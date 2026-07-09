72 Yaşında 6. Kez Baba Olmaya Hazırlanan Ali Ağaoğlu'ndan Hamile Eşi İçin 1 Milyon TL'lik Kutlama!
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Kaynak: https://www.sabah.com.tr/trend/galeri...
Türkiye'nin en çok konuşulan iş insanlarından Ali Ağaoğlu, bu kez ne yeni bir yatırımıyla ne de lüks yaşamıyla gündemde. 72 yaşında altıncı kez baba olmaya hazırlanan Ağaoğlu'nun, hamile eşi Bige Yıldırımer için yaptığı sürpriz kutlama magazin kulislerini hareketlendirdi. Sabah Gazetesi yazarı Bülent Cankurt'un aktardığı iddiaya göre Bodrum'da düzenlenen bebek kutlamasında tam 1 milyon TL hesap ödendi. Üstelik Ağaoğlu'nun bu astronomik tutarı hiç düşünmeden ödediği ve gece boyunca mutluluğunun yüzünden okunduğu öne sürüldü.
Kaynak: Bülent Cankurt/ Sabah
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Türkiye'nin en çok konuşulan iş insanlarından biri olan Ali Ağaoğlu, yıllardır yalnızca iş hayatındaki yatırımlarıyla değil, özel hayatı ve gösterişli yaşam tarzıyla da magazin gündeminden hiç düşmeyen isimlerden biri.
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Sabah Gazetesi yazarı Bülent Cankurt'un aktardığı bilgilere göre Ali Ağaoğlu, geçtiğimiz hafta hamile eşi Bige Yıldırımer ile birlikte Bodrum'un Güllük koyunda demirli bulunan lüks teknesinde tatil yaptı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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