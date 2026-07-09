72 Yaşında 6. Kez Baba Olmaya Hazırlanan Ali Ağaoğlu'ndan Hamile Eşi İçin 1 Milyon TL'lik Kutlama!

Lüks otomobilleri, milyon dolarlık tekneleri, dikkat çeken açıklamaları ve sık sık manşetlere taşınan özel hayatıyla uzun yıllardır kamuoyunun yakın takibinde olan Ağaoğlu, bu kez 72 yaşında yeniden baba olmaya hazırlanmasıyla gündemde.

Yaklaşık 15 yıldır birlikte olduğu, kendisinden 36 yaş küçük eski Miss Model of Turkey birincisi Bige Yıldırımer ile geçtiğimiz aylarda sessiz sedasız evlenen Ali Ağaoğlu, kısa süre sonra bir kez daha baba olacağı müjdesini vermişti. Dört farklı ilişkiden dünyaya gelen beş çocuğu bulunan ünlü iş insanı, Bige Yıldırımer'in hamileliğiyle birlikte altıncı kez baba olmanın heyecanını yaşıyor.

Şimdilerde yaklaşık üç buçuk aylık hamile olan Bige Yıldırımer'e adeta gözü gibi baktığı konuşulan Ağaoğlu'nun, bu mutluluğu kutlamak için yaptığı jest ise magazin kulislerinde büyük ses getirdi.