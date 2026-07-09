Evliliklerini Bitirme Kararı Alan Deniz Baysal ve Barış Yurtçu'nun Boşanma Davasının Perde Arkası Ortaya Çıktı

Kısa sürede arkadaşlıkları aşka dönüşen ikili, magazin dünyasının göz önündeki ilişkilerinden biri olsalar da özel hayatlarını büyük ölçüde kameralardan uzak yaşamayı tercih etti.

Yaklaşık iki yıllık birlikteliğin ardından Kasım 2018'de nişanlanan çift, 6 Eylül 2019 tarihinde Çeşme'de ailelerinin ve yakın dostlarının katıldığı romantik bir düğünle dünyaevine girdi. Uzun yıllar boyunca örnek çiftler arasında gösterilen Baysal ve Yurtçu, verdikleri röportajlarda birbirlerine duydukları sevgi ve saygıdan sık sık bahsetmişti.

Ancak son aylarda haklarında çıkan ayrılık iddiaları bu kez doğrulandı.