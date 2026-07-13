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Murat Dalkılıç'ın Soğuk Savaş Programında "Mutlak Butlan" Sorusuna Verdiği Yanıt Gündem Oldu

Murat Dalkılıç'ın Soğuk Savaş Programında "Mutlak Butlan" Sorusuna Verdiği Yanıt Gündem Oldu

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
13.07.2026 - 11:34 Son Güncelleme: 13.07.2026 - 11:38

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Geçtiğimiz haftalarda ülkenin gündemi 'mutlak butlan' kararıydı bildiğiniz üzere. CHP'de kaosa sebep olan mutlak butlan kararı pek çok televizyon programında tartışıldı. Gündemin ardından mesele, mizah programlarına kadar taşındı. 

YouTube'un en sevilen talk-show ve mizah formatlarından biri olan Soğuk Savaş programının son bölümüne konuk olan ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç, kendisine yöneltilen mutlak butlan sorusu karşısında neye uğradığını şaşırdı. Soruya, doğaçlama bir şekilde yaptığı şarkıyla yanıt veren Dalkılıç, izleyenleri güldürdü.

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"Kitabına uydur gel, uysa da uymasa da"

"Kitabına uydur gel, uysa da uymasa da"

'Murat Dalkılıç'ın mutlak butlan kararını destekleyen CHP'lileri anlatan şarkısı hangisidir?' sorusunun ardından, stüdyoda bir anda derin bir sessizlik oluştu. Dalkılıç, ilk başta 'Kendimize lüzumsuz bir savaş...' diyerek o anda yazdığı şarkı sözleriyle duruma esprili bir yaklaşım getirmeye çalışsa da sorunun gerçek cevabını bulamadı. Sorunun cevabı ise Murat Dalkılıç'ın hit şarkısı 'Kitabına uydur gel, uysa da uymasa da!' idi.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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