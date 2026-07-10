22 Kilo Veren Emel Müftüoğlu Bambaşka Birine Dönüştü: Son Hali Ortaya Çıktı!

Sosyal medya hesabından doktoruyla birlikte çekilen güncel karesini paylaşan sanatçı, yaklaşık bir yıl süren süreçte 85 kilodan 63 kiloya düştüğünü açıkladı.

Müftüoğlu, kilo verme kararını estetik kaygılarla değil tamamen sağlık sorunları nedeniyle aldığını da özellikle vurguladı. Paylaşımında, bir yıl önce doktora başvurduğunda sağlık durumunun oldukça kötü olduğunu belirten sanatçı, 'Şeker tavan, kilo tavan, kolesterol tavan durumdaydı. Sağlık harabesiydim' ifadelerini kullandı.

İnternette dolaşan popüler diyetler yerine tamamen uzman kontrolünde ilerlediğini söyleyen Emel Müftüoğlu, doktorunun hazırladığı programı istikrarlı şekilde uygulayarak hem fazla kilolarından kurtulduğunu hem de sağlık değerlerini normale döndürdüğünü ifade etti.

Paylaştığı son fotoğraf ise kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Verdiği 22 kiloyla bambaşka bir görünüme kavuşan sanatçının fit hali takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum aldı. Pek çok kullanıcı Emel Müftüoğlu'nun değişimini 'yıllara meydan okuyor', 'adeta gençleşmiş' ve 'harika görünüyor' yorumlarıyla değerlendirirken, sanatçının sağlığını ön planda tutarak elde ettiği bu değişim de takdir topladı.