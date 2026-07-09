article/comments
article/share
Haberler
Magazin
72 Yaşında 6. Kez Baba Olmaya Hazırlanan Ali Ağaoğlu'ndan Hamile Eşi İçin 1 Milyon TL'lik Kutlama!

72 Yaşında 6. Kez Baba Olmaya Hazırlanan Ali Ağaoğlu'ndan Hamile Eşi İçin 1 Milyon TL'lik Kutlama!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
09.07.2026 - 10:46
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Türkiye'nin en çok konuşulan iş insanlarından Ali Ağaoğlu, bu kez ne yeni bir yatırımıyla ne de lüks yaşamıyla gündemde. 72 yaşında altıncı kez baba olmaya hazırlanan Ağaoğlu'nun, hamile eşi Bige Yıldırımer için yaptığı sürpriz kutlama magazin kulislerini hareketlendirdi. Sabah Gazetesi yazarı Bülent Cankurt'un aktardığı iddiaya göre Bodrum'da düzenlenen bebek kutlamasında tam 1 milyon TL hesap ödendi. Üstelik Ağaoğlu'nun bu astronomik tutarı hiç düşünmeden ödediği ve gece boyunca mutluluğunun yüzünden okunduğu öne sürüldü.

Kaynak: Bülent Cankurt/ Sabah

Kaynak: https://www.sabah.com.tr/trend/galeri...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Türkiye'nin en çok konuşulan iş insanlarından biri olan Ali Ağaoğlu, yıllardır yalnızca iş hayatındaki yatırımlarıyla değil, özel hayatı ve gösterişli yaşam tarzıyla da magazin gündeminden hiç düşmeyen isimlerden biri.

Türkiye'nin en çok konuşulan iş insanlarından biri olan Ali Ağaoğlu, yıllardır yalnızca iş hayatındaki yatırımlarıyla değil, özel hayatı ve gösterişli yaşam tarzıyla da magazin gündeminden hiç düşmeyen isimlerden biri.

Lüks otomobilleri, milyon dolarlık tekneleri, dikkat çeken açıklamaları ve sık sık manşetlere taşınan özel hayatıyla uzun yıllardır kamuoyunun yakın takibinde olan Ağaoğlu, bu kez 72 yaşında yeniden baba olmaya hazırlanmasıyla gündemde.

Yaklaşık 15 yıldır birlikte olduğu, kendisinden 36 yaş küçük eski Miss Model of Turkey birincisi Bige Yıldırımer ile geçtiğimiz aylarda sessiz sedasız evlenen Ali Ağaoğlu, kısa süre sonra bir kez daha baba olacağı müjdesini vermişti. Dört farklı ilişkiden dünyaya gelen beş çocuğu bulunan ünlü iş insanı, Bige Yıldırımer'in hamileliğiyle birlikte altıncı kez baba olmanın heyecanını yaşıyor.

Şimdilerde yaklaşık üç buçuk aylık hamile olan Bige Yıldırımer'e adeta gözü gibi baktığı konuşulan Ağaoğlu'nun, bu mutluluğu kutlamak için yaptığı jest ise magazin kulislerinde büyük ses getirdi.

Sabah Gazetesi yazarı Bülent Cankurt'un aktardığı bilgilere göre Ali Ağaoğlu, geçtiğimiz hafta hamile eşi Bige Yıldırımer ile birlikte Bodrum'un Güllük koyunda demirli bulunan lüks teknesinde tatil yaptı.

Sabah Gazetesi yazarı Bülent Cankurt'un aktardığı bilgilere göre Ali Ağaoğlu, geçtiğimiz hafta hamile eşi Bige Yıldırımer ile birlikte Bodrum'un Güllük koyunda demirli bulunan lüks teknesinde tatil yaptı.

Ancak tatilin en dikkat çeken kısmı bununla sınırlı kalmadı.

İddiaya göre Ağaoğlu, Bige Yıldırımer'in hamileliği şerefine Bodrum'daki ünlü bir restoranda yakın dostlarının katıldığı özel bir kutlama yemeği organize etti.

Oldukça samimi bir atmosferde gerçekleşen gecede, çift aileleri ve yakın çevreleriyle birlikte bebek heyecanını kutladı.

Asıl konuşulan detay ise gecenin sonunda gelen hesap oldu.

Bülent Cankurt'un kulis bilgisine göre Ali Ağaoğlu, kutlama yemeği için tam 1 milyon TL hesap ödedi.

Üstelik bu astronomik rakam karşısında en ufak bir şaşkınlık yaşamadığı, hesabı memnuniyetle ödediği ve gece boyunca oldukça mutlu olduğu öne sürüldü.

Daha önce de Bige Yıldırımer'e İstanbul'da bir ev, lüks otomobil ve çeşitli sürpriz hediyeler aldığı konuşulan Ali Ağaoğlu'nun, hamilelik sürecinde de eşinin üzerine titrediği magazin kulislerinde konuşulan iddialar arasında yer alıyor.

72 yaşında yeniden baba olmaya hazırlanan ünlü iş insanının, doğacak bebeği için şimdiden büyük bir heyecan yaşadığı belirtilirken, Bodrum'daki bu milyonluk kutlama da yaz sezonunun en çok konuşulan magazin haberlerinden biri olmayı başardı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
10
3
1
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın