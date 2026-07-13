Murat Dalkılıç'ın Soğuk Savaş Programında "Mutlak Butlan" Sorusuna Verdiği Yanıt Gündem Oldu

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Geçtiğimiz haftalarda ülkenin gündemi 'mutlak butlan' kararıydı bildiğiniz üzere. CHP'de kaosa sebep olan mutlak butlan kararı pek çok televizyon programında tartışıldı. Gündemin ardından mesele, mizah programlarına kadar taşındı.
YouTube'un en sevilen talk-show ve mizah formatlarından biri olan Soğuk Savaş programının son bölümüne konuk olan ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç, kendisine yöneltilen mutlak butlan sorusu karşısında neye uğradığını şaşırdı. Soruya, doğaçlama bir şekilde yaptığı şarkıyla yanıt veren Dalkılıç, izleyenleri güldürdü.
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"Kitabına uydur gel, uysa da uymasa da"
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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