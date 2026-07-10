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Emily Ratajkowski'nin Cinsellik Deneyimleri Kitap Oluyor! Milyon Dolarlık Anlaşmanın Detayları Ortaya Çıktı

Emily Ratajkowski'nin Cinsellik Deneyimleri Kitap Oluyor! Milyon Dolarlık Anlaşmanın Detayları Ortaya Çıktı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
10.07.2026 - 17:13
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Emily Ratajkowski, boşanmasının ardından yaşadığı ilişkileri ve cinsel hayatını anlattığı cesur deneme yazısıyla dünya gündemine oturdu. Büyük yankı uyandıran yazının ardından ünlü modelin aynı temayı genişleteceği yeni kitabı için milyon dolarlık bir yayın anlaşmasına imza attığı öne sürüldü. Kitabın şimdiden yayıncılık dünyasında büyük heyecan yarattığı konuşuluyor.

Kaynak

Kaynak: https://deadline.com/2026/07/emily-ra...
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Emily Ratajkowski, yalnızca modellik kariyeriyle değil; kadın bedeni, toplumsal cinsiyet rolleri ve özel hayatına dair cesur çıkışlarıyla da son yılların en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi.

Emily Ratajkowski, yalnızca modellik kariyeriyle değil; kadın bedeni, toplumsal cinsiyet rolleri ve özel hayatına dair cesur çıkışlarıyla da son yılların en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi.

2021 yılında yayımladığı ve kısa sürede New York Times'ın çok satanlar listesine giren My Body adlı deneme kitabında güzellik endüstrisini, şöhretin karanlık tarafını ve kadınların bedenleri üzerinden nasıl değerlendirildiğini anlatan Ratajkowski, şimdi ise çok daha kişisel bir hikâyeyle okurlarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Geçtiğimiz günlerde New York Magazine'in The Cut platformunda yayımlanan 'Mother F*cker' başlıklı deneme yazısı, yayımlandığı andan itibaren sosyal medyada ve uluslararası basında geniş yankı uyandırdı. Emily Ratajkowski, yazısında yapımcı Sebastian Bear-McClard ile sona eren evliliğini, boşanma sürecinde yaşadığı duygusal yıkımı ve ardından başlayan flört hayatını bugüne kadar hiç olmadığı kadar açık bir dille anlattı. Oğlunun doğumundan yalnızca altı ay sonra evliliğindeki cinsel hayatın tamamen sona erdiğini söyleyen model, kısa süre sonra aldatıldığını öğrendiğini ve insanların kendisine 'terk edilmiş bekar anne' gözüyle bakmasından rahatsız olduğunu dile getirdi.

Ratajkowski, boşanmanın ardından uzun yıllar benimsediği 'iyi kız' imajını geride bırakmak istediğini de saklamadı. Hayatı boyunca oldukça sınırlı sayıda ilişki yaşadığını, evliliği bitene kadar yalnızca sekiz kişiyle birlikte olduğunu anlatan model; sonrasında ise kendisini yeniden keşfetmek amacıyla çok daha özgür bir flört dönemine girdiğini yazdı. Kimliklerini açıklamadığı sanatçılar, şefler, DJ'ler ve farklı meslek gruplarından insanlarla yaşadığı ilişkileri tek tek kaleme alan Ratajkowski, bu süreçte kadınlara yüklenen toplumsal beklentileri de sorguladığını ifade etti. Yazısında, oğlunun düzenini korumak için hiçbir zaman randevularını onun önüne koymadığını ve annelik sorumluluklarından taviz vermediğini özellikle vurguladı.

Yayımlanmasının hemen ardından büyük ilgi gören bu deneme, yalnızca okurların değil yayıncılık dünyasının da dikkatini çekti.

Yayımlanmasının hemen ardından büyük ilgi gören bu deneme, yalnızca okurların değil yayıncılık dünyasının da dikkatini çekti.

ABD basınında yer alan haberlere göre Emily Ratajkowski'nin aynı temayı genişleteceği yeni kitabı için çok sayıda yayınevi devreye girdi. İddialara göre teklif yarışını Penguin Press kazandı ve taraflar yedi haneli, yani milyon dolar seviyesinde bir kitap anlaşmasına imza attı.

'Mother F*cker' adını taşıması beklenen kitapta Ratajkowski'nin yalnızca özel hayatını anlatmayacağı belirtiliyor. Kitabın; boşanmış bir anne olarak yeniden flört etmeyi, kadınların toplum tarafından nasıl yargılandığını, annelik ile bireysel özgürlük arasındaki dengeyi, modern ilişkileri ve kadın kimliğine yönelik beklentileri kişisel deneyimleri üzerinden ele alan bir anı-deneme niteliğinde olması bekleniyor. Böylece model, My Body ile başladığı edebiyat yolculuğunu çok daha kişisel ve tartışma yaratacak bir eserle sürdürmeye hazırlanıyor.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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