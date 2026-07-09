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Hadise ve Hande Erçel'in Ardından Melisa Aslı Pamuk da Paris Moda Haftası'nda Boy Gösterdi!

Hadise ve Hande Erçel'in Ardından Melisa Aslı Pamuk da Paris Moda Haftası'nda Boy Gösterdi!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
09.07.2026 - 12:12
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Paris Haute Couture Moda Haftası bu yıl da birbirinden ünlü isimlerin şıklık yarışına sahne oldu. Son günlerde Hadise'nin Jennifer Lopez ile samimi anları ve Hande Erçel'in dikkat çeken kombinleri konuşulurken, bu kez kırmızı halıda boy gösteren isim Melisa Aslı Pamuk oldu. Anne olduktan sonra ilk kez böylesine büyük uluslararası bir moda organizasyonuna katılan başarılı oyuncu, tercih ettiği fuşya elbisesiyle tüm dikkatleri üzerine çekti. Güzelliği ve zarif tarzıyla sosyal medyada övgü toplayan Melisa Aslı Pamuk'un Paris Moda Haftası'ndaki görünümü kısa sürede magazin gündeminin en çok konuşulan başlıklarından biri haline geldi.

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Türkiye'nin en beğenilen oyuncularından biri olan Melisa Aslı Pamuk, kariyerine henüz genç yaşlarda modellik yaparak başladı.

Türkiye'nin en beğenilen oyuncularından biri olan Melisa Aslı Pamuk, kariyerine henüz genç yaşlarda modellik yaparak başladı.

2011 yılında Miss Turkey güzellik yarışmasını kazanarak adını geniş kitlelere duyuran başarılı isim, Türkiye'yi Miss Universe sahnesinde temsil ettikten sonra rotasını oyunculuğa çevirdi. 'Yer Gök Aşk', 'Kara Sevda', 'Çarpışma', 'Yeni Hayat', 'EGO' ve daha birçok başarılı projede rol alan Pamuk, güzelliğinin yanı sıra oyunculuk performansıyla da adından söz ettirmeyi başardı.

Özel hayatında ise mutluluğu milli futbolcu Yusuf Yazıcı'da bulan Melisa Aslı Pamuk, 2024 yılında Paris'te düzenlenen sade bir törenle dünyaevine girdi. Çift, 29 Ocak 2025 tarihinde Mylan adını verdikleri oğullarını kucaklarına alarak ilk kez anne ve baba olmanın heyecanını yaşadı. Anne olduktan sonra setlere kısa bir ara veren Pamuk, son dönemde daha çok ailesiyle geçirdiği zaman ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelirken, uzun bir aranın ardından yeniden uluslararası bir moda etkinliğinde boy gösterdi.

Temmuz 2026'da düzenlenen Paris Haute Couture Moda Haftası'na katılan Türk ünlüler arasında bu kez Melisa Aslı Pamuk da yer aldı.

Temmuz 2026'da düzenlenen Paris Haute Couture Moda Haftası'na katılan Türk ünlüler arasında bu kez Melisa Aslı Pamuk da yer aldı.

Daha önce Hadise'nin Jennifer Lopez ile samimi anları, Hande Erçel'in iddialı kombinleri konuşulurken, Melisa Aslı Pamuk da katıldığı defilede tercih ettiği görünümle dikkatleri üzerine çekti.

Ünlü oyuncu, dünyaca ünlü Lübnanlı modaevi Georges Hobeika'nın defilesine katıldı. Fuşya tonlarının hakim olduğu, derin V yaka dekoltesi, transparan dantel detayları ve pelerin formundaki uzun şifon kollarıyla öne çıkan elbisesi moda tutkunlarından tam not aldı.

Doğal dalgalı saçlarını açık bırakan, makyajında ise bronz ve sade tonları tercih eden Pamuk, minimal takılarıyla kombininin ön plana çıkmasını sağladı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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