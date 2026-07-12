Manifest’in Dev Konserinde Ünlü Geçidi: Sürpriz İsim Sahneye Çıktı

Son dönemde geniş bir hayran kitlesine ulaşan grup, iki gün üst üste sahne alarak müzikseverlerle buluşmayı sürdürdü. Binlerce kişi grubun performansını izlemek için Yenikapı’ya geldi. Şarkılara hep bir ağızdan eşlik eden dinleyiciler konser boyunca eğlencenin tadını çıkardı.

Sahne performansı kadar seyirciler arasında bulunan tanınmış isimler de dikkat çekti. Oyuncu Enes Koçak ve Eylül Tumbar konsere birlikte geldi. Cemre Baysel de etkinliği izlemeye gelen isimlerden biri oldu. Saadet Işıl Aksoy konser alanında objektiflere yansıdı. Buse Terim, kızlarıyla birlikte geceye eşlik etti. Çağla Ilıcalı ve Melisa Ilıcalı da konseri izleyen isimler arasındaydı. Kaan Miraç Sezen ile Alisa Sezen Sever de etkinlikte yer aldı. Genç oyuncu Beren Gökyıldız ve Burak Berkay Akgül de geceye katılan isimler arasında dikkat çekti. Nur Fettahoğlu da Manifest’in performansını izleyenler arasındaydı.