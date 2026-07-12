Manifest’in Dev Konserinde Ünlü Geçidi: Sürpriz İsim Sahneye Çıktı
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Müzik dünyasına damga vuran Manifest, 10-11-12 Temmuz tarihlerini kapsayan Manifestival XL ile son günlerde gündemde. Festival için Yenikapı’da sahneye çıkan grup, ilk iki gün binlerce hayranıyla buluştu. Konser alanında gün boyunca yoğun bir ilgi oluşurken, sahneyi izleyenler arasında magazin dünyasının tanınan isimleri de yer aldı. Etkinlik boyunca sosyal medyada yapılan paylaşımlar kısa sürede geniş kitlelere ulaştı. Konsere katılan ünlü isimler de röportajlar verdi. Gecenin sürpriz anlarından biri ise sahneye çıkan konuk sanatçı oldu.
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Manifest, Manifestival etkinliği kapsamında İstanbul Yenikapı’da hayranlarıyla bir araya geldi.
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Rap müziğin tanınan isimlerinden Motive de, Manifest’e eşlik etmek için sahneye çıktı.
İşte o anlardan bir kesit 👇
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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