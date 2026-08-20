Ziraat Odası Başkanı "Yılın Kazanan Ürünü" Dedi: Bir Yılda Yüzde 100 Arttı
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Zamanında yağan yağışlar, bu sene ürünlerin verimini artırdı. Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, 'yılın kazanan ürünü' olarak Edirne'de ayçiçeğine alternatif ekilen kanolaya işaret etti. Kanolanın ekim alanı, bir yılda yüzde 100 arttı. Yağışlarla birlikte, dekar başına ortalama 400 kilogram verim beklendiği aktarılıyor.
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"Yılın kazanan ürünü" kanola oldu.
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Ekim alanı bir yılda yüzde 100 arttı.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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