Klozette Bunu Yapıyorsanız Dikkat: Hemoroit Yapıyor!

Klozete oturduğunuzda kısa sürede kalkmak yerine telefonla oyalanıyorsanız, fark etmeden dakikalarca aynı pozisyonda kalabilirsiniz. Üstelik dışkılama zorlaştığında ıkınmak da tabloyu daha da kötüleştirebilir.

Uzmanlara göre hemoroit oluşumunda tek başına klozet kullanmak değil elbette! Ancak uzun süre oturmak ve ıkınmak önemli bir risk oluşturuyor. Özellikle kronik kabızlık yaşayan kişilerde bu alışkanlıklar makat bölgesindeki damarlar üzerindeki baskıyı artırabiliyor.

Peki Klozeti Bırakmak mı Gerekiyor?

Doç. Dr. Ömer Faruk Bük, dışkılama pozisyonu açısından alaturka tuvaletin daha avantajlı olduğunu belirtiyor. Klozette (alafranga tuvalette) ise pozisyonu değiştirmek için ayakların altına küçük bir tabure koymak ve dizleri kalçadan biraz yukarı almak dışkılamayı kolaylaştırabilir.

Yani mesele yalnızca “klozet mi, alaturka mı?” değil. Klozette geçirilen sürenin uzatılmaması ve dışkılama sırasında gereksiz yere ıkınılmaması da oldukça önemli.