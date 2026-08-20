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Klozette Bunu Yapıyorsanız Dikkat: Hemoroit Yapıyor!

Klozette Bunu Yapıyorsanız Dikkat: Hemoroit Yapıyor!

Tuvalette telefon
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
20.08.2026 - 11:34
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Tuvalete girip dakikalarca çıkmıyor musunuz? Özellikle telefonla klozette uzun süre oturuyorsanız, bu alışkanlık pek de masum olmayabilir. Zira tuvalette geçirilen sürenin uzaması, ıkınma ve kabızlık hemoroit riskini artırabiliyor. Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Ömer Faruk Bük de bu konuda vatandaşları uyardı! 

İşte detaylar! 

Kaynak: İHA

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Klozette Uzun Süre Oturmak Sakıncalı mı?

Klozette Uzun Süre Oturmak Sakıncalı mı?

Klozete oturduğunuzda kısa sürede kalkmak yerine telefonla oyalanıyorsanız, fark etmeden dakikalarca aynı pozisyonda kalabilirsiniz. Üstelik dışkılama zorlaştığında ıkınmak da tabloyu daha da kötüleştirebilir.

Uzmanlara göre hemoroit oluşumunda tek başına klozet kullanmak değil elbette! Ancak uzun süre oturmak ve ıkınmak önemli bir risk oluşturuyor. Özellikle kronik kabızlık yaşayan kişilerde bu alışkanlıklar makat bölgesindeki damarlar üzerindeki baskıyı artırabiliyor.

Peki Klozeti Bırakmak mı Gerekiyor?

Doç. Dr. Ömer Faruk Bük, dışkılama pozisyonu açısından alaturka tuvaletin daha avantajlı olduğunu belirtiyor. Klozette (alafranga tuvalette) ise pozisyonu değiştirmek için ayakların altına küçük bir tabure koymak ve dizleri kalçadan biraz yukarı almak dışkılamayı kolaylaştırabilir.

Yani mesele yalnızca “klozet mi, alaturka mı?” değil. Klozette geçirilen sürenin uzatılmaması ve dışkılama sırasında gereksiz yere ıkınılmaması da oldukça önemli.

Telefonu Tuvalete Götürmeyin

Telefonu Tuvalete Götürmeyin

Belki de değiştirilmesi en kolay alışkanlık bu.

“İki dakika bakıp çıkacağım” diye tuvalete götürülen telefon, fark etmeden tuvalette geçirilen süreyi uzatabiliyor. Bu nedenle ihtiyacınızı giderip kalkmak, hemoroitten korunmak için alınabilecek basit önlemlerden biri.

Makat bölgesinde tekrarlayan kanama, ağrı, şişlik veya başka bir şikayet varsa ise bunu doğrudan hemoroide bağlamamak ve doktor değerlendirmesi almak gerekiyor.

Kabızlık Sorunu Yaşıyorsanız, Zorlamayın!

Uzmanlara göre, dışkılama gerçekleşmiyorsa tuvalette daha fazla zorlamak çözüm değil. Aksine tekrarlayan ıkınma, makat bölgesindeki damarlar üzerindeki baskıyı artırarak hemoroit şikayetlerini tetikleyebilir.

Bu nedenle tuvalette uzun süre oturmak ya da kendinizi zorlamak yerine, kabızlığın altında yatan nedeni çözmek ve tuvalet alışkanlığını değiştirmek gerekiyor. Özellikle tekrarlayan kanama, ağrı veya şişlik varsa şikayetleri geçiştirmeden bir uzmana başvurmak önem taşıyor. Sağlığınız için bu belirtileri ihmal etmeyin! 

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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