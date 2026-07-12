Oyuncu Damla Sönmez Sessiz Sedasız Evlendi: İlk Görüntü Geldi!
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Özel hayatını yıllardır kameralardan uzak yaşamayı tercih eden Damla Sönmez, yaklaşık üç yıldır birlikte olduğu menajer İlkay Akıncı ile dünyaevine girdi. Beykoz'da gerçekleşen sade nikah töreninden ilk kareler de kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Türk televizyon ve sinema dünyasının kuşkusuz en başarılı oyuncularından biri olan Damla Sönmez, yıllardır rol aldığı her projede sergilediği performansla adından söz ettirmeyi başarıyor.
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Damla Sönmez son dönemde ekranlarda eskisi kadar sık görünmese de kariyerinde oldukça hareketli bir süreçten geçiyordu.
Yoğun iş temposuna kısa bir mola veren Damla Sönmez, bu akşam hayatının en özel günlerinden birini yaşadı.
İşte o anlar:
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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