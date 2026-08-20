Ziraat Odası Başkanı "Yılın Kazanan Ürünü" Dedi: Bir Yılda Yüzde 100 Arttı

Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, 'Baktığımızda bu yılın en çok belki gelir getiren ürünü, yılın kazanan ürünü gibi görünüyor. O yüzden üreticimiz memnun kanoladan' diyerek kanolanın çiftçiyi memnun ettiğini açıkladı. Edirne'deki üreticiler, son yıllarda yaşanan yüksek sıcaklık ve kuraklık nedeniyle ayçiçeğinde beklediği verimi alamamıştı. Birçok üretici, bu sene ayçiçeği yerine kanolaya yöneldi.

Başlarda endişe duyulsa da hasat dönemi yüzleri güldürdü. Zamanında gerçekleşen yağışların da etkisiyle kentte bu yıl dekar başına yüksek verim elde edildi.