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Oyuncu Damla Sönmez Sessiz Sedasız Evlendi: İlk Görüntü Geldi!

Oyuncu Damla Sönmez Sessiz Sedasız Evlendi: İlk Görüntü Geldi!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
12.07.2026 - 22:05
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Özel hayatını yıllardır kameralardan uzak yaşamayı tercih eden Damla Sönmez, yaklaşık üç yıldır birlikte olduğu menajer İlkay Akıncı ile dünyaevine girdi. Beykoz'da gerçekleşen sade nikah töreninden ilk kareler de kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Türk televizyon ve sinema dünyasının kuşkusuz en başarılı oyuncularından biri olan Damla Sönmez, yıllardır rol aldığı her projede sergilediği performansla adından söz ettirmeyi başarıyor.

Türk televizyon ve sinema dünyasının kuşkusuz en başarılı oyuncularından biri olan Damla Sönmez, yıllardır rol aldığı her projede sergilediği performansla adından söz ettirmeyi başarıyor.

Doğallığı, duru güzelliği ve canlandırdığı karakterlere kattığı derinlikle geniş bir hayran kitlesine ulaşan oyuncu, magazin dünyasında da gösterişten uzak yaşam tarzıyla öne çıkan isimler arasında yer alıyor.

Henüz çocuk yaşlarda oyunculuk eğitimi almaya başlayan Damla Sönmez, televizyon ekranlarıyla tanıştıktan kısa süre sonra dikkat çekmeyi başardı. Kariyerindeki ilk önemli çıkışını Emret Komutanım ve Fırtına gibi yapımlarla yapan oyuncu, asıl büyük yükselişini ise Bir Aşk Hikayesi, Güllerin Savaşı, Çukur ve Aziz gibi ses getiren dizilerle yaşadı. Sinema tarafında da birçok ödüllü yapımda yer alan başarılı oyuncu, yıllar içinde sektörün en güçlü kadın oyuncularından biri olarak gösterilmeye başladı.

Televizyon kariyerinin yanı sıra bağımsız sinemada da sık sık karşımıza çıkan Sönmez, karakter seçimleriyle her zaman farklı işlerde yer almayı tercih etti. En son televizyon ekranlarında 2024 yılında NOW'da yayınlanan Kötü Kandizisinde Nazan karakteriyle izlediğimiz oyuncu, beyaz perdede ise yine 2024 yapımı Tezgah filmiyle seyirci karşısına çıktı.

Kariyeri kadar sosyal medya paylaşımlarıyla da ilgi gören Damla Sönmez, özellikle doğal güzelliği ve abartıdan uzak tarzıyla takipçilerinden tam not alıyor. Gösterişli magazin gündemlerinden uzak kalmayı tercih eden oyuncu, yaptığı her paylaşımda binlerce beğeni alırken, sade ve zarif tarzıyla da yıllardır beğeni toplamaya devam ediyor.

Damla Sönmez son dönemde ekranlarda eskisi kadar sık görünmese de kariyerinde oldukça hareketli bir süreçten geçiyordu.

Damla Sönmez son dönemde ekranlarda eskisi kadar sık görünmese de kariyerinde oldukça hareketli bir süreçten geçiyordu.

Başarılı oyuncu, bir yandan tabii platformunda yayınlanan Çırak dizisinin ikinci sezon çekimlerini sürdürürken, diğer yandan HBO Max için hazırlanan Kayıp Zaman dizisinin setinde kamera karşısına geçiyordu. Aynı dönemde iki farklı projede birden yer alan oyuncu, yoğun çalışma temposuna rağmen bunu gözlerden uzak yaşamayı tercih etti.

Aslında özel hayatında da benzer bir tavrı vardı.

Magazin dünyasının en merak edilen isimlerinden biri olmasına rağmen ilişkisini hiçbir zaman ön planda yaşamayan Damla Sönmez'in uzun süredir hayatında biri olduğu biliniyordu. Ancak çift, ilişkilerini kamuoyundan uzak tutmayı tercih etti. Birlikte davetlere katılmamaları, sosyal medyada ortak paylaşımlar yapmamaları ve özel hayatlarını göz önünde yaşamamaları nedeniyle ilişkileri neredeyse hiç magazin gündemine taşınmadı.

Bu yönüyle Damla Sönmez, özel hayatıyla değil daha çok oyunculuğu ve projeleriyle konuşulan isimlerden biri olmayı sürdürdü. Röportajlarında da işini ön planda tutmayı tercih eden oyuncu, yıllardır magazin gündemine sansasyonlarla değil başarılarıyla gelmesiyle dikkat çekiyor.

Yoğun iş temposuna kısa bir mola veren Damla Sönmez, bu akşam hayatının en özel günlerinden birini yaşadı.

Başarılı oyuncu, yaklaşık üç yıldır birlikte olduğu menajer İlkay Akıncı ile ailelerinin ve en yakın dostlarının katıldığı sade bir törenle dünyaevine girdi. Beykoz'da gerçekleştirilen nikah organizasyonu, kalabalık davetler yerine samimi atmosferiyle dikkat çekti. Yaklaşık 30 davetlinin yer aldığı törende çift, mutluluklarını yalnızca en yakın çevresiyle paylaşmayı tercih etti.

Edinilen bilgilere göre Damla Sönmez, bu özel gün için uzun süredir titizlikle hazırlandı. Nikah töreninde giymek üzere iki farklı gelinlik tercih eden oyuncunun, kutlamaların devam edeceği parti için de özel olarak tasarlanmış üçüncü bir kıyafet hazırlattığı öğrenildi.

Nikahın ardından gözler çiftin balayı planlarına çevrilse de, Damla Sönmez'in yoğun çalışma programı nedeniyle bu planı şimdilik ertelediği konuşuluyor. Devam eden projeleri nedeniyle sete dönmeye hazırlanan oyuncunun, balayını daha ileri bir tarihte yapmayı planladığı belirtiliyor.

Özel hayatını yıllardır büyük bir titizlikle gözlerden uzak yaşamayı başaran Damla Sönmez, bu kez de aynı çizgisini bozmadı. Sessiz sedasız gerçekleşen nikahın ardından ortaya çıkan ilk görüntüler ise kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Sevenleri başarılı oyuncuya mutluluk mesajları yağdırırken, sade ama şık tören de sosyal medya kullanıcılarından tam not aldı.

İşte o anlar:

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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