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22 Kilo Veren Emel Müftüoğlu Bambaşka Birine Dönüştü: Son Hali Ortaya Çıktı!

22 Kilo Veren Emel Müftüoğlu Bambaşka Birine Dönüştü: Son Hali Ortaya Çıktı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
10.07.2026 - 13:56
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90'lı yılların unutulmaz pop yıldızlarından Emel Müftüoğlu, bu kez şarkılarıyla değil yaşadığı büyük değişimle gündemde. 'Faka Bastın', 'Hovarda', 'Karlar Düşer' ve 'Gel Günaha Girelim' gibi hafızalara kazınan hitleriyle bir döneme damga vuran ünlü sanatçı, son bir yılda tam 22 kilo verdiğini açıkladı. Sağlık sorunları nedeniyle başladığı doktor kontrolündeki süreçte 85 kilodan 63 kiloya düşen Müftüoğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı son fotoğrafıyla da dikkatleri üzerine çekti. Ünlü sanatçının fit görünümü kısa sürede gündem olurken, değişiminin perde arkasını da ilk kez anlattı.

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Türk pop müziğinin 90'lı yıllarına damga vuran isimlerden biri olan Emel Müftüoğlu, enerjik sahne performansı, dillere pelesenk olan şarkıları ve kendine has tarzıyla bir dönemin en sevilen sanatçıları arasında yer aldı.

Türk pop müziğinin 90'lı yıllarına damga vuran isimlerden biri olan Emel Müftüoğlu, enerjik sahne performansı, dillere pelesenk olan şarkıları ve kendine has tarzıyla bir dönemin en sevilen sanatçıları arasında yer aldı.

Müzik kariyerine 1980'li yılların ortasında Erdal Çelik ile kurduğu Emel-Erdal ikilisiyle adım atan Müftüoğlu, kısa sürede solo kariyerine yönelerek pop müziğin yükseliş döneminin en dikkat çeken kadın sanatçılarından biri olmayı başardı.

Özellikle 'Karlar Düşer', 'Faka Bastın', 'Hovarda', 'Ruhun Duymaz' ve 'Gel Günaha Girelim' gibi şarkılarıyla hafızalara kazınan Emel Müftüoğlu, Sezen Aksu başta olmak üzere birçok önemli isimle yaptığı çalışmalarla kariyerini zirveye taşıdı. Hareketli klipleri, renkli kişiliği ve eğlenceli tavırları sayesinde yalnızca müzik listelerinde değil, magazin dünyasında da uzun yıllar adından söz ettirdi. Oyunculuk projelerinde de yer alan sanatçı, samimi kişiliği ve dobra açıklamalarıyla yıllardır geniş bir hayran kitlesine sahip olmayı sürdürüyor.

Son dönemde ise Emel Müftüoğlu, bu kez müzik kariyeriyle değil yaşadığı büyük fiziksel değişimle gündeme geldi.

Son dönemde ise Emel Müftüoğlu, bu kez müzik kariyeriyle değil yaşadığı büyük fiziksel değişimle gündeme geldi.

Sosyal medya hesabından doktoruyla birlikte çekilen güncel karesini paylaşan sanatçı, yaklaşık bir yıl süren süreçte 85 kilodan 63 kiloya düştüğünü açıkladı.

Müftüoğlu, kilo verme kararını estetik kaygılarla değil tamamen sağlık sorunları nedeniyle aldığını da özellikle vurguladı. Paylaşımında, bir yıl önce doktora başvurduğunda sağlık durumunun oldukça kötü olduğunu belirten sanatçı, 'Şeker tavan, kilo tavan, kolesterol tavan durumdaydı. Sağlık harabesiydim' ifadelerini kullandı.

İnternette dolaşan popüler diyetler yerine tamamen uzman kontrolünde ilerlediğini söyleyen Emel Müftüoğlu, doktorunun hazırladığı programı istikrarlı şekilde uygulayarak hem fazla kilolarından kurtulduğunu hem de sağlık değerlerini normale döndürdüğünü ifade etti.

Paylaştığı son fotoğraf ise kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Verdiği 22 kiloyla bambaşka bir görünüme kavuşan sanatçının fit hali takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum aldı. Pek çok kullanıcı Emel Müftüoğlu'nun değişimini 'yıllara meydan okuyor', 'adeta gençleşmiş' ve 'harika görünüyor' yorumlarıyla değerlendirirken, sanatçının sağlığını ön planda tutarak elde ettiği bu değişim de takdir topladı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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