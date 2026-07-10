Emily Ratajkowski'nin Cinsellik Deneyimleri Kitap Oluyor! Milyon Dolarlık Anlaşmanın Detayları Ortaya Çıktı
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Kaynak: https://deadline.com/2026/07/emily-ra...
Emily Ratajkowski, boşanmasının ardından yaşadığı ilişkileri ve cinsel hayatını anlattığı cesur deneme yazısıyla dünya gündemine oturdu. Büyük yankı uyandıran yazının ardından ünlü modelin aynı temayı genişleteceği yeni kitabı için milyon dolarlık bir yayın anlaşmasına imza attığı öne sürüldü. Kitabın şimdiden yayıncılık dünyasında büyük heyecan yarattığı konuşuluyor.
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Emily Ratajkowski, yalnızca modellik kariyeriyle değil; kadın bedeni, toplumsal cinsiyet rolleri ve özel hayatına dair cesur çıkışlarıyla da son yılların en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi.
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Yayımlanmasının hemen ardından büyük ilgi gören bu deneme, yalnızca okurların değil yayıncılık dünyasının da dikkatini çekti.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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