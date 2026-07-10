22 Kilo Veren Emel Müftüoğlu Bambaşka Birine Dönüştü: Son Hali Ortaya Çıktı!
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
90'lı yılların unutulmaz pop yıldızlarından Emel Müftüoğlu, bu kez şarkılarıyla değil yaşadığı büyük değişimle gündemde. 'Faka Bastın', 'Hovarda', 'Karlar Düşer' ve 'Gel Günaha Girelim' gibi hafızalara kazınan hitleriyle bir döneme damga vuran ünlü sanatçı, son bir yılda tam 22 kilo verdiğini açıkladı. Sağlık sorunları nedeniyle başladığı doktor kontrolündeki süreçte 85 kilodan 63 kiloya düşen Müftüoğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı son fotoğrafıyla da dikkatleri üzerine çekti. Ünlü sanatçının fit görünümü kısa sürede gündem olurken, değişiminin perde arkasını da ilk kez anlattı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türk pop müziğinin 90'lı yıllarına damga vuran isimlerden biri olan Emel Müftüoğlu, enerjik sahne performansı, dillere pelesenk olan şarkıları ve kendine has tarzıyla bir dönemin en sevilen sanatçıları arasında yer aldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Son dönemde ise Emel Müftüoğlu, bu kez müzik kariyeriyle değil yaşadığı büyük fiziksel değişimle gündeme geldi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın