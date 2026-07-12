Oyuncu Damla Sönmez Sessiz Sedasız Evlendi: İlk Görüntü Geldi!

Doğallığı, duru güzelliği ve canlandırdığı karakterlere kattığı derinlikle geniş bir hayran kitlesine ulaşan oyuncu, magazin dünyasında da gösterişten uzak yaşam tarzıyla öne çıkan isimler arasında yer alıyor.

Henüz çocuk yaşlarda oyunculuk eğitimi almaya başlayan Damla Sönmez, televizyon ekranlarıyla tanıştıktan kısa süre sonra dikkat çekmeyi başardı. Kariyerindeki ilk önemli çıkışını Emret Komutanım ve Fırtına gibi yapımlarla yapan oyuncu, asıl büyük yükselişini ise Bir Aşk Hikayesi, Güllerin Savaşı, Çukur ve Aziz gibi ses getiren dizilerle yaşadı. Sinema tarafında da birçok ödüllü yapımda yer alan başarılı oyuncu, yıllar içinde sektörün en güçlü kadın oyuncularından biri olarak gösterilmeye başladı.

Televizyon kariyerinin yanı sıra bağımsız sinemada da sık sık karşımıza çıkan Sönmez, karakter seçimleriyle her zaman farklı işlerde yer almayı tercih etti. En son televizyon ekranlarında 2024 yılında NOW'da yayınlanan Kötü Kandizisinde Nazan karakteriyle izlediğimiz oyuncu, beyaz perdede ise yine 2024 yapımı Tezgah filmiyle seyirci karşısına çıktı.

Kariyeri kadar sosyal medya paylaşımlarıyla da ilgi gören Damla Sönmez, özellikle doğal güzelliği ve abartıdan uzak tarzıyla takipçilerinden tam not alıyor. Gösterişli magazin gündemlerinden uzak kalmayı tercih eden oyuncu, yaptığı her paylaşımda binlerce beğeni alırken, sade ve zarif tarzıyla da yıllardır beğeni toplamaya devam ediyor.