Emily Ratajkowski'nin Cinsellik Deneyimleri Kitap Oluyor! Milyon Dolarlık Anlaşmanın Detayları Ortaya Çıktı

2021 yılında yayımladığı ve kısa sürede New York Times'ın çok satanlar listesine giren My Body adlı deneme kitabında güzellik endüstrisini, şöhretin karanlık tarafını ve kadınların bedenleri üzerinden nasıl değerlendirildiğini anlatan Ratajkowski, şimdi ise çok daha kişisel bir hikâyeyle okurlarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Geçtiğimiz günlerde New York Magazine'in The Cut platformunda yayımlanan 'Mother F*cker' başlıklı deneme yazısı, yayımlandığı andan itibaren sosyal medyada ve uluslararası basında geniş yankı uyandırdı. Emily Ratajkowski, yazısında yapımcı Sebastian Bear-McClard ile sona eren evliliğini, boşanma sürecinde yaşadığı duygusal yıkımı ve ardından başlayan flört hayatını bugüne kadar hiç olmadığı kadar açık bir dille anlattı. Oğlunun doğumundan yalnızca altı ay sonra evliliğindeki cinsel hayatın tamamen sona erdiğini söyleyen model, kısa süre sonra aldatıldığını öğrendiğini ve insanların kendisine 'terk edilmiş bekar anne' gözüyle bakmasından rahatsız olduğunu dile getirdi.

Ratajkowski, boşanmanın ardından uzun yıllar benimsediği 'iyi kız' imajını geride bırakmak istediğini de saklamadı. Hayatı boyunca oldukça sınırlı sayıda ilişki yaşadığını, evliliği bitene kadar yalnızca sekiz kişiyle birlikte olduğunu anlatan model; sonrasında ise kendisini yeniden keşfetmek amacıyla çok daha özgür bir flört dönemine girdiğini yazdı. Kimliklerini açıklamadığı sanatçılar, şefler, DJ'ler ve farklı meslek gruplarından insanlarla yaşadığı ilişkileri tek tek kaleme alan Ratajkowski, bu süreçte kadınlara yüklenen toplumsal beklentileri de sorguladığını ifade etti. Yazısında, oğlunun düzenini korumak için hiçbir zaman randevularını onun önüne koymadığını ve annelik sorumluluklarından taviz vermediğini özellikle vurguladı.