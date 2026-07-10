Seni Bana Katsam Şarkısının Mimarı Neco'nun Son Hali Ortaya Çıktı!

Türk pop müziğinin güçlü seslerinden Neco ile hem müzisyen hem de sunucu kimliğiyle tanınan Oya Germen, yalnızca kariyerleriyle değil yıllarca süren örnek evlilikleriyle de magazin dünyasının en çok konuşulan çiftlerinden biri olmuştu. 1975 yılında dünyaevine giren ikili, tam 32 yıl boyunca Türkiye'nin göz önündeki en sağlam evliliklerinden birini yürüttü. Öyle ki evliliklerinin 25. yılını büyük bir davetle kutlamış, 'örnek çift' olarak gösterilmişlerdi.

Bu uzun evlilikten iki kız çocukları dünyaya geldi. Büyük kızları Zeynep Özyılmazel ilerleyen yıllarda televizyon ve medya dünyasında yer alırken, küçük kızları Ayşe Özyılmazel ise gazetecilik, köşe yazarlığı ve müzik kariyeriyle adından söz ettirdi. Dört kişilik aile uzun yıllar boyunca dışarıdan bakıldığında kusursuz bir tablo çiziyor, magazin sayfalarında genellikle mutlu aile fotoğraflarıyla yer alıyordu. Ancak perde arkasında yaşananlar yıllar sonra Türkiye'nin en çok konuşulan boşanmalarından birine dönüşecekti.

2006 yılında Neco'nun aile evinden ayrılmasıyla başlayan kriz, bir yıl sonra resmen mahkeme salonuna taşındı. O dönem kendisinden 25 yaş küçük İdil Erge'ye aşık olduğunu açıklayan sanatçı, Oya Germen'den boşanmak istediğini duyurdu. Boşanma dilekçesinde yer alan '1975 yılından beri kültürel uyumsuzluk yaşıyoruz' ifadesi ise günlerce konuşuldu. Birlikte geçen otuz yılı aşkın sürenin ardından böyle bir gerekçenin öne sürülmesi kamuoyunda büyük şaşkınlık yaratırken, Oya Germen de uzun süre evliliğini kurtarmak için mücadele etti.

Boşanmayı kabul etmek istemeyen Germen, dönemin televizyon programlarından birinde gözyaşları içinde artık pes ettiğini açıklamıştı. Çift, 12 Ekim 2007 tarihinde tek celsede yollarını ayırdı. Neco ise boşanmanın ardından kısa süre içinde İdil Erge ile evlenerek hayatında yeni bir sayfa açtı.

Ancak bu ayrılık yalnızca bir evliliğin sonu olmadı. Aynı zamanda aile içinde yıllarca sürecek büyük bir kırgınlığın da başlangıcı oldu.

Boşanmanın ardından Ayşe ve Zeynep Özyılmazel annelerinin yanında durmayı tercih etti. Baba-kız ilişkisi zamanla tamamen koptu. Neco yıllar boyunca katıldığı televizyon programlarında kızlarının kendisini aramadığını, torunlarını bile göremediğini dile getirirken; Ayşe ve Zeynep cephesinden ise babalarının kendilerine yeterince sahip çıkmadığı yönünde açıklamalar geldi. Taraflar zaman zaman birbirlerine göndermelerde bulunsa da aralarındaki buzlar bir türlü erimedi.

Yaklaşık yirmi yıla yaklaşan bu küslük, Türk magazin tarihinin en uzun süren aile kırgınlıklarından biri olarak hafızalara kazındı.

Derken yıllardır beklenen gelişme sonunda yaşandı.