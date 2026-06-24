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Astrolojiye Göre En Takıntılı 3 Burç!

Astrolojiye Göre En Takıntılı 3 Burç!

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
24.06.2026 - 19:06
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Kimi insanlar yaşadığı bir şeyi birkaç saat içinde unutur, kimi insanlar ise aynı olayı defalarca düşünüp her ihtimali tek tek analiz eder. Özellikle ilişkilerde, iş hayatında ya da kırıldıkları konularda bazı burçlar için “boş ver” demek pek işe yaramaz.

Astrolojide bazı burçlar, güçlü sezgileri, detaycılıkları ya da kontrol ihtiyacı nedeniyle bir şeyi kafaya taktığında ondan kolay kolay kopamaz.

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Akrep

Akrep

Akrep burcu bir şeyi kafasına taktığında onu yüzeyde bırakmaz. Bir bakışın, bir cümlenin ya da değişen bir tavrın arkasında ne olduğunu anlamaya çalışır. Üstelik bunu çoğu zaman kimseye belli etmeden, kendi içinde derin derin yapar.

Akrep için mesele sadece merak değildir; güven meselesidir. İçine bir şüphe düştüyse onu çözmeden rahat edemez. Bu yüzden ilişkilerde, kırgınlıklarda ve gizli kalan konularda en takıntılı burçlardan biri olarak öne çıkar.

Başak

Başak

Başak burcu takıntısını daha çok detaylar üzerinden yaşar. Bir şey eksik kaldıysa, bir cümle yanlış anlaşıldıysa ya da bir plan istediği gibi gitmediyse zihni hemen çalışmaya başlar. “Bunu daha iyi yapabilir miydim?” sorusu Başak’ın kafasında uzun süre dönebilir.

Onun takıntısı çoğu zaman mükemmeliyetçilikten gelir. Hata yapmaktan hoşlanmaz, belirsizlikten rahatsız olur ve kontrolü kaybettiğinde huzursuz hisseder. Bu yüzden küçük gibi görünen detaylar bile Başak için uzun uzun düşünülecek bir meseleye dönüşebilir.

Boğa

Boğa

Boğa burcu dışarıdan sakin görünse de kafasına taktığı konularda oldukça inatçı olabilir. Bir şeye, bir kişiye ya da bir fikre bağlandıysa ondan kolay kolay vazgeçmez. Bu da onu zaman zaman en takıntılı burçlardan biri haline getirir.

Boğa için alışkanlıklar ve güven çok önemlidir. Düzeni bozulduğunda ya da değer verdiği bir konuda sarsıldığında bunu hemen unutamaz. Dışarıdan “çok da umursamıyor” gibi görünse bile içinde aynı konuyu tekrar tekrar düşünüyor olabilir.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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