahsetmişti.

Ancak son aylarda haklarında çıkan ayrılık iddiaları bu kez doğrulandı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Deniz Baysal, hafta başında İstanbul Adliyesi'ne başvurarak eşi Barış Yurtçu hakkında boşanma davası açtı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Deniz Baysal, hafta başında İstanbul Adliyesi'ne başvurarak eşi Barış Yurtçu hakkında boşanma davası açtı.

Dava dilekçesinde evliliğin temelinden sarsılmasına gerekçe olarak 'fikir ayrılıkları ve ilgisizlik' gösterildi.

Habere göre güzel oyuncu, yalnızca hukuki süreci başlatmakla kalmadı; Barış Yurtçu ile yaşadığı evi de ayırdı. Şu sıralar ise gözlerden uzak kalmak isteyen Baysal'ın memleketi İzmir'de ailesinin yanında olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre Deniz Baysal, evliliği sessiz sedasız ve anlaşmalı şekilde sonlandırmak istedi.

Ancak Barış Yurtçu'nun boşanmaya sıcak bakmadığı ve evliliği sürdürmek istediği öne sürüldü. Taraflar arasında ortak bir protokol üzerinde uzlaşma sağlanamayınca süreç hukuken çekişmeli boşanma davasına dönüştü.

Birsen Altuntaş'ın aktardığı bir diğer dikkat çekici detay ise Deniz Baysal'ın mahkemeden gizlilik kararı talep etmesi oldu.

Oyuncunun, boşanma süreciyle ilgili ortaya atılabilecek iddiaların ve olası spekülasyonların önüne geçebilmek adına bu kararı aldığı öğrenildi.

Bu nedenle davaya ilişkin duruşma detayları ve dosya kapsamındaki bilgiler kamuoyuyla paylaşılmayacak.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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