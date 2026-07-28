Mide Bulantısı ve İshal Vakaları Tavan Yaptı: Dr. Bilal Çetin Yapılması Gerekenleri Tek Tek Anlattı

Nöbet sonrasında durumun ciddiyetini vurgulayan Doktor Bilal Çetin, henüz resmi bir salgın ilanı bulunmasa da acil servise başvuran hasta profilinde belirgin bir artış gözlemlediklerini ifade etti. Önümüzdeki 1-2 haftalık sürecin toplumsal sağlık açısından son derece kritik olduğunu vurgulayan doktor, korunma yolları ve günlük alışkanlıklar hakkında dikkat çekici uyarılarda bulundu.

Arıtma Sularına Bile Ara Verin: Çeşme suyunun yanı sıra evlerde kullanılan su arıtma cihazlarının da bu riskli dönemde tamamen güvenli olmayabileceğine dikkat çekildi. Olası bir su kaynaklı salgın riski ortadan kalkana kadar kapalı ve ambalajlı hazır suların tercih edilmesi önerildi.

Dışarıdan Yemek Siparişini Sınırlandırın: Restoran, kafe ve hızlı yemek mekanlarında kullanılan sebze ile meyvelerin yıkama suları veya genel gıda hijyeni tam anlamıyla kontrol edilemeyebilir. Bu hassas süreçte dışarıdan sipariş vermek yerine evde pişirilen taze ve sıcak yemeklerin tüketilmesi tavsiye ediliyor.

Köy Ürünleri ve Çiğ Gıdalara Dikkat: Doğal olduğu düşünülerek kontrolsüzce tüketilen işlenmemiş süt, açık peynir veya hijyenik koşullarda hazırlanmamış lokal köy ürünlerinin bakteri taşıma riski yüksek olabilir. Bu tür gıdaları tüketirken kaynağının güvenirliğine ekstra hassasiyet gösterilmelidir.