Eski Sevgilisi Sergen Deveci Burcu Özberk'i Anınca Melis İşiten'in Değişen Mimikleri Göze Battı!

Oyunculuk kariyerinin ardından dijital içerik üreticiliğine de adım atan Melis İşiten, 'Melis İşiten ile Zaten Şov' ile son yılların en çok konuşulan talk show formatlarından birine imza attı.

Programın en dikkat çeken yanı ise konukların kendilerini bir röportajda değil, arkadaş ortamındaki samimi bir sohbette hissetmeleri. Sanat, televizyon, sinema ve sosyal medya dünyasının tanınmış isimlerini ağırlayan İşiten, esprili üslubu ve doğal tavırları sayesinde çoğu zaman konuklarından daha önce hiç duyulmamış itiraflar almayı başarıyor.

Oyuncu Melis İşiten'in sunuculuğunu üstlendiği program, yalnızca YouTube'da milyonlarca kez izlenmekle kalmıyor; Zorlu PSM'de seyircili olarak sahnelenen özel gösterileriyle de büyük ilgi görüyor. Klasik soru-cevap formatından uzak duran programda, ünlü isimler çoğu zaman kendilerini hiç beklemedikleri sohbetlerin içinde buluyor. İşte bu bölümlerden biri de iki yıl sonra yeniden sosyal medyanın gündemine oturdu.