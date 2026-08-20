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Ziraat Odası Başkanı "Yılın Kazanan Ürünü" Dedi: Bir Yılda Yüzde 100 Arttı

Ziraat Odası Başkanı "Yılın Kazanan Ürünü" Dedi: Bir Yılda Yüzde 100 Arttı

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
20.08.2026 - 11:42
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Zamanında yağan yağışlar, bu sene ürünlerin verimini artırdı. Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, 'yılın kazanan ürünü' olarak Edirne'de ayçiçeğine alternatif ekilen kanolaya işaret etti. Kanolanın ekim alanı, bir yılda yüzde 100 arttı. Yağışlarla birlikte, dekar başına ortalama 400 kilogram verim beklendiği aktarılıyor.

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"Yılın kazanan ürünü" kanola oldu.

"Yılın kazanan ürünü" kanola oldu.

Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, 'Baktığımızda bu yılın en çok belki gelir getiren ürünü, yılın kazanan ürünü gibi görünüyor. O yüzden üreticimiz memnun kanoladan' diyerek kanolanın çiftçiyi memnun ettiğini açıkladı. Edirne'deki üreticiler, son yıllarda yaşanan yüksek sıcaklık ve kuraklık nedeniyle ayçiçeğinde beklediği verimi alamamıştı. Birçok üretici, bu sene ayçiçeği yerine kanolaya yöneldi. 

Başlarda endişe duyulsa da hasat dönemi yüzleri güldürdü. Zamanında gerçekleşen yağışların da etkisiyle kentte bu yıl dekar başına yüksek verim elde edildi.

Ekim alanı bir yılda yüzde 100 arttı.

Ekim alanı bir yılda yüzde 100 arttı.

Kentte, ekimi biten buğdayda da ortalama 500-550 kilogram verim alındığını belirten Arabacı, 'İyi verim olan bölgelerimiz de var ama genel baktığımızda da 500- 550 kilogram bandında olacağını düşünüyoruz Edirne'nin. Baktığımızda güzel bir verim bu. Bu verimi alsak bile bu üreticilerimizin kazanç olarak baktığımızda çok yeterli bir fiyat değil. Bununla ilgili sağ olsun Cumhurbaşkanımız bir açıklama yapmıştı. Tarım Bakanımız da bunun ardından bir açıklama yaptı. Bu temel destekte yeniden artırım yapılacağını söyledi. Üreticimiz bu destekte ciddi anlamda bir artış sağlamasını bekliyor. Çünkü bu rakamlarla sürdürülebilirlik çok zor hale geldi. Burada ciddi bir destek olursa ve bu destekler de bu önümüzdeki yılın ekiliş dönemi, yani ekim ayına kadar ödeme planlaması yapılırsa belki üretecimiz bir nebze olsun nefes alır ve önümüzdeki yılın sürdürülebilirliği açısından; buğday tohumuydu, gübresiydi bunları rahatlıkla alır diye düşünüyorum' diye konuştu.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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