Hadise ve Hande Erçel'in Ardından Melisa Aslı Pamuk da Paris Moda Haftası'nda Boy Gösterdi!

Paris Haute Couture Moda Haftası bu yıl da birbirinden ünlü isimlerin şıklık yarışına sahne oldu. Son günlerde Hadise'nin Jennifer Lopez ile samimi anları ve Hande Erçel'in dikkat çeken kombinleri konuşulurken, bu kez kırmızı halıda boy gösteren isim Melisa Aslı Pamuk oldu. Anne olduktan sonra ilk kez böylesine büyük uluslararası bir moda organizasyonuna katılan başarılı oyuncu, tercih ettiği fuşya elbisesiyle tüm dikkatleri üzerine çekti. Güzelliği ve zarif tarzıyla sosyal medyada övgü toplayan Melisa Aslı Pamuk'un Paris Moda Haftası'ndaki görünümü kısa sürede magazin gündeminin en çok konuşulan başlıklarından biri haline geldi.