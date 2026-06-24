Astrolojiye Göre En Takıntılı 3 Burç!

Kimi insanlar yaşadığı bir şeyi birkaç saat içinde unutur, kimi insanlar ise aynı olayı defalarca düşünüp her ihtimali tek tek analiz eder. Özellikle ilişkilerde, iş hayatında ya da kırıldıkları konularda bazı burçlar için “boş ver” demek pek işe yaramaz.

Astrolojide bazı burçlar, güçlü sezgileri, detaycılıkları ya da kontrol ihtiyacı nedeniyle bir şeyi kafaya taktığında ondan kolay kolay kopamaz.