Klozette Bunu Yapıyorsanız Dikkat: Hemoroit Yapıyor!
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Tuvalete girip dakikalarca çıkmıyor musunuz? Özellikle telefonla klozette uzun süre oturuyorsanız, bu alışkanlık pek de masum olmayabilir. Zira tuvalette geçirilen sürenin uzaması, ıkınma ve kabızlık hemoroit riskini artırabiliyor. Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Ömer Faruk Bük de bu konuda vatandaşları uyardı!
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Kaynak: İHA
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Klozette Uzun Süre Oturmak Sakıncalı mı?
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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