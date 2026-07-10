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Seni Bana Katsam Şarkısının Mimarı Neco'nun Son Hali Ortaya Çıktı!

Seni Bana Katsam Şarkısının Mimarı Neco'nun Son Hali Ortaya Çıktı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
10.07.2026 - 16:32
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Türk pop müziğinin unutulmaz isimlerinden Neco ile yıllarca örnek çift olarak gösterilen Oya Germen'in 32 yıllık evliliği, 2007 yılında olaylı bir boşanmayla sona ermişti. Boşanmanın ardından aile içinde başlayan küslük tam 19 yıl sürdü. Yıllar sonra kızları Ayşe Özyılmazel için yeniden bir araya gelen eski eşlerin aile pozu sosyal medyada büyük ilgi görürken, Neco'nun yıllar içindeki değişimi de dikkatlerden kaçmadı. Gelin, hem Türk magazin tarihine damga vuran bu evliliği hem de yıllar sonra gelen barışın perde arkasını birlikte inceleyelim.

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Bir döneme damga vuran aşklar denildiğinde akla gelen ilk isimlerden biri hiç kuşkusuz Neco ve Oya Germen'di.

Bir döneme damga vuran aşklar denildiğinde akla gelen ilk isimlerden biri hiç kuşkusuz Neco ve Oya Germen'di.

Türk pop müziğinin güçlü seslerinden Neco ile hem müzisyen hem de sunucu kimliğiyle tanınan Oya Germen, yalnızca kariyerleriyle değil yıllarca süren örnek evlilikleriyle de magazin dünyasının en çok konuşulan çiftlerinden biri olmuştu. 1975 yılında dünyaevine giren ikili, tam 32 yıl boyunca Türkiye'nin göz önündeki en sağlam evliliklerinden birini yürüttü. Öyle ki evliliklerinin 25. yılını büyük bir davetle kutlamış, 'örnek çift' olarak gösterilmişlerdi.

Bu uzun evlilikten iki kız çocukları dünyaya geldi. Büyük kızları Zeynep Özyılmazel ilerleyen yıllarda televizyon ve medya dünyasında yer alırken, küçük kızları Ayşe Özyılmazel ise gazetecilik, köşe yazarlığı ve müzik kariyeriyle adından söz ettirdi. Dört kişilik aile uzun yıllar boyunca dışarıdan bakıldığında kusursuz bir tablo çiziyor, magazin sayfalarında genellikle mutlu aile fotoğraflarıyla yer alıyordu. Ancak perde arkasında yaşananlar yıllar sonra Türkiye'nin en çok konuşulan boşanmalarından birine dönüşecekti.

2006 yılında Neco'nun aile evinden ayrılmasıyla başlayan kriz, bir yıl sonra resmen mahkeme salonuna taşındı. O dönem kendisinden 25 yaş küçük İdil Erge'ye aşık olduğunu açıklayan sanatçı, Oya Germen'den boşanmak istediğini duyurdu. Boşanma dilekçesinde yer alan '1975 yılından beri kültürel uyumsuzluk yaşıyoruz' ifadesi ise günlerce konuşuldu. Birlikte geçen otuz yılı aşkın sürenin ardından böyle bir gerekçenin öne sürülmesi kamuoyunda büyük şaşkınlık yaratırken, Oya Germen de uzun süre evliliğini kurtarmak için mücadele etti.

Boşanmayı kabul etmek istemeyen Germen, dönemin televizyon programlarından birinde gözyaşları içinde artık pes ettiğini açıklamıştı. Çift, 12 Ekim 2007 tarihinde tek celsede yollarını ayırdı. Neco ise boşanmanın ardından kısa süre içinde İdil Erge ile evlenerek hayatında yeni bir sayfa açtı.

Ancak bu ayrılık yalnızca bir evliliğin sonu olmadı. Aynı zamanda aile içinde yıllarca sürecek büyük bir kırgınlığın da başlangıcı oldu.

Boşanmanın ardından Ayşe ve Zeynep Özyılmazel annelerinin yanında durmayı tercih etti. Baba-kız ilişkisi zamanla tamamen koptu. Neco yıllar boyunca katıldığı televizyon programlarında kızlarının kendisini aramadığını, torunlarını bile göremediğini dile getirirken; Ayşe ve Zeynep cephesinden ise babalarının kendilerine yeterince sahip çıkmadığı yönünde açıklamalar geldi. Taraflar zaman zaman birbirlerine göndermelerde bulunsa da aralarındaki buzlar bir türlü erimedi.

Yaklaşık yirmi yıla yaklaşan bu küslük, Türk magazin tarihinin en uzun süren aile kırgınlıklarından biri olarak hafızalara kazındı.

Derken yıllardır beklenen gelişme sonunda yaşandı.

Ayşe Özyılmazel'in girişimleriyle aile üyeleri yeniden aynı masada buluştu.

Ayşe Özyılmazel'in girişimleriyle aile üyeleri yeniden aynı masada buluştu.

Sosyal medya hesabından annesi Oya Germen ve babası Neco ile birlikte çekilen samimi kareyi paylaşan Ayşe, yıllardır süren sessizliği de bozmuş oldu. Paylaşım kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi görürken, birçok kişi bu kareyi 'yılların küslüğünü bitiren aile pozu' olarak yorumladı.

Fotoğrafın en çok konuşulan detaylarından biri ise Neco'nun son hali oldu. Uzun beyaz saçları ve sakallarıyla bambaşka bir görünüme kavuşan usta sanatçının yıllar içerisindeki değişimi dikkatlerden kaçmadı. Sosyal medya kullanıcıları bir yandan aile içindeki barışa sevindiklerini dile getirirken, diğer yandan Neco'nun yeni imajı hakkında da çok sayıda yorum yaptı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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