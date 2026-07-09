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Eski Sevgilisi Sergen Deveci Burcu Özberk'i Anınca Melis İşiten'in Değişen Mimikleri Göze Battı!

Eski Sevgilisi Sergen Deveci Burcu Özberk'i Anınca Melis İşiten'in Değişen Mimikleri Göze Battı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
09.07.2026 - 13:33
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Melis İşiten'in dijital platformlarda büyük ilgi gören programı 'Zaten Şov', yıllar içinde birbirinden ünlü ismin konuk olduğu, samimi sohbetleri ve eğlenceli anlarıyla adından sıkça söz ettirdi. Ancak programın en çok konuşulan bölümlerinden biri, Melis İşiten'in eski sevgilisi Sergen Deveci'yi ağırladığı bölüm olmuştu. Aradan yaklaşık iki yıl geçmesine rağmen o bölümden kesitler sosyal medyada yeniden dolaşıma girdi. Özellikle Sergen Deveci'nin sorulara verdiği ve sık sık Burcu Özberk'in adının geçtiği yanıtlar ile Melis İşiten'in o anlarda verdiği mimikler yeniden gündem oldu. 

Kaynak: Melis İşiten ile Zaten Şov

Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=QqMMC...
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Son dönemin en sevilen dijital sohbet programlarından biri olan "Melis İşiten ile Zaten Şov", samimi atmosferi, doğaçlama gelişen sohbetleri ve konuklarıyla kurduğu sıcak iletişim sayesinde kısa sürede geniş bir izleyici kitlesine ulaştı.

Son dönemin en sevilen dijital sohbet programlarından biri olan "Melis İşiten ile Zaten Şov", samimi atmosferi, doğaçlama gelişen sohbetleri ve konuklarıyla kurduğu sıcak iletişim sayesinde kısa sürede geniş bir izleyici kitlesine ulaştı.

Oyunculuk kariyerinin ardından dijital içerik üreticiliğine de adım atan Melis İşiten, 'Melis İşiten ile Zaten Şov' ile son yılların en çok konuşulan talk show formatlarından birine imza attı.

Programın en dikkat çeken yanı ise konukların kendilerini bir röportajda değil, arkadaş ortamındaki samimi bir sohbette hissetmeleri. Sanat, televizyon, sinema ve sosyal medya dünyasının tanınmış isimlerini ağırlayan İşiten, esprili üslubu ve doğal tavırları sayesinde çoğu zaman konuklarından daha önce hiç duyulmamış itiraflar almayı başarıyor.

Oyuncu Melis İşiten'in sunuculuğunu üstlendiği program, yalnızca YouTube'da milyonlarca kez izlenmekle kalmıyor; Zorlu PSM'de seyircili olarak sahnelenen özel gösterileriyle de büyük ilgi görüyor. Klasik soru-cevap formatından uzak duran programda, ünlü isimler çoğu zaman kendilerini hiç beklemedikleri sohbetlerin içinde buluyor. İşte bu bölümlerden biri de iki yıl sonra yeniden sosyal medyanın gündemine oturdu.

Ancak programın en çok konuşulan bölümlerinden biri hiç kuşkusuz Melis İşiten'in eski sevgilisi Sergen Deveci'yi konuk ettiği bölüm olmuştu.

Komedyen ve oyuncu Sergen Deveci ile Melis İşiten, bir dönem magazin dünyasının konuştuğu çiftlerden biriydi.

İlişkilerini sonlandırmalarının ardından dost kalmayı başaran ikili, yıllar sonra bu kez sunucu ve konuk olarak aynı sahnede buluştu.

Program boyunca oldukça rahat ve eğlenceli bir sohbet yürütülürken, ilerleyen dakikalarda yöneltilen bazı sorular beklenmedik şekilde oyuncu Burcu Özberk'e uzandı.

Melis İşiten'in oyun formatındaki sorularına cevap veren Sergen Deveci'nin birçok soruda doğrudan ya da dolaylı şekilde Burcu Özberk'in adını verdiği anlarda Melis İşiten'in mimikleri dikkat çekti.

Program yayınlandığı dönemde büyük ilgi görse de, bölümden kesilen kısa videolar son günlerde sosyal medyada yeniden dolaşıma girdi.

Özellikle Burcu Özberk'in adının geçtiği anlarda Melis İşiten'in verdiği anlık yüz ifadeleri yeniden gündem oldu.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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