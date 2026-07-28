Mide Bulantısı ve İshal Vakaları Tavan Yaptı: Dr. Bilal Çetin Yapılması Gerekenleri Tek Tek Anlattı

Son zamanlarda acil servislerde ve polikliniklerde gözle görülür bir hareketlilik yaşanıyor. Birçok kişi aniden başlayan mide bulantısı, şiddetli karın ağrısı ve durdurulamayan ishal şikayetleriyle hastanelere başvuruyor. Başkent Ankara'da bu konuda alarm verilmişti bildiğiniz üzere. Özellikle hijyen standartlarına ve su tüketimine yeterince dikkat edilmediğinde, tek bir bulaş kaynağı kısa sürede yüzlerce kişinin aynı anda rahatsızlanmasına yol açabiliyor.
Dr. Bilal Çetin, son dönemde sıklıkla karşılaştığı vakalar üzerine vatandaşlara hayati uyarılarda bulundu. Sosyal medya hesabı üzerinden acil servislerde yaşanan yoğunluğu aktaran Çetin, salgın ihtimaline karşı günlük hayatta alınması gereken basit ama etkili önlemleri tek tek sıraladı.
Peki salgın döneminde mide ve bağırsak sağlığını korumak için nelere dikkat edilmeli?
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