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Manifest’in Dev Konserinde Ünlü Geçidi: Sürpriz İsim Sahneye Çıktı

Manifest’in Dev Konserinde Ünlü Geçidi: Sürpriz İsim Sahneye Çıktı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Yaşam Editörü
12.07.2026 - 11:30
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Müzik dünyasına damga vuran Manifest, 10-11-12 Temmuz tarihlerini kapsayan Manifestival XL ile son günlerde gündemde. Festival için Yenikapı’da sahneye çıkan grup, ilk iki gün binlerce hayranıyla buluştu. Konser alanında gün boyunca yoğun bir ilgi oluşurken, sahneyi izleyenler arasında magazin dünyasının tanınan isimleri de yer aldı. Etkinlik boyunca sosyal medyada yapılan paylaşımlar kısa sürede geniş kitlelere ulaştı. Konsere katılan ünlü isimler de röportajlar verdi. Gecenin sürpriz anlarından biri ise sahneye çıkan konuk sanatçı oldu.

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Manifest, Manifestival etkinliği kapsamında İstanbul Yenikapı’da hayranlarıyla bir araya geldi.

Manifest, Manifestival etkinliği kapsamında İstanbul Yenikapı’da hayranlarıyla bir araya geldi.

Son dönemde geniş bir hayran kitlesine ulaşan grup, iki gün üst üste sahne alarak müzikseverlerle buluşmayı sürdürdü. Binlerce kişi grubun performansını izlemek için Yenikapı’ya geldi. Şarkılara hep bir ağızdan eşlik eden dinleyiciler konser boyunca eğlencenin tadını çıkardı. 

Sahne performansı kadar seyirciler arasında bulunan tanınmış isimler de dikkat çekti. Oyuncu Enes Koçak ve Eylül Tumbar konsere birlikte geldi. Cemre Baysel de etkinliği izlemeye gelen isimlerden biri oldu. Saadet Işıl Aksoy konser alanında objektiflere yansıdı. Buse Terim, kızlarıyla birlikte geceye eşlik etti. Çağla Ilıcalı ve Melisa Ilıcalı da konseri izleyen isimler arasındaydı. Kaan Miraç Sezen ile Alisa Sezen Sever de etkinlikte yer aldı. Genç oyuncu Beren Gökyıldız ve Burak Berkay Akgül de geceye katılan isimler arasında dikkat çekti. Nur Fettahoğlu da Manifest’in performansını izleyenler arasındaydı.

Rap müziğin tanınan isimlerinden Motive de, Manifest’e eşlik etmek için sahneye çıktı.

Rap müziğin tanınan isimlerinden Motive de, Manifest’e eşlik etmek için sahneye çıktı.

Konser alanındaki coşku Motive’nin sahneye çıkmasıyla daha da arttı. “Zehir” şarkısının yanı sıra birlikte “pVg” şarkısını da seslendirdikleri anlar gündem oldu.

İşte o anlardan bir kesit 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Yaşam Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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