Murat Dalkılıç'ın Soğuk Savaş Programında "Mutlak Butlan" Sorusuna Verdiği Yanıt Gündem Oldu

Geçtiğimiz haftalarda ülkenin gündemi 'mutlak butlan' kararıydı bildiğiniz üzere. CHP'de kaosa sebep olan mutlak butlan kararı pek çok televizyon programında tartışıldı. Gündemin ardından mesele, mizah programlarına kadar taşındı.

YouTube'un en sevilen talk-show ve mizah formatlarından biri olan Soğuk Savaş programının son bölümüne konuk olan ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç, kendisine yöneltilen mutlak butlan sorusu karşısında neye uğradığını şaşırdı. Soruya, doğaçlama bir şekilde yaptığı şarkıyla yanıt veren Dalkılıç, izleyenleri güldürdü.