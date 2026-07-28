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Mide Bulantısı ve İshal Vakaları Tavan Yaptı: Dr. Bilal Çetin Yapılması Gerekenleri Tek Tek Anlattı

Mide Bulantısı ve İshal Vakaları Tavan Yaptı: Dr. Bilal Çetin Yapılması Gerekenleri Tek Tek Anlattı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
28.07.2026 - 20:49

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Son zamanlarda acil servislerde ve polikliniklerde gözle görülür bir hareketlilik yaşanıyor. Birçok kişi aniden başlayan mide bulantısı, şiddetli karın ağrısı ve durdurulamayan ishal şikayetleriyle hastanelere başvuruyor. Başkent Ankara'da bu konuda alarm verilmişti bildiğiniz üzere. Özellikle hijyen standartlarına ve su tüketimine yeterince dikkat edilmediğinde, tek bir bulaş kaynağı kısa sürede yüzlerce kişinin aynı anda rahatsızlanmasına yol açabiliyor.

Dr. Bilal Çetin, son dönemde sıklıkla karşılaştığı vakalar üzerine vatandaşlara hayati uyarılarda bulundu. Sosyal medya hesabı üzerinden acil servislerde yaşanan yoğunluğu aktaran Çetin, salgın ihtimaline karşı günlük hayatta alınması gereken basit ama etkili önlemleri tek tek sıraladı.

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Peki salgın döneminde mide ve bağırsak sağlığını korumak için nelere dikkat edilmeli?

Peki salgın döneminde mide ve bağırsak sağlığını korumak için nelere dikkat edilmeli?

  • Nöbet sonrasında durumun ciddiyetini vurgulayan Doktor Bilal Çetin, henüz resmi bir salgın ilanı bulunmasa da acil servise başvuran hasta profilinde belirgin bir artış gözlemlediklerini ifade etti. Önümüzdeki 1-2 haftalık sürecin toplumsal sağlık açısından son derece kritik olduğunu vurgulayan doktor, korunma yolları ve günlük alışkanlıklar hakkında dikkat çekici uyarılarda bulundu.

  • Arıtma Sularına Bile Ara Verin: Çeşme suyunun yanı sıra evlerde kullanılan su arıtma cihazlarının da bu riskli dönemde tamamen güvenli olmayabileceğine dikkat çekildi. Olası bir su kaynaklı salgın riski ortadan kalkana kadar kapalı ve ambalajlı hazır suların tercih edilmesi önerildi.

  • Dışarıdan Yemek Siparişini Sınırlandırın: Restoran, kafe ve hızlı yemek mekanlarında kullanılan sebze ile meyvelerin yıkama suları veya genel gıda hijyeni tam anlamıyla kontrol edilemeyebilir. Bu hassas süreçte dışarıdan sipariş vermek yerine evde pişirilen taze ve sıcak yemeklerin tüketilmesi tavsiye ediliyor.

  • Köy Ürünleri ve Çiğ Gıdalara Dikkat: Doğal olduğu düşünülerek kontrolsüzce tüketilen işlenmemiş süt, açık peynir veya hijyenik koşullarda hazırlanmamış lokal köy ürünlerinin bakteri taşıma riski yüksek olabilir. Bu tür gıdaları tüketirken kaynağının güvenirliğine ekstra hassasiyet gösterilmelidir.

  • Mide Bulantısı ve İshal Durumunda Sıvı Kaybını Önleyin: Vücudun ishal ve kusma ile kaybettiği su ve mineral dengesini korumak son derece önemlidir. Gün içinde bol temiz sıvı tüketilmeli, halsizlik ve yüksek ateş gibi belirtiler şiddetlendiğinde zaman kaybetmeden en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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