Eski Sevgilisi Sergen Deveci Burcu Özberk'i Anınca Melis İşiten'in Değişen Mimikleri Göze Battı!
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Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=QqMMC...
Melis İşiten'in dijital platformlarda büyük ilgi gören programı 'Zaten Şov', yıllar içinde birbirinden ünlü ismin konuk olduğu, samimi sohbetleri ve eğlenceli anlarıyla adından sıkça söz ettirdi. Ancak programın en çok konuşulan bölümlerinden biri, Melis İşiten'in eski sevgilisi Sergen Deveci'yi ağırladığı bölüm olmuştu. Aradan yaklaşık iki yıl geçmesine rağmen o bölümden kesitler sosyal medyada yeniden dolaşıma girdi. Özellikle Sergen Deveci'nin sorulara verdiği ve sık sık Burcu Özberk'in adının geçtiği yanıtlar ile Melis İşiten'in o anlarda verdiği mimikler yeniden gündem oldu.
Kaynak: Melis İşiten ile Zaten Şov
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Son dönemin en sevilen dijital sohbet programlarından biri olan "Melis İşiten ile Zaten Şov", samimi atmosferi, doğaçlama gelişen sohbetleri ve konuklarıyla kurduğu sıcak iletişim sayesinde kısa sürede geniş bir izleyici kitlesine ulaştı.
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Ancak programın en çok konuşulan bölümlerinden biri hiç kuşkusuz Melis İşiten'in eski sevgilisi Sergen Deveci'yi konuk ettiği bölüm olmuştu.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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